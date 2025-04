Bordaberry asume protagonismo, se muestra dispuesto a acompañar las “cosas buenas” del gobierno y se despega de los blancos

Pedro Bordaberry regresó a la política en agosto del año pasado, tras un impasse de cuatro años que le sirvió para darse cuenta de que no podía dejarla: “Estaba dentro de mí”, dijo en una entrevista en el ciclo de Desayunos Búsqueda , ayer miércoles 9. Y aunque el senador, exministro y dos veces candidato a la presidencia por el Partido Colorado aseguró que está en una etapa de su vida en la que trata de no pelearse —solo “en las cosas importantes”—, dejó claro que no volvió al ruedo político para pasar desapercibido. Más bien, todo lo contrario.

El senador mostró que en los próximos cinco años planea tener un rol de peso como uno de los líderes de la oposición en el Parlamento. Y que no quiere que el Partido Colorado quede desdibujado dentro de la coalición republicana. Marcó la cancha a su principal socio, el Partido Nacional , y también dentro de su partido: advirtió que no alcanza con un cargo para ser líder, que para eso hay que trabajar. Además, puso propuestas sobre la mesa — quiere lograr un “shock migratorio” para repoblar el país — y se mostró afín a cooperar con el oficialismo en temas clave como la Ley de Presupuesto.

“No es la primera vez que me lo preguntan”, bromeó Bordaberry cuando Búsqueda lo interrogó por sus inicios en la militancia y el impacto que tuvo la figura de su padre en su actividad política. El senador recordó sus antepasados políticos por rama paterna y materna —tanto colorados como blancos— y dijo que hoy mira el pasado con “perspectiva” y ganas de dejar viejas disputas atrás: “¿Por qué tanto dolor y por qué no podemos dar vuelta la página de una vez? Cincuenta años después seguimos discutiendo cosas que ya nadie discute”.

“Acá tomamos partido de un lado y del otro y unos agarraron las armas para tratar de imponer eso, pese a que había venido el Che Guevara y les había dicho: ‘No lo hagan porque el gobierno no lo necesita’. Y eso desembocó en el dolor que desembocó. Entonces, cuando uno mira para atrás esto dice: ¿por qué?”, planteó.

“Ya tengo 64, si no salvé ese examen (de las credenciales democráticas), no sé qué hago acá. Creo que nadie puede encontrar, ni una vez me pasé ni medio centímetro”, dijo. “Yo no me tiré contra las instituciones, no hice una revolución y salí a hacer terrorismo, yo no hice nada. Pero a mí me preguntan, y a los que lo hicieron no le preguntan nada. Eso es lo increíble del caso”, afirmó.

“A nosotros como familia nos tocó sufrir mucho y no nos quejamos”, siguió. “En aquel entonces mucho y en el después, mucho, y no nos quejamos. Porque nos enseñaron que lo que hay que hacer es poner otra mejilla y mirar para adelante. Y es lo que el Uruguay tiene que hacer hoy, sin duda alguna”.

Liderazgos en el Partido Colorado

“Tampoco me preguntaron nunca eso”, volvió a bromear Bordaberry cuando se lo interrogó sobre la disputa de liderazgos dentro del Partido Colorado. En su respuesta, sin embargo, se ocupó de relativizar el liderazgo del excandidato a la presidencia y secretario general del partido, Andrés Ojeda. “El Partido Colorado no tiene presidente. El Frente Amplio tiene presidente, Cabildo Abierto tiene presidente, el Partido Nacional tiene presidente. Nosotros tenemos secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Y el artículo 35 de la Carta Orgánica dice que la función del secretario general es coordinar el CEN y ocuparse administrativamente del partido. Entonces, para ser claro, el Partido Colorado es muy horizontal y le hace bien tener muchas opciones y muchos liderazgos”, afirmó.

“Es notorio que si vos tenés una buena votación, tu opinión va a pesar más. Si tuviste una larga carrera política, tu opinión va a pesar más y si fuiste candidato a presidente en la última elección, tu opinión va a pesar más. Todas las opiniones pesan, pero los liderazgos no son una cuestión de que un día me lo gané y ya lo tengo en la bolsa y soy el líder. Lidera el que propone, el que hace, el que trabaja. Se lidera con eso, no se lidera con el cargo”, sentenció.

“No me enfrentes con Andrés Ojeda”, dijo entre risas cuando Búsqueda le repreguntó si, de acuerdo a lo que decía, ser el secretario general del CEN no lo convertía automáticamente en el líder del partido. Pero profundizó en sus argumentos: “Las orientaciones parlamentarias y de gobierno no recaen en el Comité Ejecutivo Nacional, ni siquiera en el secretario general. Las orientaciones parlamentarias y de gobierno recaen en la agrupación nacional de gobierno. Y la agrupación nacional de gobierno la integran los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y los legisladores”.

Y si bien en el CEN el ala que lidera Ojeda, Unir para Crecer, tiene una mayor cantidad de miembros, en el Parlamento, recordó Bordaberry, la bancada más numerosa es la de Vamos Uruguay. “Nos impone necesariamente un trabajo colectivo para fijar las orientaciones parlamentarias y de gobierno”.

El senador dijo que esas coordinaciones se están dando a través de un grupo de WhatsApp y en reuniones presenciales. “El Partido Colorado tiene una cosa que hemos retomado: nos podemos dar hacia dentro con todo y con toda libertad, pero hacia afuera trabajamos juntos”.

El líder de Vamos Uruguay dijo que él y Ojeda comparten el “mismo paraguas” ideológico: “Creemos en las mismas cosas, creo yo. El Partido Colorado es el partido fundado por Fructuoso Rivera y de las ideas que defendimos en la defensa de Montevideo, de la austeridad republicana de Joaquín Suárez y la justicia social de Batlle y Ordóñez. Eso dice el artículo 1º de la Carta Orgánica”.

“No encuentro diferencias entre el discurso de Andrés y el mío. De repente yo soy un poco más aburrido”.

Coalición: sentarse a conversar sin “perder la identidad”

La coalición republicana se está estrenando en su rol como oposición, con el desafío de definir cómo pararse ante el oficialismo y cómo coordinar las acciones entre un conjunto de partidos que cada vez se muestran más independientes.

“Hay grupos que nos dicen: no le voten nada al Frente Amplio, pónganle todos los palos en la rueda, no lleguen a ningún acuerdo, ellos nos hicieron lo mismo. Yo no creo en esas cosas”, dijo Bordaberry. Y se mostró dispuesto a cooperar: “Si el Frente Amplio viene con algo que es bueno para el Uruguay, resulta que yo porque quiero el día de mañana ganar la elección tengo que decirle que no. Algunos lo harán, nosotros no. Y me parece que en eso con Andrés estamos de acuerdo. Lo que es bueno lo vamos a apoyar. Lo que está mal, haremos lo posible para que no suceda”, afirmó.

Ante el proyecto de ley de Presupuesto que el Frente Amplio deberá enviar al Parlamento a mediados de año, una norma fundamental para la que el oficialismo necesitará de los votos de la oposición, Bordaberry dijo: “Vamos a votar lo que es bueno y vamos a no votar lo que es malo. Nosotros ya estamos con nuestros técnicos haciéndole llegar al gobierno las cosas que realmente queremos trabajar”.

El senador dio por descontado que habrá consenso en los lineamientos de la macroeconomía. Cuando el ministro de Economía, Gabriel Oddone, presentó en el Parlamento su análisis y lineamientos políticos para los próximos años, “lo podría haber hecho Oddone, (Isaac) Alfie o Azucena Arbeleche”. Para Bordaberry, esto quiere decir que “no va a haber discrepancia en el análisis macroeconómico”.

“Ves lo que dice Oddone y firmás abajo. Ya nadie lo discute, la inflación, captar inversión, apertura del mundo, nadie. En la macroeconomía ya nos dicen que van a ir por ese lado, y nos vamos a parar en que lo vamos a apoyar”.

En cambio, Bordaberry avizora menos consenso en cuanto al “peso del Estado” y la cantidad de funcionarios públicos: “Donde haya aumento del peso del Estado nos vamos a oponer, seguro”. Y cuestionó que, si bien el FA defiende que los aumentos de funcionarios se dan en áreas como la educación, la seguridad y la salud, son los sectores en los que Uruguay “está peor”.

“¿Qué es lo que está peor en el Uruguay? Donde pusimos más dinero. Porque (...) se creen que solamente poniendo dinero alcanza, y no alcanza. Hay que fijar objetivos, metas, hay que trabajar bien. Hay que ponerle gestión, control, evaluación. Si no hacemos eso, estamos perdidos. Entonces, en la Rendición de Cuentas queremos ponerle foco a eso, a la gestión, a cómo hacemos que todo ese dinero que estamos poniendo rinda”.

En esa línea, el senador colorado cuestionó la gestión de las pasadas administraciones del Frente Amplio en seguridad. “Le dimos un presupuesto tremendo a (el exministro del Interior Eduardo) Bonomi, se lo multiplicamos por dos. Y él se ve que creía en la multiplicación porque multiplicó los homicidios, las rapiñas y los hurtos”.

Sobre el funcionamiento de la coalición, dijo que los partidos que la integran están en un proceso de “aprendizaje”. “En el Partido Colorado no estamos de acuerdo siempre en todo. Pero nos sentamos en una mesa a discutir: ‘¿Qué te parece a vos? ¿Qué me parece a mí?’. Y vamos juntos. Yo creo que eso mismo tenemos que hacer en la coalición: sentarnos a conversar, sabiendo que no podemos perder nuestra identidad”, afirmó.

Bordaberry advirtió que conversar en la coalición no implica que todos actúen de forma alineada. Principalmente porque el Partido Colorado está “en minoría” ante el Partido Nacional. “Mi voto es mi voto”, afirmó. “Los que piensan que vamos a hacer una coalición donde nos vamos a sentar los legisladores y vamos a votar y lo que se vote en esa coalición es lo que se va a hacer, yo no lo tomo”.

“Lo que hay que hacer en una coalición donde no perdés tu identidad es sentarte a conversar y sobre todo ser muy leal. Si yo te digo que voy a votar esto, votarlo. Y si yo siento que voy a ser algo que a vos te pueda afectar, avisarte. Eso es lo que va generando la confianza”.

Montescos y Capuletos en la Fiscalía

Otro tema de preocupación para Bordaberry es lo que describe —en línea con sus socios del Partido Nacional— como una “politización” de la Fiscalía. “Se politizó la Fiscalía y se judicializó la política. Y creo que tenemos que volver a desjudicializar la política, despolitizar la Fiscalía”, afirmó.

“El problema que pasó en el Uruguay es que, a partir del 2005, el que está en el gobierno tenía mayoría parlamentaria. Y sin darnos cuenta nos pasó que los problemas políticos no los pudimos solucionar en el Parlamento porque el que tenía mayoría parlamentaria básicamente no apoyaba las responsabilidades, estuviera bien o mal. Entonces, al final de las interpelaciones se terminaba pidiendo que se pasaran las resultancias a la Justicia. E íbamos los políticos a la Justicia. Entonces le empezamos a cargar a la Fiscalía y la Justicia la solución de los temas que tenemos que solucionar los políticos. Y un día nos enteramos de que (Gustavo) Zubía era colorado, (Gabriela) Fossati era blanca y (Jorge) Díaz era frenteamplista. Que lo eran, pero no tenía que importarnos. Y me parece que ahora estamos en un problema mucho más profundo, en especial en la Fiscalía, enorme”.

Para Bordaberry, es primordial que el sistema político logre un acuerdo para designar a un fiscal de Corte, cargo que hoy ocupa de forma interina Mónica Ferrero debido a la falta de consenso en el Parlamento. “Es muy difícil porque (la Fiscalía) parece dividida entre Montescos y Capuletos. Y si es entre Montescos y Capuletos, tendremos que buscar a alguien que no sea de Verona”.

“Estamos trabajando”, aseguró. “Estas cosas no se anuncian, se trabajan”, agregó. Para Bordaberry, la discusión por el nombre debe incluir la revisión de otros aspectos, como la duración del mandato —10 años “es demasiado tiempo”— y la integración unipersonal de la Fiscalía General. Es que el Código del Proceso Penal “le dio un poder a la fiscal general de la nación que antes no tenía” y por eso, aunque sabe que está en minoría, cree que la titularidad del Ministerio Público debería estar integrado por tres miembros.

El futuro de Bordaberry: “Donde la gente quiera”

El senador dijo que su futuro político está en manos de los votantes: “Si vine para quedarme, hay que preguntarle a la gente que va a votar. Si me votan, me quedo; si no, me voy para mi casa y no hay problema. Pero voy a tratar de que me voten para quedarme”.

Consultado sobre si eso incluye una eventual candidatura presidencial, respondió que se va a quedar “donde la gente quiera” y va a asumir las responsabilidades que le toquen. “Cuando tenía 59, 60, tenía una oportunidad para dedicarme a otra cosa, ahora ya estoy jugado”, dijo entre risas.

Sobre un posible enfrentamiento con Lacalle Pou en la próxima carrera electoral, Bordaberry dijo que tiene una “tremenda relación” con el exmandatario y lo calificó como “un gran presidente”. Aunque luego subrayó que el nacionalista no será el candidato de la coalición republicana en 2029 sin que antes haya competencia. “El Partido Nacional no nos dice lo que tenemos que hacer al Partido Colorado”, afirmó.

“Tengo un gran respeto” por Lacalle Pou, “coordinaremos lo que sea, pero vamos a tratar de ganarle”.