Carolina Ache y Beatriz Argimón quedaron a un paso de ser designadas embajadoras

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado aprobó las venias para designar a la exvicepresidenta Beatriz Argimón y a la exvicecanciller Carolina Ache como embajadoras de Uruguay ante Unesco y Portugal, respectivamente.
Ache solo recibió los votos del oficialismo en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, mientras que la venia de Argimón se votó por unanimidad
En el caso de Argimón la venia fue votada por unanimidad, mientras que a Ache solo la votó el oficialismo. Las venias, el paso previo a su salida al exterior, serán refrendadas en los próximos días por la Cámara Alta, donde el Frente Amplio tiene la mayoría necesaria para aprobarlas.
Si bien la posible designación de Argimón, anunciada por el canciller Mario Lubetkin, había despertado polémica entre los blancos, la mayoría de los senadores resolvió votarla. El caso de Ache es distinto.
La exsubsecretaria denunció en Fiscalía, cuando declaró como indagada por la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, que la cúpula del gobierno la había presionado para ocultar datos a la Justicia. Entregó grabaciones en las que el entonces canciller Francisco Bustillo le sugería que perdiera el celular así no tenía que presentar copias de los mensajes de WhatsApp que intercambió con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, en los que hablaban de Marset como un narco “pesado” y “peligroso”. Esos chats mostraban que el gobierno había mentido en una interpelación parlamentaria.
La difusión de las declaraciones de Ache, informadas por Búsqueda el 1º de noviembre de 2023, provocó la renuncia de Bustillo, Maciel, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el asesor del presidente Luis Lacalle Pou, Roberto Lafluf.