  • Cotizaciones
    jueves 09 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Carolina Ache y Beatriz Argimón quedaron a un paso de ser designadas embajadoras

    Ache solo recibió los votos del oficialismo en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, mientras que la venia de Argimón se votó por unanimidad

    Carolina Ache.

    Carolina Ache.

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado aprobó las venias para designar a la exvicepresidenta Beatriz Argimón y a la exvicecanciller Carolina Ache como embajadoras de Uruguay ante Unesco y Portugal, respectivamente.

    En el caso de Argimón la venia fue votada por unanimidad, mientras que a Ache solo la votó el oficialismo. Las venias, el paso previo a su salida al exterior, serán refrendadas en los próximos días por la Cámara Alta, donde el Frente Amplio tiene la mayoría necesaria para aprobarlas.

    Leé además

    Hospital de Clínicas.
    Ley de Presupuesto

    Hospital de Clínicas planteó tratar depresión con ketamina intravenosa y Diputados analiza presupuestarlo

    Por Nicolás Delgado
    El intendente de Montevideo, Mario Bergara, recorre la sede colorada con autoridades del Comité Ejecutivo Departamental montevideano.
    Gobierno departamental

    Partido Colorado busca la mejor forma de ejercer la oposición en Montevideo, sin emular a los “tirabombas”

    Por Leonel García

    Si bien la posible designación de Argimón, anunciada por el canciller Mario Lubetkin, había despertado polémica entre los blancos, la mayoría de los senadores resolvió votarla. El caso de Ache es distinto.

    La exsubsecretaria denunció en Fiscalía, cuando declaró como indagada por la entrega del pasaporte a Sebastián Marset, que la cúpula del gobierno la había presionado para ocultar datos a la Justicia. Entregó grabaciones en las que el entonces canciller Francisco Bustillo le sugería que perdiera el celular así no tenía que presentar copias de los mensajes de WhatsApp que intercambió con el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, en los que hablaban de Marset como un narco “pesado” y “peligroso”. Esos chats mostraban que el gobierno había mentido en una interpelación parlamentaria.

    La difusión de las declaraciones de Ache, informadas por Búsqueda el 1º de noviembre de 2023, provocó la renuncia de Bustillo, Maciel, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el asesor del presidente Luis Lacalle Pou, Roberto Lafluf.

    Selección semanal
    Inteligencia artificial

    La demanda de especialistas en inteligencia artificial se multiplicó por cinco en Uruguay desde 2022

    Por Iara Zinno
    Efice

    Efice pidió al Ministerio de Ambiente nueva prórroga de un año para culminar reconversión de su planta de cloro

    Por Lucía Cuberos
    Partido Nacional

    Martín Lema presenta un nuevo sector “para volver a ganar y volver a gobernar”

    Por Federico Castillo
    Entrevista

    Luis Alberto Heber sobre Gustavo Penadés: “Lo justo era una prisión domiciliaria”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Terminal Cuenca del Plata. 

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda
    Los abogados de la AUF ya están al tanto del inicio de trámite de la denuncia por parte de la DGI.

    La DGI investiga a la AUF para determinar si cometió una defraudación en torno a su señal de televisión

    Por Redacción Búsqueda
    Un pago mediante tarjeta en un comercio de Montevideo. 

    El Ministerio de Economía evaluará el próximo año si es “factible” implementar el IVA Personalizado

    Por Ismael Grau
    El buque Francisco entrando al Puerto de Montevideo.

    Colonia Express pide operar línea Montevideo-Buenos Aires; Buquebus se queja por deterioro edilicio del puerto

    Por Ana Morales