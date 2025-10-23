  • Cotizaciones
    El gobierno denuncia irregularidades de gestión anterior y blancos prevén una “cacería”

    El presidente Orsi anunció la rescisión del contrato con el astillero español Cardama por dos patrullas oceánicas negociado por la administración de Lacalle Pou

    Orsi, Sánchez y Díaz en la conferencia de prensa de ayer en la que se anunció la rescisión del contrato con Cardama.

    Orsi, Sánchez y Díaz en la conferencia de prensa de ayer en la que se anunció la rescisión del contrato con Cardama.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La decisión respecto a Cardama fue comunicada el miércoles 22 por el mandatario, Yamandú Orsi, quien habló de una situación de “gravedad” porque el Estado quedó expuesto con ese contrato firmado durante la administración de Luis Lacalle Pou.

    Alejandro Sánchez, Yamandú Orsi y Jorge Díaz durante la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.

