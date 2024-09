Charles Carrera anunció que no asumirá como senador en caso de ser reelecto

El exlegislador del MPP Charles Carrera definió que no asumirá en el Senado en caso de ser reelecto en las elecciones del 27 de octubre para integrar la próxima Legislatura. El dirigente, que esta semana renunció a su banca en la Cámara Alta tras un pedido de desafuero de la Fiscalía, ocupa el tercer lugar de la lista 609 al Senado. Las listas ya fueron presentadas ante la Corte Electoral y no serán reimpresas, aunque su sector informó a la Corte que Carrera renunciaba a su lugar.

“Les comuniqué a mis compañeros del MPP que tuvieran la libertad de bajarme de la lista de senadores. Me habían dado el alto honor de elegirme en tercer lugar, pero sí se me está usando políticamente para dañar un proceso electoral en el cual el Frente Amplio tiene la posibilidad real de volver a las elecciones, mi nombre no será utilizado como herramienta para trabar este proceso”, dijo Carrera en un video que subió a la red social X.