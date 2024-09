Charles Carrera no buscará un acuerdo con la Fiscalía e iría a juicio para demostrar su “inocencia”

El programa televisivo exhibió una grabación en la que Carrera instaba a Hernández a no revelar el caso públicamente y admitía que la internación y la asistencia no era “ajustada a derecho”.

En el pedido de desafuero, que ayer fue enviado al Parlamento, la fiscal solo se enfocó en el caso de Hernández. Dijo que su internación en el Hospital Policial no estaba habilitada por el marco normativo, al no ser ni efectivo policial ni familiar directo de un policía. Porteiro argumenta que Carrera, “a través de actos arbitrarios que llevó a cabo durante años (desde 2012 a 2016) perjudicó a la administración, con el fin de favorecimiento económico a particulares”. Estos actos, según Porteiro, podrían configurar un delito de “abuso innominado de funciones”.

En los próximos días, el exsenador volverá a declarar ante Porteiro. La fiscal, según explicó a Búsqueda el equipo de defensa del exsenador, considera que una declaración anterior, tomada en agosto, no se dio de la “forma adecuada”. Carrera había concurrido a Fiscalía voluntariamente, pese a tener fueros.

El texto del pedido de desafuero no dejó dudas en la defensa del exlegislador de que la fiscal pedirá su formalización. En ese caso, dijeron las fuentes, la postura será “ir hasta el final” y enfrentar un juicio, porque el legislador “está convencido de su inocencia”. No buscará un acuerdo abreviado con la Fiscalía para reducir su pena, aseguró una fuente cercana.

Aplausos, suspicacias y reacciones en el Frente Amplio

Carrera puso en conocimiento a su sector apenas supo del pedido de Porteiro, fechado el martes 24. Ese mismo día, el Espacio 609 lanzó su lista en Montevideo, con Carrera en el tercer lugar. El ahora exsenador se abstuvo de participar del evento en el Teatro del Galpón. A la mañana siguiente, la noticia ya había cambiado los ánimos en la interna del Frente Amplio. En la tarde, la situación fue colectivizada durante una reunión del Secretariado Ejecutivo de la fuerza política.

En el encuentro, Carrera anunció que ya había informado a su sector político que renunciaría a la banca. También dijo que confiaba en su inocencia y que continuaría participando en la campaña electoral hacia octubre. La renuncia, que también iba a ser planteada por otros sectores, le evita al senador una sesión del Senado en la que se vote su desafuero, un episodio que, descontaban en la izquierda, sería usado como munición por la coalición de gobierno en medio de la campaña política. No obstante, la renuncia deberá ser tramitada por la Comisión Permanente del Parlamento, aunque sin un debate parlamentario.

En la reunión del secretariado, Carrera compartió algunos de los argumentos que luego esgrimiría en una posterior conferencia de prensa. Dijo que el propio Ministerio del Interior, que ahora es parte denunciante, ratificó su accionar en un juicio civil en el que finalmente la Suprema Corte de Justicia eximió de responsabilidad a la cartera por el caso de Hernández. También sostuvo que el entonces diputado nacionalista José Carlos Cardoso había reclamado atención para Hernández ante el exministro Eduardo Bonomi. “Ante esa situación la definición es amparar”, dijo Carrera en la conferencia, asegurando que “jamás se pensó en dañar a la administración o a la persona”.

Ante los periodistas, Carrera se refirió, sin nombrarlo, al senador cabildante Guido Manini Ríos, quien en 2020, ante un pedido de formalización del fiscal Rodrigo Morosoli, se amparó en sus fueros. “Para los militantes de izquierda y del Frente Amplio, honestidad es no ampararse en los fueros para concurrir a la Justicia”, expresó. Luego recordó que fue “víctima” de “espionaje” durante este período de gobierno, y dijo que, si bien no quería atribuir intenciones, en paralelo el Ministerio del Interior presentó la denuncia en su contra.

“Ustedes saben que con (Luis Alberto) Heber tenemos un problema personal a esta altura, que es por la entrega del puerto, pero reafirmo que con total confianza a las instituciones republicanas de mi país, como hombre de derecho que soy, me voy a presentar como se presenta cualquier hijo de vecino cuando es convocado a la Justicia”. Cuando fue consultado respecto a si asumiría nuevamente el Senado en caso de ser electo, Carrera se limitó a responder que no se ampararía en fueros, aunque también aseguró que seguiría militando y recorriendo el país.

La posibilidad de que Carrera asuma la banca si es reelecto podría verse bloqueada si el legislador es formalizado antes de las elecciones del 27 de octubre. Eso debido a que el numeral 2° del artículo 80 de la Constitución establece la suspensión de la ciudadanía por la “condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría”. La velocidad con la que la fiscal manejará el caso todavía es una intriga en la interna de la oposición. No obstante, varios de los que estaban presentes en la conferencia expresaron sus suspicacias respecto a que el pedido de la fiscal se realizara a un mes de las elecciones. “No suelen actuar así los fiscales”, observó a Búsqueda un dirigente.

Para el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, la solicitud de la fiscal es “rara” pero no por eso van a “cuestionarla”. El exsindicalista sostuvo que “en general estas cosas en Uruguay no suceden en medio de una campaña, pero lo cierto es que sucedió, y estamos convencidos de que no se cometió ningún delito y nuestros abogados también lo están, pero eso lo vamos a defender en la Justicia”. Además, Pereira justificó la atención preferencial que recibió Hernández y dijo que “un hombre en esas circunstancias tiene que recibir solidaridad, y más si la bala salió de un policía”. Luego la Justicia determinará si la actuación fue legal o no, agregó.

Carrera culminó su conferencia en la sede del Frente Amplio agradeciendo el “respaldo” de la fuerza política. “Siempre fui muy acompañado y eso le voy a agradecer toda mi vida, eso me ha permitido tener la fortaleza para soportar la salvajada que me hicieron”, sostuvo. Cuando Carrera habló ante los medios, lo hizo solo, sin otros dirigentes acompañándolo delante de cámaras. No obstante, en la sala estaba rodeado por otros legisladores, militantes y dirigentes de su sector, del Secretariado y del Frente Amplio. Cuando el senador culminó sus palabras, fue aplaudido por todos los presentes.

La situación supone quizás el golpe más duro para el Frente Amplio en lo que va de la campaña política. En especial porque afecta al sector más fuerte de la interna de la oposición, el MPP, que ganó holgadamente las internas y que maneja el comando de campaña. El tema fue de inmediato aprovechado por miembros de la coalición de gobierno. El candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, recordó irónicamente en la red social X que uno de los eslóganes del FA es “que gobierne la honestidad”. La frase fue pensada especialmente por el comando de campaña del Frente para resaltar uno de los principales “atributos” del candidato Yamandú Orsi.

Ayer miércoles en una rueda de prensa, Orsi se limitó a decir que “hay que dejar actuar a la Justicia como corresponde”, y dijo que Carrera estuvo “perfecto” en renunciar al Senado. También opinó que el hecho no debería afectar al Frente Amplio en la campaña. “Ante la necesidad de investigar la situación, que alguien de mi fuerza política en vez de escudarse en herramientas como son los fueros, decide facilitar el camino, eso le hace bien a la democracia y a la fuerza política”. Fuentes cercanas al comando, en tanto, dijeron que es “muy pronto” para sacar conclusiones sobre el tema.

Blancos cuestionan que Carrera sea candidato al Senado

El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se enteró del episodio en medio de una gira que lo tiene por distintos departamentos del litoral del Uruguay. Desde Paysandú respondió muy escueto ante la pregunta de los periodistas en rueda de prensa. “Los fallos de la Justicia pueden criticarse, pero hay que acatarlos”, dijo. Después recordó que Carrera no fue a la Comisión Investigadora del Parlamento por este temas, que fue impulsada por el senador blanco Jorge Gandini.

Ayer Gandini hizo una conferencia de prensa para referirse al accionar del dirigente frenteamplista: “La Justicia tarda pero llega”, lanzó. “Es muy grave la conducta de este senador, que compromete a todo el Frente Amplio en su discurso de campaña”, señaló el senador, quien tenía a su lado a su par blanca Graciela Bianchi, también integrante de la Comisión Investigadora.

La mayoría de los dirigentes blancos salieron rápidamente a vincular el claim de campaña del Frente Amplio —“un gobierno honesto”— con la solicitud de desafuero de Carrera. Y entienden que el asunto puede significar un vuelco a su favor a un mes de las elecciones.

En diálogo con Búsqueda, Gandini dijo que el episodio va a “convivir” con la campaña electoral. “Todavía resta una o dos sesiones en el Senado para evaluar su renuncia”, argumentó.

Y además, dijo que puede “incidir” si el dirigente no renuncia a su candidatura al Parlamento. “Uno espera que renuncie; si no lo hace, será tema de campaña porque alguien que está siendo investigado por la Justicia no puede estar postulándose al Senado. Aunque ya estén las listas impresas, debe renunciar”.

El senador blanco Sebastián da Silva cuestionó la postura del presidente del Frente Amplio, que tildó de “valiente” la actitud de Carrera al renunciar. “Solidarizarse con la corrupción. Parece mentira que no aprendan y que sigan defendiendo lo indefendible”, posteó en su cuenta de X.