Cinco partidos están en riesgo de no llegar a octubre por no lograr cuórum mínimo en convenciones

Para el PERI, en su tercer ciclo electoral, los manises no resultaron suficientes el domingo 11 en el club Welcome. Solo juntaron 232 convencionales, cuando la Corte Electoral exige al menos 251 integrantes del Órgano Deliberativo Nacional (la mitad más uno de un total de 500) para validar la fórmula con miras a las elecciones del 27 de octubre. Había logrado esa meta las dos veces anteriores. “Y ahora nos dormimos, no sé qué pasó”, dijo Vega.