    Coalición instalará un espacio formal de coordinación, tras visto bueno de colorados

    La bancada del Partido Colorado respondió favorablemente a la propuesta que le hicieron los senadores del Partido Nacional y aceptaron formalizar el espacio a la brevedad

    Senadores colorados en la Cámara Alta

    Senadores colorados en la Cámara Alta

    FOTO

    Búsqueda | Victoria Fernández
    Por Victoria Fernández

    En momentos en que crece la tensión entre oficialismo y oposición, los partidos de la coalición republicana acordaron instalar un ámbito de coordinación en el Parlamento. La bancada del Partido Colorado respondió favorablemente a la propuesta que le hicieron los senadores del Partido Nacional y aceptaron formalizar el espacio a la brevedad, según confirmaron varios legisladores a Búsqueda.

    La propuesta de los blancos surgió como respuesta a una iniciativa de los senadores colorados Pedro Bordaberry y Tabaré Viera (Vamos Uruguay), que el mes pasado propusieron a las bancadas instalar un ámbito de diálogo entre todos los partidos, incluido el Frente Amplio, para acordar temas que necesitan amplio respaldo, como la universidad de la educación, la reforma del Código del Proceso Penal, la designación del fiscal general o la renovación de los integrantes de los tribunales de contralor y de Justicia.

    Tras analizarlo en la bancada de senadores, el Partido Nacional definió que no se opone a ese ámbito, pero que primero debía instalarse solo entre la oposición, y trasladó la contrapropuesta a Bordaberry y Viera.

    Consultados por Búsqueda, ambos senadores confirmaron que aceptaron el planteo. “Vamos a integrar ese espacio de coordinación”, dijo Viera. También desde la otra ala del Partido Colorado, Unir para Crecer, liderada por Andrés Ojeda, están de acuerdo con instalar ese espacio. De hecho, el propio Ojeda había planteado una iniciativa similar en el pasado.

    El objetivo es que participen de ese ámbito de coordinación todos los partidos de la coalición. Y mientras el Partido Independiente se integrará, aún no está claro qué posición tomará el socio más rebelde, Cabildo Abierto. El senador nacionalista Javier García, uno de los promotores de la iniciativa, dijo que la idea es invitar a “todos los partidos de la coalición”.

    “Va a ser la primera vez desde que salimos del gobierno y quizás la primera vez desde que se conformó la coalición en octubre de 2019 que va a existir una instancia formal de coordinación de la coalición”, valoró García en entrevista con Búsqueda. “Tendrá un triple fin. Primero, el mensaje político que significa que exista una institucionalidad de la coalición y que exista en un espacio donde la coalición tiene un accionar cotidiano, que es el Parlamento. Segundo y tercer objetivo, poder coordinar y acordar las coincidencias y las disidencias. Porque participar de una coalición no significa estar siempre de acuerdo, significa tener la capacidad de entender que una coalición la integran partidos diferentes y por ser diferentes habrá instancias donde tenemos matices”. Si fuéramos iguales, no habría una coalición, habría un partido único. Respetar esas diferencias es parte de la madurez de la coalición”, valoró.

    Para García, la existencia o no de la coalición “ya no está en poder de los dirigentes”, sino de “la gente”, que demostró que “tiene un espíritu coalicionista superior al partidario”.

    “Esto es como una casa, el techo común es la coalición, después veo qué cuarto elijo. Pero si tú no entras en esa casa, no te eligen”, afirmó, y opinó que este espacio de coordinación permite comenzar a instalar y fortalecer el camino de una posible coalición unida bajo un lema único en las próximas elecciones. “Quizás, este camino anticipado lleva a que a octubre haya coalición. Veremos”, afirmó. El senador dijo que el objetivo es instalarla en el plazo “más corto posible”, para “dar una señal”.

    Uno de los socios más reticentes a acordar en el Parlamento es Cabildo Abierto, cuyo líder, Guido Manini Ríos, ha manifestado que la coalición no tiene sentido como oposición. Mientras, sus dos diputados han votado distinto a los coalicionistas en varios proyectos clave y, esta misma semana, en la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

