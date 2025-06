Coalición Repúblicana pidió al gobierno más tiempo para negociar salvataje de la Caja de Profesionales

En el oficialismo y la oposición son conscientes de que la solución aprobada en Diputados el 28 de mayo le da a la caja para cumplir con sus obligaciones durante un par de meses. Así lo plantearon el jueves 29 en la comisión del Senado el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el presidente de la Caja de Profesionales , Daniel Alza. Entonces, el Frente Amplio resolvió retomar la propuesta inicial del Poder Ejecutivo, que implica sumar otras dos fuentes de financiamiento a las tres que aprobó la Cámara Baja: que activos y pasivos realicen más aportes para lograr un funcionamiento sostenible del subsistema por casi 20 años, lo que fue desestimado en Diputados por los coalicionistas. Sin embargo, la idea de que pasivos y activos hagan un aporte contaría con el apoyo de algunos senadores blancos, en particular de Graciela Bianchi , y otros colorados, en especial del líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry.

“¿Cómo vamos a pretender que la ciudadanía pague el muerto de una mala y pésima administración?”, se preguntó Bianchi, que es escribana y abogada, el miércoles 28 en el programa Desayunos informales. Además, expresó que es “obvio” que Rentas Generales tendrá que hacer aportes y coincidió con Oddone en que no se puede “poner en riesgo” el grado inversor ni el equilibrio fiscal. “Si los activos y los pasivos no colaboran en algo, esto no se sostiene”, sentenció la senadora parafraseando al ministro de Economía. Además, destacó que “algunos sectores del Partido Colorado” tienen una posición “muy similar” a la suya.