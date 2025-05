Delgado, Heber y García: los tres escenarios posibles para el Directorio del Partido Nacional

Una tras una se fueron sucediendo las reuniones, las llamadas, los mensajes y los anuncios, para que las piezas queden finalmente ordenadas en el tablero de los blancos. Ya no hay más especulaciones ni sorpresas. Hay tres candidatos para conducir el Partido Nacional desde la sede del directorio en la plaza Matriz. Los dos nombres que ya estaban en danza desde meses atrás, pero ahora quedaron confirmados: Álvaro Delgado y Javier García . Y el que apareció como tercera vía: Luis Alberto Heber . Será entre ellos la competencia por el sillón presidencial de los blancos. No habrá otro candidato en pugna, porque la posibilidad de la exvicepresidenta de la República, Beatriz Argimón , quedó descartada en las últimas horas al confirmarse que el actual gobierno le confió un cargo internacional que será definido en estos días.

El lunes 26, tal como había adelantado Búsqueda , Heber anunció en conferencia de prensa su postulación al directorio. “¿Qué importa de esta tercera vía?”, se preguntó. “No es una columna sectorial la que planteamos, sino una tercera vía que busque la unión en el Partido Nacional”, explicó. Heber se plantea como solución de unidad ante la competencia por la hegemonía blanca entre Aire Fresco, que lo representa Delgado, y Alianza País, liderado por García. Más allá de esto, argumentó sus pretensiones. Habló de darle al Partido Nacional un “mejor despliegue territorial” en Montevideo y en Canelones. “Para nosotros es de vital importancia internarnos en la vida social de los departamentos, de los barrios, de las comunidades. No solamente en las agremiaciones sino también en la vía barrial”, destacó. Y también habló de lo clave que resulta formar nuevos cuadros de dirigentes y dar batalla en el terreno cultural. “En todas las manifestaciones culturales tiene que haber la presencia de gente de nuestro partido y que muchas veces no tiene la oportunidad de poder manifestarse y poder generar algo que no relegamos para ninguna ideología en especial”.

Heber coincidió con el planteo de Argimón para reformar la Carta Orgánica del Partido Nacional y establecer que el próximo presidente del directorio “no tenga otra ocupación que no sea la de presidir el partido”. Y ahí Heber confirmó que está dispuesto a renunciar a su banca en el Senado para dedicar su “tiempo y energía” al partido. Esta era una condición que también había sugerido el expresidente de la República Luis Lacalle Pou en su última visita al directorio. Pero Heber fue por más. Dijo que además de la renuncia a su banca no ocupará ningún cargo electivo en las próximas elecciones. Anunció que lo hace para “no generar la suspicacia interna de que el trabajo que se hace en el partido va en beneficio de determinado sector o de determinado individuo”.

Heber es un hombre de extrema confianza de Lacalle Pou. Y al asumir su candidatura para el directorio se dispararon los comentarios en los corrillos blancos sobre el visto bueno que tiene del líder indiscutido del Partido Nacional: que se lo “debe” porque agarró un fierro caliente al asumir el Ministerio del Interior, que ya no se presentará en una lista al Senado, que el senador decano de la legislatura uruguaya se merece este retiro en la sede de la plaza Matriz. Pero no está fácil para Heber. Lacalle Pou ya dijo que si no hay consenso sobre el próximo presidente del directorio, que haya competencia. Habrá competencia y Heber no tiene los convencionales suficientes para respaldar su postulación.