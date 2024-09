Desirée Pagliarini se bajó de lista a Diputados

Pero Pagliarini decidió retirarse de la nómina. Las fuentes indicaron que la actual diputada suplente no se sintió cómoda con la decisión del sector de unirse en un sublema bajo el liderazgo de Andrés Ojeda, Unir para Crecer. Y, tras considerarlo, resolvió no integrar la lista, pese a que tenía ese lugar asegurado. Según transmitió, la decisión se basó en que no ve reflejados sus “valores y principios” en Ojeda.