Andrés Ojeda: si el Partido Colorado “gana de atrás en octubre”, en el balotaje no lo para “ni la Republicana”

“Lo voy a repetir hasta que se me caiga la lengua: ya no se enfrenta la izquierda con la derecha, sino lo viejo con lo nuevo, el pasado con el futuro”, insistió Andrés Ojeda , candidato a la presidencia por el Partido Colorado. Él se ubica en este último lugar, donde se encuentran varios mandatarios de la región. “Si te fijás, los nuevos presidentes no tienen en común una ideología política sino un estilo: Daniel Noboa (Ecuador), Gabriel Boric (Chile), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) o Luis Lacalle Pou”, ilustró. “Tienen en común que son lo nuevo, son gobiernos de empuje, dinamismo, con ganas. Se terminaron los gobiernos de hacer la plancha. Los gobiernos actuales son de una enorme cercanía, el presidente está cerca. Tabaré Vázquez era un tipo difícil para acceder, no hablaba mucho con la prensa. Hoy los presidentes son de una horizontalidad enorme, son presidentes de WhatsApp”, sostuvo el candidato, entrevistado en el ciclo Desayunos Candidatos de Búsqueda el miércoles 28.

Más creyente que católico pese a ser exalumno del colegio La Mennais, Ojeda inició su camino como batllista y colorado porque querer terminar con una ocupación en la Facultad de Derecho lo llevó en 2002 a integrarse al Foro Universitario y a una charla con Julio María Sanguinetti. Eso a su vez lo condujo a militar en las elecciones de 2004 en un partido herido por la crisis reciente. “Era un acto de coraje ser un chiquilín de 18, 19 años y repartir una lista de (Guillermo) Stirling, me llevaba un montón de puteadas que no eran para mí”, recordó el abogado penalista de 40 años.

Su acento coalicionista y sus referencias frecuentes al presidente Lacalle Pou, líder del Partido Nacional, van de la mano. Ojeda reiteró que el actual mandatario tiene un estilo de liderazgo que lo representa. ¿Cómo perfilarse entonces, si el socio mayoritario del oficialismo ya tiene su propio candidato, Álvaro Delgado? “A mí me preguntan eso dos por tres y yo no sé si es que me ven parecido a Álvaro”, ironizó primero. Más seriamente, agregó que si bien en una coalición de gobierno “el concepto de reelección es natural para todos”, su par blanco habla de “reelegir” y él de “renovar”.

Esa renovación va de la mano con continuar con un “estilo de liderazgo” con el que él busca marcar una diferencia en la interna oficialista. “Todos vamos a tener que formar equipos, asesores y personas que te respalden en todos los campos. Nadie es grado 5 en todos los temas. Lo que no te pueden dar terceros son las características personales, y ahí juegan los pesos de los liderazgos, el carisma y todas esa cosas innatas de las personas”.

Con Delgado, quien hoy lo supera en la intención de voto en la “interna coalicionista” —concepto que Ojeda impulsó el mismo día que ganó las internas coloradas—, no piensa discutir. Tampoco lo hará con Pablo Mieres, del Partido Independiente, o con Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto. “No voy a debatir con mis socios. Tenemos que debatir con otro modelo de país. Esto es un tema de dos bloques, negarlo es tapar el sol con un dedo”. La desventaja de ir en partidos separados y no en bloque, reconoció, es que “el Frente Amplio genera más banca con menos votos”; la ventaja es presentarse como “cuatro opciones muy distintas pero que trabajan en equipo, corto, cerradito, y que ya pasó al ataque”.

Al respecto, Ojeda señaló que el candidato a presidente de la oposición, Yamandú Orsi, se “agarra de ese argumento de la interna de la coalición” para no asistir a eventos donde haya más de un candidato del oficialismo. “Si quiere debatir que debata y si no, que no lo haga, los costos los paga él. Eso ya me aburrió. Por suerte en la coalición somos muy distintos y complementarios y, pase lo que pase, vamos a ser socios, espalda con espalda, en el próximo gobierno”.

WhatsApp Image 2024-08-28 at 09.57.04.jpeg Andrés Ojeda, en su participación en Desayunos Candidatos de Búsqueda Mauricio Rodríguez

Microinternilla

Entre la audiencia se encontraban el dos veces presidente Julio María Sanguinetti, el prosecretario general del Partido Colorado, Gustavo Osta, su compañero de fórmula, Robert Silva, y varios integrantes de su sublema, Unir para Crecer, incluyendo a los diputados Felipe Schipani y Elsa Capillera, así como el politólogo y asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo.

Del otro sublema, Vamos Uruguay, asistieron los diputados Conrado Rodríguez, Nibia Reisch y el subsecretario de Industria, Walter Verri. No concurrieron, por encontrarse de gira política, los principales dirigentes de esta última ala partidaria: Pedro Bordaberry, Gabriel Gurméndez y Tabaré Viera.

Ojeda aventó cualquier posibilidad de tensión interna por el sonoro aterrizaje de Bordaberry luego de las internas. “Hay dos conceptos que nos trajeron hasta acá y son los que nos pueden llevar hasta noviembre: la renovación y la unidad, dentro del partido y de la coalición. La gente nos quiere ver discutir con el otro bloque, no peleando entre nosotros. Las expresiones internas más duras, a la luz de las encuestas, han terminado pagando costos electorales. De mí no van a sacar un comentario negativo hacia un compañero, así venga la (Guardia) Republicana, con todo cariño a los amigos de la Republicana”.

La elección, subrayó, no se define por la “microinternilla”.

Sin corrupción

Para Ojeda, “a diferencia de gobiernos anteriores, en este no hubo hechos de corrupción”. También dijo que era obligación entregar el pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, cuando fue consultada su opinión sobre las presuntas irregularidades cometidas durante esta administración.

El abogado penalista, quien dijo hablar por “deformación profesional”, agregó que “el único jerarca político de la administración central imputado por un delito en este período fue Gustavo Leal”, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana durante el último gobierno del Frente Amplio. “Fijate qué paradójico, fue el único indagado en sentarse en Fiscalía y preguntado por cuestiones de su propia responsabilidad”.

Preguntado por Búsqueda sobre si el caso que involucró al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano no era un ejemplo de corrupción en el gobierno, Ojeda respondió que “no es un cargo político”. Argumentó, además, que Lacalle Pou no tenía por qué estar en conocimiento de las actividades de este, quien cometió algunos de sus crímenes desde la Torre Ejecutiva apelando a su cargo y llegada con el mandatario.

Embed En el ciclo #DesayunosCandidatos, Andrés Ojeda aseguró que, “a diferencia de gobiernos anteriores, en este no hubo hechos de corrupción”. pic.twitter.com/8dJdkK3rlq — BÚSQUEDA (@BUSQUEDAonline) August 28, 2024

Sobre el pasaporte a Marset, que le permitió salir en libertad cuando estaba preso en Emiratos Árabes, Ojeda dijo que el documento fue entregado de manera correcta. Agregó que el revuelo político que sucedió después de que Búsqueda informara que el Poder Ejecutivo había intentado ocultar información a la Justicia —que derivó en la renuncia del canciller Francisco Bustillo, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el subsecretario del Interior Guillermo Maciel y el asesor presidencial Roberto Lafluf, quien habría roto documentación relacionada con el caso proporcionada por la exvicecanciller Carolina Ache— respondió a que el gobierno “se ahogó en un vaso de agua con un tema hipermenor”.

“Si un funcionario del gobierno hubiera demorado la entrega del pasaporte, comete delito”, argumentó. “Si usted, Estado, no tiene un argumento legal para no dárselo, usted no puede negar documentos de identidad a ningún ciudadano”.

“Sobre cuestiones de romper o no romper (documentación) en la Torre Ejecutiva, escuchamos una sola versión (la de Ache). Del resto de los involucrados y acusados no habló ninguno todavía, nunca fueron citados a declarar. Así que yo en esto me pongo más jurídico que nunca. ¿Qué hacemos? ¿Cobramos al grito de la tribuna?”, dijo Ojeda.

Consultado acerca de si estaba de acuerdo con lo que hizo Ache, Ojeda respondió: “Carolina hizo lo que entendió que tenía que hacer para el mejor interés de su causa judicial. Ahora para establecer la verdad de los hechos, no queda otra que escuchar a todas las partes”. Esta causa está siendo investigada por el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado. La causa de Leal fue archivada.

Líneas cruzadas

Ojeda destacó que luego de las internas las encuestas le dieron al Partido Colorado un crecimiento de seis puntos porcentuales. Eso, sumado a una merma en la intención de voto al Partido Nacional, alimenta las esperanzas. Cuando cada vez queda menos para el 27 de octubre, el tiempo empieza a jugar en contra. “Acá la cuestión es si nos da para que las líneas se crucen. Hemos instalado algo que no es nada menor, que hacía mucho no estaba instalado, que es que las líneas tarde o temprano se van a cruzar. Eso nos da una chance clara a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Acelerar el cruce”, expresó.

WhatsApp Image 2024-08-28 at 09.55.40.jpeg Andrés Ojeda, candidato a la Presidencia por el Partido Colorado Mauricio Rodríguez

El abogado se dijo “convencido” de que el Partido Colorado, “con este componente de renovación y sorpresa”, es el que tiene “las mejores chances” de ganarle al Frente Amplio en noviembre. “Si llegamos a ganar de atrás en octubre, no nos para nadie en noviembre, ni la Republicana”, afirmó.

Consultado sobre si su rival nacionalista no cuenta con ese componente para vencer al Frente, Ojeda señaló: “Si Álvaro Delgado es renovación y es sorpresa, yo soy la Madre Teresa”.

Episodios como la disconformidad con la fórmula blanca (con Valeria Ripoll como candidata a vice) y los hechos de corrupción en la Intendencia de Artigas, nacionalista, fueron vistos por analistas políticos como causas del acercamiento de esas “líneas”. Sin querer entrar en ejercicios “contrafácticos”, Ojeda subrayó que los partidos de la coalición de gobierno tienen que fungir como “diques de contención” ante los “imponderables”: “Lo que no puede pasar es que alguien deje de votar a un partido de la coalición por ir al Frente. Si alguien que iba a votar a Delgado, por alguna razón no lo hace y nos vota a nosotros, el laburo estará hecho. Y si pasa al revés, lo acepto de la misma manera. El objetivo es uno solo: que gane la coalición. Eso me trasciende a mí y al partido”.