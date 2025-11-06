Diputado colorado propone crear observatorio sobre ‘bullying’ en la órbita del MEC

El bullying , al que se suma su variante tecnológica, el ciberbullying, es una expresión de violencia que preocupa a todos los actores sociales. Pero no hay datos estadísticos precisos ni, pese a esfuerzos legislativos anteriores, una norma nacional que lo aborde. La única ley que existe referida al tema es la Nº 20.235, de 2023, que declara a la primera semana de noviembre como la Semana de la Prevención y Concientización contra la Violencia y el Acoso Escolar.

Atento a esta realidad, el diputado colorado por Canelones Matías Duque impulsa un proyecto de ley sobre prevención del bullying. Entre los 14 artículos del texto, que presentará hoy jueves, propone la creación de un programa nacional de prevención de bullying y ciberbullying que deberá ser elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Asimismo, plantea que cada centro educativo del país, de todos los niveles, públicos y privados, elabore protocolos compatibles con el plan nacional. También en la órbita del MEC, propone crear un observatorio nacional, que incluya un registro de casos, con fines estadísticos.

“Esto es un tema que preocupa a todos los niveles. A la presentación van a ir representantes de todos los partidos. Eso no quiere decir que se traduzca en apoyo real, pero al menos he notado interés en todos, incluyendo a Nicole y Gustavo Salle (Identidad Soberana)”, dijo Duque a Búsqueda . “Lo que este proyecto busca es que exista un protocolo para el bullying a todo nivel y en todos los sistemas”, añadió.

En la elaboración del proyecto participó la psicóloga forense Silvana Giachero, quien en la exposición de motivos fue presentada como la que “introdujo por primera vez en Uruguay el estudio sistemático del bullying y el mobbing”.

El proyecto define al bullying como “toda forma de violencia psicológica, verbal, física, social y/o digital ejercida de manera reiterada y sistemática, donde existe una asimetría de poder entre agresor o agresores y víctima, que tenga por finalidad o efecto intimidar, excluir, menoscabar, humillar o agredir a un estudiante en el ámbito educativo”. Se incluye también la variante del ciberbullying.

Se trata de un fenómeno de violencia muy extendido, pero su registro estadístico es poco preciso. El Barómetro Cisneros, creado en la primera década de este siglo por el psicólogo español Iñaki Piñuel para medir el acoso educativo o laboral y su impacto, señala que a escala mundial el 53,6% de las víctimas de bullying acaban padeciendo síntomas de estrés postraumático. Otras cifras destacadas en la exposición de motivos indican que el 19% de los suicidios o intentos de suicidios en adolescentes están vinculados a estos casos, según el Ministerio de Salud Pública.

De cualquier forma, no hay números actualizados. Un estudio titulado Bullying, experiencias y dimensiones del acoso escolar, realizado por la Administración Nacional de Educación Pública, estimó la prevalencia en 12,1% de víctimas declaradas y 5,8% de agresores confesos; pero es un análisis de 2013. Más o menos por ese tiempo, la propia Giachero señalaba que el porcentaje de mujeres y varones víctimas de estas situaciones de violencia giraba en torno al 12% de los estudiantes.

En la dinámica del bullying no hay solo agresor y agredido. “El fenómeno no se limita al sufrimiento de la víctima directa. Las familias cargan con un dolor profundo, muchas veces invisibilizado por la falta de redes de apoyo y acompañamiento institucional. Los testigos activos —aquellos que participan apoyando al agresor— aprenden a naturalizar la violencia y a reproducirla, mientras que los testigos pasivos —quienes callan o no intervienen— desarrollan sentimientos de miedo, angustia o desamparo similares a los de la víctima. A su vez, el propio agresor, en muchas ocasiones, es un estudiante que requiere asistencia psicológica o social: sin un abordaje temprano, es probable que consolide patrones violentos que más tarde trasladará a otros ámbitos de su vida adulta”, señala el texto que acompaña al articulado.

Además de la creación de instancias de sensibilización a estudiantes y capacitación a docentes, el proyecto establece la obligación de todos los trabajadores de los centros educativos de comunicar a las direcciones si tienen conocimiento de una situación de bullying en el establecimiento.

La iniciativa legal plantea que no se buscan respuestas “meramente punitivas”, y subraya que cada institución deberá “garantizar” el “apoyo integral” a la víctima y “medidas educativas, restaurativas y de orientación” para los agresores.