Diputado colorado planteó preocupación por el impacto del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

La presencia del Instituto Nacional de Carnes ( Inac ) en la Comisión de Ganadería del Parlamento no fue una más. Para el diputado Carlos Rydström, del Partido Colorado, se trató de una instancia necesaria, casi inevitable, después de la señal política enviada desde Argentina y la oportunidad de que ese país ingrese a Estados Unidos con un volumen cuatro veces superior de carne vacuna sin arancel. La inquietud, sostenida desde hace semanas por parte de la oposición, llegó formalmente a sala y derivó en una comparecencia que dejó elementos para analizar con cuidado.

Rydström recordó que la bancada colorada había solicitado la presencia de Cancillería e Inac tras el anuncio realizado por el presidente argentino Javier Milei, en America Business Forum, en Miami. En esa instancia, el mandatario argentino aseguró que su país pasará de exportar 20.000 a 80.000 toneladas de carne libre de aranceles a Estados Unidos.

Actualmente Argentina envía 40.000 toneladas en total a ese destino, combinando cupos y exportación con arancel. El salto proyectado —más allá de los efectos económicos que pueda tener en la región— introduce, según el diputado, un factor de presión directa a Uruguay.

El legislador explicó que Uruguay exporta más de 145.000 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos, pero solamente 20.000 ingresan libres de aranceles. El resto paga tarifas que en 2024 insumieron US$ 92 millones, según el Ministerio de Economía (MEF).

Si finalmente Argentina accede a un volumen sin aranceles cuatro veces mayor al actual, desplazará parte de la oferta uruguaya dentro del mercado estadounidense. Ese diferencial económico, señaló Rydström, fue calificado por el presidente de Inac, Gastón Scayola, como “un regalo de US$ 100 millones” para la industria argentina.

Para el diputado colorado, el problema central es la falta de lineamientos estratégicos por parte del gobierno. “Preguntamos qué instrucciones había recibido Inac de Cancillería o del Ministerio de Ganadería para enfrentar este escenario. La respuesta fue: ninguna. Que ellos igual iban a trabajar en el tema, pero que no había una estrategia, ni una bajada formal”, dijo.

La situación contrasta, explicó, con declaraciones públicas recientes: desde la vicecanciller Valeria Csukasi —quien afirmó que los temas de negociación comercial con Estados Unidos los maneja el MEF— hasta el propio presidente de la República, que habló de “aprovechar oportunidades”.

La preocupación aumenta en un contexto internacional donde las reglas se mueven con velocidad. El diputado aludió al giro de Estados Unidos respecto a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), las idas y vueltas del acuerdo con la Unión Europea y los cambios abruptos que genera el escenario político global. Con ese telón de fondo, sostuvo que Uruguay no puede permanecer pasivo ni depender de intuiciones o reacciones tardías.

“Uruguay necesita estar muy activo. Estados Unidos representa hoy un mercado fundamental y no se puede mirar para otro lado. Más aún si otros países trabajan de manera anticipada, como Paraguay, que viene fortaleciendo vínculos políticos y comerciales, incluso con delegaciones del Congreso estadounidense que visitarán Asunción”, apuntó.

Para Rydström, la comparecencia dejó avances en términos de información, pero también más dudas que certezas. La expectativa ahora está en la presencia de Cancillería, que en la comparecencia de sus autoridades al Parlamento –prevista para mediados de diciembre– deberán responder las preguntas políticas que quedaron abiertas.

Presupuesto y señales

Rydström también participó de la sesión en el Senado –como asesor en la materia de los senadores de su partido–, donde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó su proyecto presupuestal para el quinquenio. La instancia, según señaló, fue más clara que la de Diputados, pero aún así dejó zonas grises en temas centrales para el sector agropecuario.

El legislador resaltó que las autoridades del MGAP esta vez expusieron sus estrategias de manera más ordenada, pero aún así persisten vacíos presupuestales en áreas sensibles. A propósito, mencionó la ausencia de un fondo específico para la financiación del Instituto Nacional de la Leche (Inale) y la debilidad financiera del Instituto Plan Agropecuario y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) generan, en su visión, una contradicción entre los anuncios y las posibilidades reales de ejecución.

“Se presenta a ProCría como una gran política nacional, y acompañamos ese camino, pero después uno revisa los números del Plan Agropecuario y ve que no hay un financiamiento robusto para acompañar lo que se promete”, señaló el diputado.

También marcó preocupación por la falta de previsiones para fortalecer el combate a la garrapata, sobre todo cuando la respuesta oficial es que la lucha contra la mosca de la bichera —programa que se dio de baja recientemente— sería un antecedente suficiente. “Son planes distintos y con riesgos sanitarios distintos”, comentó.

Uno de los puntos más cuestionados por la oposición fue el Fondo Agropecuario de Emergencia. Tras la turbonada que afectó al norte de Canelones y otras zonas del sur del país, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, había señalado que el fondo estaba vacío y sin posibilidad de atender nuevas contingencias. En el proyecto presupuestal no hay señales de recuperación, y un aditivo presentado por la oposición para reforzarlo fue rechazado. Para Rydström, esto deja al sector expuesto y sin instrumentos sólidos ante eventos climáticos cuya frecuencia viene aumentando.

A su juicio, la lectura general es que el presupuesto presenta “un gusto a poco”, con un fuerte incremento de recursos para el Instituto Nacional de Colonización —que interpreta como un gesto más ideológico que estratégico— y señales dispersas en las demás áreas.

“Hay anuncios importantes, pero no hay correspondencia con la asignación de fondos. Y cuando se pidió fortalecer instrumentos claves para la producción, la respuesta fue negativa”, aseguró.

UAM Una iniciativa del Partido Colorado habilita al Poder Ejecutivo a destinar hasta el 5% de las utilidades anuales del Banco República al Fondo de Fomento de la Granja, con destino específico a la UAM.

Rescate financiero de la UAM

La Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) tuvo un capítulo aparte dentro del análisis parlamentario de la Ley de Presupuesto 2025-2029. Según relató a Agro de Búsqueda el diputado colorado Carlos Rydström, desde hace meses se acumulan señales de alarma en torno a la situación financiera de esa institución. La llegada de José Saavedra a la presidencia permitió ordenar aspectos de gestión, pero no solucionó el problema de fondo: un déficit crónico derivado de un subsidio prometido durante cinco años por las gestiones de los exintendentes montevideanos Daniel Martínez y Carolina Cosse para cubrir parte del costo de los metros cuadrados dispuestos a los operadores. “Esa transferencia nunca se concretó y, a la vez, la UAM tampoco trasladó el costo a los usuarios. El resultado fue un agujero financiero que hoy requiere una solución estructural”, expresó.

En este contexto, surgió la propuesta que Rydström y los senadores Pedro Bordaberry y Tabaré Viera, también del Partido Colorado, llevaron al Parlamento, luego acompañada por otros legisladores de la oposición. La iniciativa habilita al Poder Ejecutivo a destinar hasta el 5% de las utilidades anuales del Banco República al Fondo de Fomento de la Granja, con destino específico a la UAM.

El mecanismo es similar al que la oposición había presentado previamente para fortalecer al Fondo de Desarrollo Rural y apunta a generar una vía de financiamiento soberano, estable y sin impacto directo en la operativa de los productores.

El diputado señaló que la idea surgió tras contactos con miembros del directorio y de la gobernanza de la UAM, quienes plantearon la urgencia de implementar una herramienta de rescate que evite trasladar los costos a la producción hortifrutícola.

La propuesta, explicó, no está pensada como un subsidio permanente, sino como una inyección económica puntual, que permita regularizar cuentas y ordenar la estructura financiera de la institución.

Si el aditivo logra aprobarse, la UAM tendría una vía legal y concreta para recibir fondos sin afectar a operadores ni precios finales, a la vez que permitiría cerrar un proceso de deterioro financiero que se arrastra desde hace años.