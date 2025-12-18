Orsi les anunció a sus ministros que convocará a más gabinetes durante el próximo año

El del pasado viernes 12 fue un Consejo de Ministros atípico, sin grandes decisiones pero prolongado, con casi tres horas de balances individuales de los propios secretarios de Estado sobre lo ocurrido en el año. Hablaron la mayoría de ellos, y algunos, como el titular de Interior, Carlos Negro, pronunciaron prolongadas y detalladas intervenciones.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“No hubo ningún elemento que no se supiera desde antes, pero puesto todo en conjunto el contexto es otro”, dijo uno de los participantes del encuentro. Esa lógica, no obstante, lejos de ser una mirada individual, fue una visión compartida por muchos de los jerarcas e incluso en el equipo de Presidencia: la sensación de que hay una brecha entre lo que la ciudadanía valora del gobierno, con índices de aprobación moderados, y lo que efectivamente se está haciendo.

Pero la reunión también dio lugar a otro tipo de conclusiones. El presidente Yamandú Orsi llamó a trabajar de forma aún más “mancomunada” el próximo año y, en esa línea, anunció que en 2026 se realizará un mayor número de gabinetes. Fuentes del encuentro señalaron que lo anunciado por el mandatario era incluso un sentir y un reclamo de varios ministros. Según dijeron, Orsi sostuvo que la instancia debía ser no solo más “periódica”, sino también más “previsible”. Una posibilidad, indicaron desde el gobierno, es que alternativamente con el Consejo de Ministros también funcionen gabinetes sectoriales, que fueron ampliamente utilizados durante los gobiernos anteriores del Frente Amplio, especialmente en el de José Mujica.

La intensidad de los Consejos de Ministros ha sido, no obstante, bastante superior a la del gobierno de su antecesor, Luis Lacalle Pou, que durante su presidencia reunía muy esporádicamente a sus ministros. Optaba, en cambio, por encuentros bilaterales con los secretarios de Estado en un estilo que fue catalogado por algunos analistas como más “presidencialista”.

Sin embargo, los encuentros del gabinete tuvieron más periodicidad en los anteriores gobiernos del Frente Amplio. Tabaré Vázquez introdujo, ya en su primer gobierno, la costumbre de realizar periódicamente Consejos de Ministros abiertos. Se trataba de sesiones abiertas, conducidas por el difunto mandatario, que incluían la participación del público y que se celebraban en capitales departamentales, localidades del interior y luego también en barrios de Montevideo. Cada una de estas instancias era antecedida por una serie de reuniones previas de los ministros con las fuerzas vivas locales, un variopinto crisol de actores que iban desde ligas de fomento escolares hasta asociaciones rurales locales. Mujica, por su parte, alternaba su Consejo de Ministros casi semanales con los gabinetes sectoriales que solía convocar.