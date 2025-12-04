El Frente Amplio arrastra una deuda con sus sectores políticos proveniente de la derrota de 2019

La ya lejana derrota de la izquierda en las elecciones nacionales de 2019 pegó duro en las finanzas del Frente Amplio , al punto que las consecuencias de ese traspié electoral todavía tienen repercusiones internas. En términos prácticos, la izquierda pasó de recaudar $ 85,4 millones en 2018 a $ 59,5 millones tres años después, en 2021 (a valores de este último año). La diferencia se produjo por una variable sustancial: los aportes provenientes de cargos políticos cayeron de $ 69,1 millones a $ 35,1 millones en esos tres años, también considerando los valores de 2021.

Tras la derrota electoral, el entonces presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, impulsó una resolución para ajustar las cuentas de la coalición, que fue aceptada por los sectores políticos. En líneas generales, la salida apuntó a que la fuerza política tome un ingreso que hasta entonces era destinado a los grupos de la izquierda, y que tiene su origen en el artículo 39 de la ley de financiamiento de partidos políticos. El artículo establece que el Estado aportará a los partidos políticos con representación parlamentaria una partida anual de 4 unidades indexadas por cada voto obtenido en la última elección nacional.

La norma sostiene que la “autoridad partidaria” es la encargada de distribuir mensualmente las partidas recibidas “entre los sectores y listas de candidatos” que tengan representación parlamentaria, “dejando para el funcionamiento del partido político un monto que nunca podrá ser inferior al 20%”.

Previo a esa medida, el Frente Amplio tenía acordado que la distribución de los montos provenientes de ese artículo sería: el 30% para la fuerza política y el 70% se repartía entre los sectores en función de la votación obtenida en las elecciones nacionales. Pero la derrota de 2019 obligó a tomar una decisión drástica, aplicada a partir de 2020: el 100% de los ingresos irían para la fuerza política. La decisión, sostienen desde la fuerza política, permitió a la izquierda enfrentar la falta de ingresos que provocó la caída de los cargos políticos en el gobierno y saldar deudas que debía enfrentar en ese entonces, tras la intensa campaña de 2019.

Según explicó a Búsqueda el administrador general del Frente Amplio, Jorge Gotta, la medida, basada en la “generosidad de los sectores”, permitió a la fuerza política salir a flote. Ya a comienzos de 2024, el Frente Amplio decidió comenzar a pagar la mitad del dinero que venía reteniéndoles a los sectores, es decir, un 35% del monto total recibido. Luego, tras la recuperación del gobierno a partir del 1° de marzo de este año, el sistema volvió a la vieja normalidad: el 70% de ese ingreso —que se agrandó por el mayor caudal de votos respecto a 2019— volvió a destinarse a los sectores y el 30% a la fuerza política.

Ahora el Frente Amplio y los sectores que lo integran deberán resolver cómo se salda esa deuda, aunque, aseguran en la fuerza política, el debate todavía no se ha dado a la interna. “Será una discusión política que la veremos. Esta definición fue un acuerdo político y esa será otra salida política”, dijo Gotta, y destacó que esta fórmula permitió “mantener y mejorar la estructura de la fuerza política”. A su vez, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, resaltó que actualmente la fuerza política no tiene deudas hacia afuera de la organización. Electo en 2021, su presidencia se caracterizó, entre otras cosas, por la apertura de nuevos comités de bases en todo el país.

Si bien las autoridades de la fuerza política no mencionaron los montos concretos, solo por financiamiento permanente el Frente Amplio recibió entre 2020 y 2023 unos $ 98 millones (con valores ajustados a enero de 2025), cuyo 70% es $ 68,7 millones. En tanto, en 2024, el 35% de sus ingresos por financiación permanente equivalió a $ 8,4 millones (a valores de enero de 2025 y descontando el 35% restante que se les comenzó a otorgar a los partidos). Como los sectores reciben el dinero en función de los votos obtenidos, tanto en el Frente Amplio como en sus sectores aseguran que la deuda más grande es con el Movimiento de Participación Popular (MPP), en primer lugar, y luego con el Partido Comunista. Algunos dirigentes del MPP aseguraron que el monto que se les debe supera los US$ 500.000.

Vigilancia de aportes

Mientras tanto, la comisión de finanzas del Frente Amplio busca efectivizar la recaudación proveniente de parte de los ingresos de quienes ocupan cargos en representación de la fuerza política. El mes pasado, la presidenta de la comisión, Flavia García, envió un mensaje a los sectores políticos en el que pide que se le envíe una lista de personas con cargos de responsabilidad política, “con el objetivo de realizar un cruzamiento adecuado de datos”.

No obstante, en el mensaje informa que ya se les comunicó a todas las personas que se tenía conocimiento que están ocupando estos espacios. El texto enviado por García recuerda que quien “entre a trabajar o asesorar, ya sea como profesional, o a nivel de secretarías, etc., en un organismo público o paraestatal o internacional, sin un concurso previo para el cargo que ocupa, o se le da una función con compensaciones, deberá realizar su aporte especial al Frente Amplio como cargo de responsabilidad política”.