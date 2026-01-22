El Frente Amplio posterga sus elecciones para noviembre, ante tiempos ajustados y previendo el interés por el Mundial de Fútbol

Desde el segundo semestre de 2025 buena parte de la dirigencia del Frente Amplio lleva adelante conversaciones informales para postergar el proceso de elecciones internas para el final de este año. Razones de agenda y algunos factores coyunturales del 2026 llevaron a los dirigentes de la izquierda a pensar en volver a aplazar la contienda, como ya ocurrió en 2021.
De las últimas tres instancias internas, dos se realizaron a mediados de año, que es lo ordinario en la fuerza política. En 2012, las elecciones del Frente Amplio se celebraron en mayo, cuando la socialista Mónica Xavier resultó electa. Cuatro años después, el 24 de julio, Javier Miranda se impuso en una nueva interna de la izquierda. La única elección que se realizó sobre final de año fue la de 2021, cuando la fuerza política decidió postergar su proceso electoral, que incluía un congreso en marzo y las elecciones en mayo, debido a la pandemia de Covid-19. El congreso se realizó finalmente el 2 y 3 de octubre, y las elecciones, el 5 de diciembre, en las que resultó electo por una abrumadora mayoría el actual presidente Fernando Pereira.
La agenda de este año obliga a rever nuevamente las fechas ordinarias. La elección del Plenario Nacional exige 120 días de antelación (cuatro meses para prepararse) y, además, los documentos del congreso también exigen un plazo previo para su elaboración. Esta instancia no solo ratifica la o las candidaturas para la contienda electoral, sino que comúnmente se utiliza para aprobar documentos de lineamiento político de la coalición de izquierdas. Por ejemplo, en el congreso de octubre de 2021 se aprobó el documento de autocrítica de la fuerza política sobra la derrota electoral de 2019, además de las tres candidaturas que compitieron dos meses después.
Otro factor que también está en el radar del Frente Amplio, explicaron algunos de sus dirigentes a Búsqueda, es que el 11 de junio la pelota comenzará a rodar en el Estadio Azteca de Ciudad de México y el fútbol no frenará hasta el pitazo final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El Mundial será uno de los eventos centrales de este año y se robará la atención de buena parte de los uruguayos, más aún cuando el seleccionado celeste se propone ser protagonista de la contienda. Esto atenta contra el desarrollo normal de una eventual campaña y contra la intención de la izquierda de intentar sostener el caudal electoral de más de 130.000 que obtuvo en 2021. “Por más que haya gente que no le guste el fútbol, es imposible hacer la elección o un congreso en el medio del Mundial”, explicitó una fuente de la orgánica.
Si bien la decisión no pasó formalmente por el Frente Amplio, el presidente de la fuerza, Fernando Pereira, ya previó la situación en su plan político aprobado en agosto del año pasado. En ese documento, planificaba la convocatoria para el congreso ordinario recién a fines de setiembre, luego de un proceso de discusión de un nuevo plan político que será aprobado en esa instancia. Ahora, la decisión del Frente debe ser procesada por la Mesa Política y por el Plenario Nacional de la fuerza política, y se estima que no tendrá mucha resistencia ni de los sectores ni de las bases.
“Esto se va a aprobar en el Plenario, porque es un consenso general”, dijo a Búsqueda Pereira. El exsindicalista remarcó, a su vez, que no hay que menospreciar la energía que conllevará el debate por el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, previsto para mitad de año, y consideró importante ubicar la elección en las mejores fechas. “Poner el congreso en pleno julio es lo peor que podemos hacer”, remarcó, y estimó que las elecciones tendrán lugar en “algún domingo de noviembre”.
Además de elegir su presidencia, el Frente Amplio define, en la elección, los integrantes de sus organismos de decisión, tanto de sectores como de las bases. La composición de las 19 estructuras departamentales está en juego y, lo que es más importante, del Plenario y de la Mesa Política nacional, en momentos en que la izquierda está en el gobierno y tiene un poder real de incidencia en las decisiones públicas.