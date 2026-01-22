El Frente Amplio posterga sus elecciones para noviembre, ante tiempos ajustados y previendo el interés por el Mundial de Fútbol

La fuerza política prevé realizar su congreso en setiembre, en el que discutirá, entre otros temas, posibles cambios al régimen impositivo

Desde el segundo semestre de 2025 buena parte de la dirigencia del Frente Amplio lleva adelante conversaciones informales para postergar el proceso de elecciones internas para el final de este año. Razones de agenda y algunos factores coyunturales del 2026 llevaron a los dirigentes de la izquierda a pensar en volver a aplazar la contienda, como ya ocurrió en 2021.

De las últimas tres instancias internas, dos se realizaron a mediados de año, que es lo ordinario en la fuerza política. En 2012, las elecciones del Frente Amplio se celebraron en mayo, cuando la socialista Mónica Xavier resultó electa. Cuatro años después, el 24 de julio, Javier Miranda se impuso en una nueva interna de la izquierda. La única elección que se realizó sobre final de año fue la de 2021, cuando la fuerza política decidió postergar su proceso electoral, que incluía un congreso en marzo y las elecciones en mayo, debido a la pandemia de Covid-19. El congreso se realizó finalmente el 2 y 3 de octubre, y las elecciones, el 5 de diciembre, en las que resultó electo por una abrumadora mayoría el actual presidente Fernando Pereira.

La agenda de este año obliga a rever nuevamente las fechas ordinarias. La elección del Plenario Nacional exige 120 días de antelación (cuatro meses para prepararse) y, además, los documentos del congreso también exigen un plazo previo para su elaboración. Esta instancia no solo ratifica la o las candidaturas para la contienda electoral, sino que comúnmente se utiliza para aprobar documentos de lineamiento político de la coalición de izquierdas. Por ejemplo, en el congreso de octubre de 2021 se aprobó el documento de autocrítica de la fuerza política sobra la derrota electoral de 2019, además de las tres candidaturas que compitieron dos meses después.

Para esta instancia se prevé que la Comisión de Programa pondrá en debate nuevos insumos para que sean analizados y aprobados. También está previsto que se empiece a procesar la discusión sobre los temas tributarios. El puntapié de este debate interno es la propuesta del PIT-CNT y de algunos sectores políticos de la izquierda de gravar con un impuesto adicional al 1% más rico del país. En ese marco, una fuente de la Mesa Política dijo a Búsqueda que, dado la actual coyuntura mundial, el análisis político del congreso va a demandar un “esfuerzo intelectual importante”, por lo que conviene no apurarse.

Otro factor que también está en el radar del Frente Amplio, explicaron algunos de sus dirigentes a Búsqueda, es que el 11 de junio la pelota comenzará a rodar en el Estadio Azteca de Ciudad de México y el fútbol no frenará hasta el pitazo final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El Mundial será uno de los eventos centrales de este año y se robará la atención de buena parte de los uruguayos, más aún cuando el seleccionado celeste se propone ser protagonista de la contienda. Esto atenta contra el desarrollo normal de una eventual campaña y contra la intención de la izquierda de intentar sostener el caudal electoral de más de 130.000 que obtuvo en 2021. “Por más que haya gente que no le guste el fútbol, es imposible hacer la elección o un congreso en el medio del Mundial”, explicitó una fuente de la orgánica.