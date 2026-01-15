El impuesto al 1% más rico alinea a las corrientes del PIT-CNT tras un período de tensiones

En agosto de 2023 el PIT-CNT decidió promover un plebiscito sobre seguridad social . Esa resolución marcó la agenda del movimiento sindical, porque se transformó en la principal línea de trabajo desde ese momento hasta las elecciones nacionales de octubre de 2024, y también sacudió los equilibrios entre las distintas corrientes que conforman la directiva.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Articulación y En Lucha, dos agrupaciones con un peso significativo en la interna sindical, tenían una posición contraria a la consulta popular. Así, la campaña no tuvo en primera línea ni al vicepresidente del PIT-CNT en ese entonces, Joselo López (En Lucha), ni a quien se desempeñaba como secretaria general, Elbia Pereira (Articulación) .

Tecnología El PIT-CNT traza su ruta para negociar la IA antes que la “gestión algorítmica” ordene el trabajo

Entrevista Para Fernando Pereira, la izquierda tiene que batallar la idea instalada por la derecha de que hablar de impuestos es "pecado"

En la agenda del PIT-CNT para 2026, un nuevo tema de debate político tomó un lugar protagónico: la organización presentó a fines de noviembre de 2025 su propuesta de gravar al 1% más rico de la sociedad a través de una sobretasa de impuesto al patrimonio de las personas físicas. El tema se instaló en el debate público con pronunciamientos a favor y en contra. Entre estos últimos, varios referentes del equipo económico del gobierno manifestaron su posición contraria.

Un informe aprobado en la última reunión de la Mesa Representativa del PIT-CNT deja en claro que el impuesto al 1% más rico será un eje central de trabajo en 2026. “Se impone la necesidad de darle continuidad a esta perspectiva y ver las acciones del movimiento sindical para generar las grandes mayorías que instalen una discusión global, basada en la necesidad de una nueva reforma tributaria más justa y equitativa”, dice el informe del 11 de diciembre. El plan de trabajo a seguir se definirá en la primera Mesa Representativa de 2026, prevista para febrero.

Tras un período en el que la principal línea de trabajo fue objeto de tensiones entre las corrientes, la iniciativa del impuesto al 1% más rico cuenta con un amplio consenso interno.

20251124_MZZ_14025 Presentación de la propuesta del PIT-CNT para gravar al 1% más rico del Uruguay, en el Paraninfo de la Udelar. Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

Nuevas alianzas

Las diferencias que provocó el plebiscito de la seguridad social tuvieron repercusiones en el Congreso del PIT-CNT, que se realizó en mayo de 2025. Esta instancia en la que se renueva la agenda programática y la conformación de los órganos de dirección estuvo marcada por la ruptura de la alianza entre la corriente comunista y Articulación, que lideró el movimiento sindical en las últimas décadas.

Para definir la integración de la Mesa Representativa fue necesario ir a elecciones. Articulación y En Lucha conformaron una lista conjunta. Este acuerdo electoral dio un paso más cuando en octubre de este año las dos corrientes hicieron la presentación de un nuevo espacio sindical conjunto que denominaron Construyendo Unidad.

A diferencia de lo que ocurrió con el plebiscito de la seguridad social, esta vez En Lucha y Articulación están alineadas con la propuesta del impuesto al 1% más rico.

“Estamos a favor del impuesto al 1%. Es una de las propuestas más acertadas que ha tenido el PIT-CNT en el último tiempo”, dijo a Búsqueda Alejandra Pereira, secretaria general adjunta del PIT-CNT y secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio.

La dirigente, una de las actuales referentes de Articulación, reconoció que el plebiscito sobre la seguridad social tensionó a la interna sindical. Sin embargo, recordó que las diferencias no obedecían al fondo de lo que proponía la consulta popular sino al camino a recorrer.

En contraste, afirmó que el impulso de un impuesto al 1% los “convoca” y destacó la “apertura técnica” con la que elaboró el planteo. “La propuesta es razonable. Y no es una topadora. Está abierta a discusión”, dijo.

Por todo esto, Pereira consideró que es importante para el PIT-CNT promover este debate en el ámbito social, “más allá de la oposición del gobierno”.

En la misma línea se manifestó Joselo López. “Creemos que es una propuesta sólida, que no es improvisada”, dijo a Búsqueda el hoy secretario general del PIT-CNT. Sobre esa base, opinó que “hay margen para avanzar en un plan de acercamiento a la gente para darle base social” al planteo, pero “sin hacer locuras”.

20251118MZINA_5836 José Lorenzo López Mauricio Zina / adhocFOTOS

Del 1º de mayo a una comisión consultiva

El puntapié inicial de la propuesta del impuesto al 1% más rico se dio en el acto del 1º de mayo de 2025. Allí el dirigente de la educación privada Sergio Sommaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, pidió al gobierno que declare la “emergencia nacional” por la situación de la pobreza infantil y que elabore un “plan integral de erradicación”. Y se refirió al financiamiento de esta política, que a su juicio no debe hacerse tomando dineros de otras áreas, sino con nuevos recursos provenientes de sectores privilegiados. Encontrar el dinero para revertir la pobreza infantil “es una cuestión de coraje para enfrentar a las minorías privilegiadas”, afirmó.

20250501MZINA_8086 Sergio Sommaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Aquel planteo del acto del día de los trabajadores empezó a materializarse en los meses siguientes con la conformación de una comisión consultiva. De este grupo de trabajo participaron —además de algunos dirigentes sindicales— técnicos del Instituto Cuesta Duarte, del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, y del Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas.

A fines de noviembre se hizo la presentación pública de la propuesta en el Paraninfo de la Universidad de la República. El diseño que se dio a conocer fue deliberadamente “abierto” en algunos aspectos, ya que sus promotores buscan que sea “el punto de partida” de una discusión en torno al tema.

En términos generales, la comisión consultiva convocada a impulso del PIT-CNT propone crear una sobretasa del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF). Esta sobretasa tendría carácter anual y no implicaría modificaciones al impuesto actual.

De acuerdo con el documento, las estimaciones indican que las 25.000 personas con mayor patrimonio en el país poseen entre US$ 1 millón y US$ 1.000 millones. Hacia ellos apunta la tasa. La propuesta plantea distintas alternativas de tasas que siguen lógicas progresivas, y van desde un mínimo de 0,1% para patrimonios de entre US$ 1 millón y US$ 2 millones hasta un 1,5% para quienes posean más de US$ 11 millones.

El dinero recaudado se derivaría a un fondo estatal para combatir la pobreza en hogares con niños, niñas y adolescentes. También se planea crear dentro de la Dirección General Impositiva una “unidad especializada en la gestión de los usuarios alcanzados por la sobretasa”.

La Mesa Representativa del PIT-CNT hizo en su reunión del 11 de diciembre una “evaluación positiva” del trabajo que hizo la comisión consultiva y del “impacto público de la presentación de nuestra propuesta de sobretasa del IPPF”. También destacó que la iniciativa está alineada con la “estrategia de desarrollo” que impulsa en el PIT-CNT, “con la política salarial” que defiende y “con el objetivo de reducir la jornada laboral”.