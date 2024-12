El gabinete de Orsi contempló varios equilibrios, envió mensajes internos y recibió algunas críticas

Más allá de las representaciones sectoriales, el presidente pretende que los integrantes del gabinete respondan al gobierno, no a sus facciones: “No queremos tener ministros de un sector, los ministros son del gobierno”, dijo a Búsqueda el futuro secretario de Presidencia.

Así, la integración del Consejo de Ministros también cuenta con tres independientes: el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, el titular del Ministerio del Interior, el exfiscal de Homicidios Carlos Negro, y el de Cancillería, Mario Lubetkin (propuesto por Seregnistas). Además, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto será el exrector de la Udelar Rodrigo Arim, también independiente. “Se buscó que hubiera gente nueva que venga de otro lado y le dé cierto cariz distinto al gabinete, no solo sectorial”, dijo Sánchez.

En las subsecretarías hay cuatro representantes de Seregnistas (contando la subdirección de la OPP, para Jorge Polgar), tres independientes, tres del Partido Comunista, dos del Espacio 609, una de la Vertiente Artiguista, una de La Amplia y uno de Progresistas.

Integrantes de varios sectores frenteamplistas consultados por Búsqueda comentaron que les llamó la atención la magra participación que se le asignó a La Amplia en el gabinete —el Ministerio de Turismo y la subsecretaría de Industria—, cuya lista al Senado fue la tercera más votada en la interna del Frente.

Fuentes cercanas al Ejecutivo electo sostuvieron que Cosse insistió con el nombre de Menoni, pese a que se le había sugerido que propusiera a más mujeres para el armado de los equipos. Pero, más allá de eso, la relación de algunos sectores del Frente Amplio con el grupo encabezado por la electa vicepresidenta no pasa por su mejor momento. El MPP —y otros sectores como el Partido Socialista— es muy crítico con la gestión de Cosse en la Intendencia de Montevideo. Mientras, las relaciones con el Partido Comunista se enfriaron luego de que el armado de la lista 1001 incluyera a la hoy senadora electa Constanza Moreira en el segundo lugar en vez de a Cosse.

Cuestionamientos por la fallida paridad

Un tema que causó controversia fue la baja representación de mujeres en el gabinete. El propio Orsi dijo en varias oportunidades durante la campaña electoral que buscaría alcanzar la paridad de género en su equipo de gobierno.

En total hay cinco ministras de los 14, mientras que seis subsecretarías son ocupadas por mujeres. Tampoco hay mujeres en la dirección de la OPP ni en la Secretaría y la Prosecretaría de Presidencia. Al respecto, Sánchez dijo en una rueda de prensa que se hizo el “máximo esfuerzo" por alcanzar la paridad, pero hubo sectores “que no propusieron mujeres”. A la vez, dijo, se propusieron cargos a “compañeras que declinaron participar”.

Las explicaciones no conformaron a algunos colectivos feministas. En redes sociales comenzó a circular una placa, compartida por militantes identificadas con la izquierda, que reprocha que el gabinete conformado por Orsi está “muy lejos de la paridad”, con apenas un 34% de participación femenina entre los ministerios y la Presidencia.

Con el gabinete ya conformado, el gobierno entrante se apresta a definir el resto de las jerarquías en los ministerios, primero, y luego a los titulares de las empresas públicas y los servicios descentralizados. A partir de este jueves 19, la futura presidencia empezará a mantener reuniones con los diferentes ministros y subsecretarios para definir el resto de los directores de las unidades ejecutoras de las secretarías de Estado. Hasta el momento solo hubo conversaciones sobre los posibles directores generales de las carteras.

Para que el futuro Ejecutivo pueda definir la totalidad de los integrantes de los directorios de las empresas estatales, deberá definir primero qué espacio le dará a la oposición.

En los anteriores gobiernos frenteamplistas hubo escenarios distintos. Durante el primer mandato de Tabaré Vázquez la izquierda no logró un acuerdo con blancos y colorados y no hubo representación de la oposición. Luego, con la presidencia de José Mujica, se logró acordar 42 cargos y además la renovación de los organismos de contralor. Finalmente, el último mandato de Vázquez mantuvo la participación de la oposición pero eliminó su presencia en algunos lugares como ASSE o el BPS y en total la redujo a 25 lugares, sin tener en cuenta la integración de los organismos de contralor, que no cambió. En tanto, durante el actual gobierno de Luis Lacalle Pou, el nacionalista acordó con el Frente Amplio la presencia de la oposición en 34 cargos, incluyendo los siete que el Frente Amplio ya ocupaba en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.

Según dijo Sánchez en entrevista con Búsqueda, el gobierno entrante tendrá un criterio similar al que implementó Lacalle Pou y definirá los lugares de participación de la oposición en función de la votación que obtuvo cada partido político.