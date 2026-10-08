El gobierno observa con preocupación el futuro del Mercosur si gana Bolsonaro

El gobierno de Yamandú Orsi está siguiendo de cerca el proceso electoral en Brasil y evalúa una victoria del derechista Flávio Bolsonaro como el escenario más probable, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.

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Agregaron que, de confirmarse en la segunda vuelta del próximo domingo 25, eso terminaría de consolidar el viraje de la región hacia la derecha, y señalaron con preocupación que implicaría un aumento de la influencia de Estados Unidos en América Latina.

Bolsonaro obtuvo el 47,3% de los votos válidos —excluyendo las papeletas en blanco y nulas—, frente al 44,9% del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección. Senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, encarna una propuesta de derecha radical que, en lo económico, impulsa una reducción de la burocracia estatal, privatizaciones de empresas públicas, recortes en el gasto público y rebajas impositivas.

“Acatamos la democracia y como gobierno tenemos relaciones institucionales con los países, más allá de quien gobierne. Pero aspiramos a que gane Lula, porque hay discursos preocupantes del otro lado, sobre el Mercosur y otros temas”, dijo a Búsqueda el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

El jerarca reconoció que el panorama luce complejo para Lula y dijo que el gobierno está siguiendo “con atención” lo que sucede en el país vecino. De todas formas, “los Estados se relacionan con Estados”, insistió Sánchez.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, mantiene la esperanza de que Lula logre imponerse en las urnas. En diálogo con Búsqueda, dijo que no ve que el escenario luzca tan complejo para el actual presidente. Señaló que, si bien en primera vuelta Bolsonaro votó “por encima” de lo esperado, “solo hay dos puntos de diferencia”. Además, sostuvo que en el balotaje la competencia se enfoca solo en los dos candidatos y eso puede cambiar el comportamiento de parte de los votantes.

Recordó que en la elección de 2024 Orsi triunfó en segunda vuelta pese a que obtuvo menos votos que la suma de los que apoyaban al otro candidato, Álvaro Delgado. “¿Es el mejor panorama o el panorama esperado? No. ¿Hay condiciones de revertirlo? Sin duda. Yo creo que Lula le va a sacar una pequeña ventaja a Bolsonaro”, afirmó.

En el caso de que Lula deba dejar la presidencia, el gobierno uruguayo enfrentará un escenario “desafiante”, reconoció Pereira. “Ocultarlo sería tonto”.

El Foro de San Pablo, que reúne a partidos de izquierda y progresistas de América Latina, entre otros al Frente Amplio y al Partido de los Trabajadores de Brasil, sesionará el domingo 11 en México para analizar los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil y la campaña hacia el balotaje.

“Si uno mira el programa de gobierno de Bolsonaro hijo, no menciona ni siquiera el Mercosur. Su prioridad es establecer vínculos con Estados Unidos, con Argentina y con Israel. No aparecemos ni en el radar”, afirmó el senador oficialista Daniel Caggiani, en declaraciones a Telemundo de Canal 12, el lunes 5.

Una eventual desintegración del Mercosur ante un triunfo de Bolsonaro, alineando posturas con el gobierno argentino de Javier Milei, es un escenario que preocupa en el Poder Ejecutivo.

La campaña electoral brasileña también es seguida con interés por parte del empresariado uruguayo.

De concretarse el cambio de signo político que se avizora en Brasil a partir del resultado en las urnas del domingo 4 “le va a hacer bien” desde el punto de vista de la inversión productiva y el comercio a la economía uruguaya, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Brasil, Alejandro Arechavaleta.