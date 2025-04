Legisladores del Frente Amplio pidieron a Presidencia “más celeridad” para implementar “medidas concretas”

Por eso la lista de los que se anotaron para hablar era larga. Tan larga que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, pidió a la bancada más numerosa, la de su sector Movimiento de Participación Popular (MPP), que redujera el número de oradores para no extender más de la cuenta la reunión.

Algunos tuvieron un discurso más cercano al de Presidencia. Que la situación económica es compleja y que hasta no tener la casa en orden y los números claros, no es responsable anunciar planes. Que la agenda y las prioridades deben ser las mismas, desde la Torre Ejecutiva y el Parlamento, y que el norte hoy es la elaboración del Presupuesto.

Desde Presidencia, el objetivo de la reunión estaba claro y entienden que se cumplió con creces: informar sobre las prioridades del gobierno y sobre los compromisos acordados en el Consejo de Ministros, alinear a la bancada detrás de esa agenda, instalar una instancia de coordinación que pretende ser frecuente y marcar la impronta “orsista” de conducción, horizontal y de mucho diálogo. Por eso estaba previsto que Orsi y su equipo hicieran exposiciones breves y luego dieran paso a los legisladores con “agenda abierta”.

La convocatoria, de hecho, partió de Presidencia, que la semana pasada, como adelantó Búsqueda, envió a todos los parlamentarios del oficialismo una invitación para encontrarse en la residencia presidencial a las 10 de la mañana del lunes 31 de marzo.

Al inicio, sobre las 10.30 de un lunes lluvioso que obligó a los legisladores a atravesar apurados y con paraguas la entrada de la residencia oficial, fue Orsi quien tomó la palabra e hizo una suerte de puesta a punto general. Habló de los cinco ejes que guiarán las prioridades de su gobierno —desarrollo, seguridad, cuidados, vivienda e infraestructura—, de los 63 compromisos acordados en el Consejo de Ministros, de las medidas implementadas hasta el momento, como los proyectos de ley para extender la intervención del Casmu y para abordar la situación de la Caja de Profesionales, o la convocatoria al diálogo social para discutir la reforma de la seguridad social.

También habló del énfasis en la articulación, en el trabajo interinstitucional de los ministerios y en evitar que la burocracia enlentezca la resolución de los temas. Dijo, además, que pretendía un diálogo fluido y mucha coordinación entre el Ejecutivo y la bancada, según relataron a Búsqueda varios participantes en el encuentro.

Cuando tomó la palabra Sánchez, se refirió a lo hecho por el gobierno hasta ahora y la situación económica, más compleja de lo anticipado, con la que se encontraron, la que sería detallada dos días después por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en el Parlamento.

Además, planteó que con la Rendición de Cuentas el gobierno tendría una noción acabada de la situación del Estado y que ese sería el “punto cero” para ponerse a trabajar. La vicepresidenta Carolina Cosse hizo una intervención breve en la que hizo énfasis en la complicada “herencia” que dejó el gobierno anterior.

Cuando llegó el turno de los legisladores, quedó claro la “avidez” por hablar, comentó a Búsqueda uno de los participantes. Con el Parlamento en funcionamiento desde el 15 de febrero, para algunos legisladores ya pasó demasiado tiempo sin tener sobre la mesa proyectos concretos para trabajar, salvo algunos puntuales como el referido a la situación del Casmu.

Ese mensaje fue transmitido por varios de los presentes, en particular por parte de legisladores que no pertenecen al MPP, dijeron las fuentes. Uno de los exponentes de esto fue el senador comunista Óscar Andrade, quien planteó la importancia de avanzar rápido en planes y reformas concretas. Según relataron algunos asistentes, el senador afirmó que no podían estar enfocados “solo” en el armado y la aprobación del Presupuesto, y que en paralelo había que ponerse a trabajar en mejoras urgentes que tengan impacto rápido en los más vulnerables.

“Queremos tener una batería de medidas más concretas”, comentó una legisladora sobre lo expresado por algunos de los presentes. En esa línea, hubo un pedido al Ejecutivo de poner el pie en el acelerador y bajar a tierra las promesas de campaña.

A su turno, la senadora de Casa Grande Constanza Moreira, que llegó al Senado tras una alianza con el Partido Comunista, aprovechó para pasar un mensaje crítico sobre la participación de Orsi en la celebración interreligiosa en la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde el cardenal Daniel Sturla realizó una oración en apoyo al gobierno. La senadora usó un tono de broma para transmitir lo “contenta” que había quedado con el encuentro. Orsi siguió con el tono y lanzó una carcajada.

También hubo planteos en la línea de que no se podía esperar hasta el envío de la Rendición de Cuentas —que el gobierno prevé presentar en mayo— para tener un panorama claro de la situación económica que permita comenzar a trabajar. “Varios planteamos que nos parecía un poco tarde”, resumió un legislador.

Así, algunos legisladores pidieron contar con información precisa y “objetiva” sobre cuál es el panorama en cada área del Estado, más allá de las valoraciones hechas públicamente, “para poder salir a explicarle a la gente”.

“Queremos saber cómo quedó la Ferrari”, dijo el senador socialista Gustavo González. Esto en referencia a la declaración, semanas atrás, del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, sobre que el gobierno había dejado una Ferrari “chocada y fundida”, algo que luego fue matizado por Oddone.

El legislador también expresó algo que se repitió en otras intervenciones: la importancia de tener un discurso armonioso. “No podemos estar con guitarras distintas”, dijo.

El senador de la lista 711, Felipe Carballo, resaltó la necesidad que tiene el oficialismo de ser claro en la comunicación respecto a la "herencia" dejada por el gobierno saliente. A su vez, sostuvo que es necesario dar "señales claras de respuesta a los problemas más inmediatos de la gente", de la forma "más rápida posible". Así, propuso pensar en una o dos medidas concretas y de rápida acción, más allá de la planificación de los compromisos del gobierno.

Ante estos planteos, Sánchez sostuvo que la información económica que estaban pidiendo se empezaría a conocer con claridad a partir del miércoles 2, con la presentación de Oddone en el Parlamento.

En medio de la conversación también surgieron referencias al documento con el detalle de los 63 compromisos que el gobierno pretende concretar en este período y que acordó en el último Consejo de Ministros. Algunos legisladores plantearon que no conocían cuáles eran esos compromisos y entonces se acordó distribuir el documento tras la reunión. Ese día en la tarde, varios medios, entre ellos Búsqueda, tuvieron acceso al texto con los 63 compromisos y lo difundieron.

Algunos legisladores dijeron a Búsqueda que hubieran preferido conocer cuáles eran los compromisos acordados previo a la reunión, para poder conversar sobre esa base más concreta. De todos modos, varios de los planes siguen siendo “demasiado amplios” y sin plazos concretos, criticó una fuente.

Los legisladores que representan departamentos del interior hablaron de las realidades y necesidades locales. Incluso, algunos plantearon la importancia de que Orsi tenga presencia en el interior del país de cara a las elecciones departamentales de mayo. Si bien el presidente está impedido de hacer campaña, la idea que manejaron los legisladores es que participe en actividades locales y, con su imagen, dé empuje al Frente Amplio en los departamentos más reñidos. Un legislador planteó, por ejemplo, que asistiera al festival Minas y Abril que se realizará el próximo fin de semana en el departamento de Lavalleja

Orsi aprovechó para matizar las expectativas sobre las elecciones de mayo y, como publicó El Observador, dijo que no necesariamente implicarían “un antes y un después” para el nuevo gobierno porque los resultados de octubre no tenían por qué repetirse en las departamentales de mayo.

Más alineados al discurso de Presidencia, el senador del MPP Daniel Caggiani habló de la necesidad una “reconstrucción nacional” tras el gobierno de Luis Lacalle Pou, y el diputado Sebastián Valdomir dijo una frase que luego repetiría Caggiani en la conferencia de prensa ante los medios: “La agenda del Poder Ejecutivo es la agenda de la bancada del Frente Amplio”.

Ya sobre el final tomó la palabra Díaz, y volvió sobre su polémico comentario sobre la Ferrari: defendió que la realidad económica se parecía bastante a lo que él describió e hizo referencia, para desmentirla, a la visión que instalan sobre él desde la oposición, como si fuera alguien con un gran poder que mueve los hilos.

Más allá de los reclamos de los legisladores, muchos expresaron su conformidad con el encuentro y celebraron que se instale como una instancia periódica. Varios legisladores destacaron la impronta “horizontal” de Presidencia y señalaron que no era algo habitual en las pasadas administraciones frenteamplistas.

Al cierre, Orsi volvió a tomar el micrófono. Dijo que para él la instancia no era una mera formalidad, que creía en esos intercambios “cara a cara”. Dijo que había tomado nota de todos los aportes, que no le incomodan los disensos ni las críticas, que compartía algunos y discrepaba con otros, pero que pensaría sobre todos. Y aseguró que cumplirían con las promesas de campaña.