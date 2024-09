El Partido Nacional completó sus listas al Senado con alianzas e incorporaciones de último momento

Hubo algo, sin embargo, en lo que todos los dirigentes blancos estuvieron de acuerdo desde el vamos: las listas estarían todas encabezadas por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Desde el candidato Álvaro Delgado para abajo, no hay entre los blancos quien no quiera abrazarse a la buena imagen y popularidad que a un mes de las elecciones aún mantiene el mandatario. La idea es que, pese a integrar las listas, el presidente no asuma su banca. Y por ende sus suplentes pasaron a ser los puestos más importantes en las planchas. Al filo del plazo previsto por la Corte Electoral —el viernes 27— los blancos ya definieron sus candidatos al Senado.