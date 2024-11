El pedido en un grupo de WhatsApp de dirigentes colorados: “Hagamos de cuenta que somos todos colorados y nos respetamos”

Las disputas entre las dos alas del Partido Colorado no se limitan a una lucha de liderazgo entre Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry. Mientras se desarrolla la campaña con miras al balotaje, las tensiones entre dirigentes afloran, salpicadas por reagrupamientos recientes y rencores viejos.

Julio Luis Sanguinetti Julio Luis Sanguinetti: 'Las cosas se dicen de frente, no en los medios'

“Con sorpresa y cierto pesar veo que Julio Luis Sanguinetti, el que en uno de sus arrebatos de ira se había retirado de este grupo Batllistas, ha vuelto para pretender emplazarme, junto a otros compañeros, de nuestra definición ideológica”, respondió Viera en el mismo tono. “A los amigos del grupo, no a él, a quien no le debo ninguna aclaración, les digo contundentemente que he sido y continuaré siendo batllista”.