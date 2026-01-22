La Policía amplió por U$S 1,2 millones un nuevo sistema de comunicación interna, que utiliza tecnología china

El Ministerio del Interior extendió una compra directa del equipamiento, testeado de manera piloto en Rivera, que evita intercepciones de terceros, permite filmar y conversar por WhatsApp

La compra directa fue realizada durante el gobierno anterior y presentada en noviembre de 2024. Se trata de un equipamiento fabricado por la empresa china Huawei para que la comunicación interna de la Policía Nacional no pueda ser interceptada ni interferida por terceros, facilitar el registro de operativos y brindar posibilidades de contacto más modernas y fluidas que los tradicionales handys.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Los primeros 170 equipos se distribuyeron en la Jefatura de Policía de Rivera, un departamento particularmente complejo en su seguridad pública, con bandas delictivas dedicadas al narcotráfico y al contrabando que aprovechan la frontera seca y tienen su germen en grupos de crimen organizado basados en Brasil. Tras un año de implementación, a fines de 2025 el Ministerio del Interior decidió extender la adquisición para ampliarla a otros puntos en una segunda fase de incorporación.

La resolución, a la que accedió Búsqueda, cuenta con la firma del ministro Carlos Negro y es por un monto total de U$S 1.251.900. Fue impulsada por la Dirección General del Centro de Comando Unificado, que nuclea los sectores de videovigilancia, monitoreo electrónico, servicios de emergencia y análisis criminal de la Policía, que informó al ministerio sobre "la necesidad de continuar con el servicio" del nuevo sistema de comunicación.

Información-Rivera-Jefatura Policía-Patrulleros-Ministerio del Interior Móviles policiales y oficiales en Rivera, el único departamento donde el nuevo equipo de comunicación se aplicó hasta ahora. Ministerio del Interior "La herramienta es crucial para operaciones de vigilancia y control en áreas amplias", había afirmado en 2024 el director general del Centro de Comando Unificado, Gabriel Lima, actual jefe de Policía de Durazno. Entonces, en un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior destacó que la herramienta iba a permitir que los policías "trabajaran con mayor protección frente a posibles interferencias y con conectividad asegurada en todo momento".

La compra fue promocionada y apoyada por el gobierno de China. Se adjudicó a la empresa uruguaya HO Tecnología (DDBA LTDA.), que trabaja con la Policía Nacional en la provisión de software y de cámaras de videovigilancia, en distintos departamentos del país y también en escenarios como el Campeón del Siglo, el Estadio Centenario y el Gran Parque Central. HO Tecnología es socio de Huawei y ofrece en el país algunos de sus productos y servicios en seguridad para empresas y organismos públicos. El equipo adquirido por la Policía es similar al LTE MCCS de Huawei, una solución de comunicaciones críticas desarrollada por la empresa para el sector de seguridad pública y emergencias, pensada para integrar comunicaciones de voz, video y datos en una red privada avanzada, especialmente útil para policías, bomberos y servicios de emergencia.