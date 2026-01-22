La Policía amplió por U$S 1,2 millones un nuevo sistema de comunicación interna, que utiliza tecnología china

La compra directa fue realizada durante el gobierno anterior y presentada en noviembre de 2024. Se trata de un equipamiento fabricado por la empresa china Huawei para que la comunicación interna de la Policía Nacional no pueda ser interceptada ni interferida por terceros, facilitar el registro de operativos y brindar posibilidades de contacto más modernas y fluidas que los tradicionales handys.
Los primeros 170 equipos se distribuyeron en la Jefatura de Policía de Rivera, un departamento particularmente complejo en su seguridad pública, con bandas delictivas dedicadas al narcotráfico y al contrabando que aprovechan la frontera seca y tienen su germen en grupos de crimen organizado basados en Brasil. Tras un año de implementación, a fines de 2025 el Ministerio del Interior decidió extender la adquisición para ampliarla a otros puntos en una segunda fase de incorporación.
La resolución, a la que accedió Búsqueda, cuenta con la firma del ministro Carlos Negro y es por un monto total de U$S 1.251.900. Fue impulsada por la Dirección General del Centro de Comando Unificado, que nuclea los sectores de videovigilancia, monitoreo electrónico, servicios de emergencia y análisis criminal de la Policía, que informó al ministerio sobre "la necesidad de continuar con el servicio" del nuevo sistema de comunicación.
"La herramienta es crucial para operaciones de vigilancia y control en áreas amplias", había afirmado en 2024 el director general del Centro de Comando Unificado, Gabriel Lima, actual jefe de Policía de Durazno. Entonces, en un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior destacó que la herramienta iba a permitir que los policías "trabajaran con mayor protección frente a posibles interferencias y con conectividad asegurada en todo momento".
La compra fue promocionada y apoyada por el gobierno de China. Se adjudicó a la empresa uruguaya HO Tecnología (DDBA LTDA.), que trabaja con la Policía Nacional en la provisión de software y de cámaras de videovigilancia, en distintos departamentos del país y también en escenarios como el Campeón del Siglo, el Estadio Centenario y el Gran Parque Central. HO Tecnología es socio de Huawei y ofrece en el país algunos de sus productos y servicios en seguridad para empresas y organismos públicos. El equipo adquirido por la Policía es similar al LTE MCCS de Huawei, una solución de comunicaciones críticas desarrollada por la empresa para el sector de seguridad pública y emergencias, pensada para integrar comunicaciones de voz, video y datos en una red privada avanzada, especialmente útil para policías, bomberos y servicios de emergencia.
El sistema se apoya en un canal encriptado y en una radiobase que cubre un perímetro de hasta 12 kilómetros cuadrados y está destinada exclusivamente a la Policía, lo que evita el empleo de infraestructuras compartidas y disminuye la posibilidad de interceptaciones externas. Esto busca reducir el riesgo de espionaje y filtraciones de información. Cuando los dispositivos se encuentran fuera del alcance de esa radiobase, conmutan automáticamente a tecnología LTE provista por Antel. Si esta alternativa tampoco está disponible, los equipos pueden funcionar, como recurso final, en modo de radio convencional como handys.
El equipamiento integra además el registro y la transmisión de información en el mismo dispositivo: tiene una cámara incorporada para transmitir imágenes y video en tiempo real, con visión nocturna, un botón de emergencia que alerta al Centro de Comando Unificado y un sistema operativo Android para funcionar como una tablet y permitir la navegación en red y el contacto vía plataformas como WhatsApp.
"Tiene muchas funcionalidades que hasta ahora no teníamos. Muchos equipos de comunicación de la Policía eran fácilmente vulnerados y estos son inviolables", destacó Lima en 2024.
Según dijeron fuentes policiales, uno de los principales motivos para ampliar la compra fue la funcionalidad de manos libres, que permite comunicarse sin necesidad de usar el botón push-to-talk (PTT), el mecanismo habitual que obliga al agente a presionar un botón para hablar por la radio. Esto facilita que desde el Centro de Comando Unificado se puedan monitorear los operativos en tiempo real mediante el acceso al micrófono y la cámara del policía en territorio, evaluar la situación y determinar el tipo de apoyo necesario de manera inmediata.