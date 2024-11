El rol de Luis Lacalle Pou en un eventual gobierno de Álvaro Delgado: “Amigo y consejero”

—¿No lo ubica en un rol más político, tal vez?

—Amigo y consejero. Seguramente, vamos a tener varias instancias de tomar mate, como tenemos habitualmente. Si me pide acompañarlo a hacer surf, no voy a poder. Si quiere hacer tertulia arriba de una tabla, no lo voy a hacer. Prefiero, en un banquito, tomando mate.

—¿Cree que consolida un liderazgo dentro del Partido Nacional si gana las elecciones?

—El liderazgo está bien nítido, es indiscutido que es Lacalle Pou. Yo lo que quiero es ser presidente. Obviamente, el cargo te genera referencia y liderazgo, pero yo lo que quiero es ser presidente. Y Lacalle Pou va a ser expresidente, amigo y consejero.