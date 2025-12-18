El Sunca aumenta su presencia en la interna comunista, que evalúa a Ana Olivera como posible secretaria general

El próximo fin de semana, cuando se reúna el flamante Comité Central del Partido Comunista , se sabrá quién sucederá a Juan Castillo como secretario general del partido. Pues el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, que recibió el mayor número de adhesiones en la elección del Comité Central el pasado fin de semana, ya transmitió públicamente que no le interesa renovarse en el cargo.

La importancia de la designación del secretario general y del resto del Comité Ejecutivo del Partido Comunista no es menor para el Frente Amplio , en tiempos en que el accionar del gobierno comienza a hacer ruido en algunos grupos minoritarios de la izquierda y crece la desaprobación de la gestión. Este sector político, el segundo más grande de la coalición de izquierdas, ha tenido en líneas generales una actitud colaborativa con el Poder Ejecutivo, pero también ha abierto frentes, como el respaldo al impuesto al 1% más rico del país o algunas iniciativas particulares que impulsó Castillo desde el ministerio. El grado de apoyo que el partido pueda darle al gobierno será clave para los próximos años, más aún tratándose del sector político con mayor influencia sindical en el país.

El sábado 13, cerca de 900 congresistas eligieron al nuevo Comité Central del Partido. A mano alzada, el actual secretario general se llevó la mayor cantidad de adhesiones de la jornada, con 617 votos. Lo siguió muy de cerca el exsindicalista y actual senador Óscar Andrade con 609 votos. Tal como publicó El Observador el pasado lunes, la lista de los más votados siguió con los diputados Bruno Giometti, Daniel Diverio y Ana Olivera , quien ya anunció que dejará su banca como diputada a principios de 2026.

En los últimos días, Castillo explicitó que no quiere continuar como secretario general. “El partido sabe, es consciente de que no me está dando el tiempo, que estos nueve meses de este año fueron especialmente agitados para mí”, dijo en declaraciones a la diaria el domingo 14. No obstante, en el partido hay quienes insisten en la posibilidad de que siga en el cargo, aunque “acompañado” de, por ejemplo, un secretario político. Sin embargo, su negativa a repetir, una posibilidad que había entusiasmado a parte de la dirigencia comunista , abre nuevas puertas y también despierta incertidumbres.

Una de ellas es la posibilidad de que la hoy diputada y exintendenta de Montevideo, Ana Olivera, pueda ser postulada para la secretaría general del partido. Ese escenario se instaló como un rumor entre dirigentes del partido los días previos al congreso, y siguió creciendo desde entonces, luego de que Castillo comunicara su intención de no seguir en el cargo que ocupa desde 2018 y de los posteriores resultados del congreso. Olivera es una de las dirigentes más experimentadas del partido y uno de los nombres fuertes de los comunistas en el Parlamento en las últimas dos legislaturas.

Algunos de sus compañeros de bancada consultados por Búsqueda resaltaron, no obstante, que la legisladora está “de retirada” y que su renuncia a la cámara tuvo la intención de dejar espacio a generaciones más jóvenes, como expresó en su carta ante el presidente de Diputados Sebastián Valdomir, y que no está motivada por otras especulaciones políticas.

En línea con la eventual postulación de Olivera, varios dirigentes creen que el futuro secretario general del partido debe estar 100% dedicado a la tarea y no tener otro tipo de responsabilidades políticas, algo que también dejaría afuera, por ejemplo, a Andrade o al actual presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Según pudo saber Búsqueda, ese criterio, de todas formas, es una aspiración de algunos dirigentes y no responde a una definición colectiva del partido.

El liderazgo de Andrade y el fortalecimiento del Sunca

Otro de los nombres que están arriba de la mesa es el del propio Andrade, uno de los dirigentes de mayor visibilidad partidaria, y que quedó solo ocho votos detrás de Castillo. La fuerza que el exdirigente sindical tuvo en el congreso no solo se traduce en los votos que él mismo cosechó, sino en los que tuvieron otros dirigentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), dirigido por él antes de ser electo senador por primera vez en 2019.

En total siete personas del Sunca integran el Comité Central, uno más que la representación elegida hace tres años. Además de Diverio, que quedó en cuarto lugar, también fueron electos el actual presidente del sindicato, Richard Ferreira, su secretario general, Javier Díaz, y los secretarios de Prensa y Propaganda, Cristian Techera, y Formación, Ignacio Bardecio. A esa nómina se suma la secretaria de finanzas del Partido, Laura Alberti, quien está en calidad de indagada en la investigación por desvíos de dinero del Fondo de Vivienda de la Construcción (Fosvoc). En 2022 había sido electo también Pablo Argencio, pero ni Díaz ni Ferreira integraron el Comité Central.

Dentro del partido interpretan que el Sunca no pagó ningún costo político tras los escándalos de desvíos de dinero del Fosvoc, que implicaron la expulsión de 10 dirigentes del sindicato, cinco de ellos ya imputados. Alberti, según consigna El Observador, quedó entre los 15 dirigentes más votados del partido. Algunas fuentes comunistas explicaron que incluso la situación sirvió para que dirigentes se basaran en la situación para atacar a la derecha y a algunos medios de comunicación durante los debates internos del congreso. El abogado del Fosvoc es Óscar López Goldaracena, exsenador suplente por la lista 1001 en el período 2010-2015, liderada por el Partido Comunista.