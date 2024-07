Elecciones en Venezuela: tras un proceso que despierta muchas dudas, Maduro se declaró triunfador

Varios gobiernos de la región siguieron de cerca los sucesos en Venezuela e intentaron presionar con comunicados públicos para que las autoridades de ese país actuaran dentro del marco legal. A juzgar por las reacciones posteriores de varios presidentes, la presión internacional no tuvo éxito.

“(¡)Así no! Era un secreto a voces. Iban a 'ganar' sin perjuicio de los resultados reales”, escribió el presidente Luis Lacalle Pou en su cuenta de X. “El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”.