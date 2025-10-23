Esperanza Nacional: el nuevo partido de Iafigliola con valores cristianos y contra la agenda de derechos

El exdirigente del Partido Nacional se reunirá con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para pedir que se vete la flamante ley de eutanasia

Carlos Iafigliola fue edil, diputado y dos veces precandidato a la presidencia por el Partido Nacional. Pero llegó un momento en el que dijo “basta”. Se cansó de sentirse un extraño en su propio partido y de dar en solitario algunas batallas: su rechazo al matrimonio igualitario, a la legalización del aborto, a la venta de marihuana en las farmacias, a la ley trans. La gota que rebalsó el vaso fue la reciente aprobación de la ley de eutanasia. Fue suficiente. Iafigliola se reunió con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y le comunicó su alejamiento y el de su sector Adelante (lista 252) tras 40 años de militancia entre los blancos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“Hace tres meses le presenté una carta bien fundada al directorio sobre lo que se venía en torno a la eutanasia. Yo quería que el Partido Nacional diera una discusión interna y que, parado sobre sus valores fundacionales, optara por seguir defendiendo la vida y mandatara a todos sus legisladores a votar en contra de la ley”, argumentó Iafigliola. “Esa carta no fue tratada, nunca me contestaron. Y obviamente, como han hecho en todos los temas a los que yo me opuse, se dio libertad de acción. Y pasó lo que sabía que iba a pasar: cuatro diputados y una senadora del Partido Nacional votaron la ley de eutanasia. Nosotros no queríamos ni un voto del Partido Nacional en estas cuestiones”, insistió el exdirigente blanco.

El nuevo partido que va a liderar Iafigliola se llamará Esperanza Nacional y tendrá como sublema “Uruguay vuelve a creer”. “Esto es en el doble sentido, de volver a creer por nuestra identidad socialcristiana y volver como país, y tener cada día una sociedad más justa, más solidaria, más humana”. La asamblea fundacional del nuevo partido será el sábado 15 de noviembre en Florida. Luego de ese mojón, Iafigliola y los suyos se embarcarán en una gira nacional de presentación del partido desde mediados de noviembre hasta fin de año. “Vamos a recorrer todo el país como lo hemos hecho siempre, esta vez para dar a conocer que hay una nueva opción política 100% provida, 100% socialcristiana, 100% profamilia, 100% contraria a la ideología de género y varios 100% más”.

Un veto arriba de la mesa y una reunión con Quintana Iafigliola vivió con intensidad la discusión de la ley de eutanasia aprobada por el Senado el miércoles 15. Estuvo en las barras del Parlamento hasta que se levantó la última mano para convertir el proyecto en ley. “Pero esto todavía no terminó”, dijo a Búsqueda. El líder de Esperanza Nacional será recibido el viernes 24 en el piso 11 de la Torre Ejecutiva para ponerle arriba de la mesa al presidente Yamandú Orsi un pedido de veto a la ley. La reunión será con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. “Lo he fundamentado y tengo además una cantidad de firmas que levanté en estos días. Yo ya había anunciado que si se votaba la ley iba a pedirle el veto al presidente Orsi. Y es lo que vamos a hacer. Es lo que corresponde”. El presidente ya descartó de plano un veto a la ley. “Sí, está bien. Pero para un militante como yo, esas cosas no te detienen. Yo le voy a poner arriba de la mesa el pedido de veto”, respondió Iafigliola.