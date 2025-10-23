  • Cotizaciones
    Esperanza Nacional: el nuevo partido de Iafigliola con valores cristianos y contra la agenda de derechos

    El exdirigente del Partido Nacional se reunirá con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para pedir que se vete la flamante ley de eutanasia

    Carlos Iafigliola.

    Carlos Iafigliola.

    FOTO

    Adhoc-Santiago Mazzarovich
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    Carlos Iafigliola fue edil, diputado y dos veces precandidato a la presidencia por el Partido Nacional. Pero llegó un momento en el que dijo “basta”. Se cansó de sentirse un extraño en su propio partido y de dar en solitario algunas batallas: su rechazo al matrimonio igualitario, a la legalización del aborto, a la venta de marihuana en las farmacias, a la ley trans. La gota que rebalsó el vaso fue la reciente aprobación de la ley de eutanasia. Fue suficiente. Iafigliola se reunió con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y le comunicó su alejamiento y el de su sector Adelante (lista 252) tras 40 años de militancia entre los blancos.

    “Hace tres meses le presenté una carta bien fundada al directorio sobre lo que se venía en torno a la eutanasia. Yo quería que el Partido Nacional diera una discusión interna y que, parado sobre sus valores fundacionales, optara por seguir defendiendo la vida y mandatara a todos sus legisladores a votar en contra de la ley”, argumentó Iafigliola. “Esa carta no fue tratada, nunca me contestaron. Y obviamente, como han hecho en todos los temas a los que yo me opuse, se dio libertad de acción. Y pasó lo que sabía que iba a pasar: cuatro diputados y una senadora del Partido Nacional votaron la ley de eutanasia. Nosotros no queríamos ni un voto del Partido Nacional en estas cuestiones”, insistió el exdirigente blanco.

