Familiares calificó de “llamativa e improcedente” la reunión de Orsi con la Suprema Corte por salud de militares presos en Domingo Arena

La reunión, que ocurrió en junio, había sido mantenida en reserva hasta que fue dada a conocer ayer jueves 4 por Búsqueda . En el encuentro, Orsi mostró informes del Hospital Militar sobre el estado de salud de más de una decena de militares y consultó al presidente de la SCJ cómo debía proceder para que esa información llegara a la Justicia.

Según declaró Pérez a Búsqueda , la respuesta ante la “preocupación” planteada por Orsi fue que el tema era “resorte de los jueces y no de la Corte” y que los informes médicos debían ser enviados directamente a los juzgados competentes. Orsi, por su parte, dijo a Búsqueda que concurrió a la sede de la corporación a hacer “solo una consulta” y explicó que los informes médicos fueron enviados a Presidencia por el Ministerio de Defensa.

En Domingo Arena están recluidos una treintena de militares, policías y civiles procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura (1973-1985).

Tras la publicación de la noticia, Orsi fue consultado en rueda de prensa al mediodía del jueves sobre la reunión. Reconoció que había asistido personalmente a la Corte a llevar informes de Sanidad Militar, pero negó haber expresado “preocupación”. Además, se mostró “sorprendido” ante la pregunta de un periodista sobre si la reunión había estado motivada por un acuerdo con Cabildo Abierto. Ese partido reclama que se les conceda prisión domiciliaria a los militares de edad avanzada y, este año, dio los votos necesarios para que el oficialismo apruebe proyectos clave en el Parlamento. “No sé de dónde salió eso. Yo nunca dije nada de eso”, rechazó Orsi.

Consultada por MVD Noticias el jueves a la mañana, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, dijo que se enteró de la reunión de Orsi en la Corte “por la prensa” y contó que la información de Sanidad Militar la recibió de manos del comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, quien se la entregó para que la enviara a Presidencia. “El Ministerio de Defensa no tiene competencia sobre la Justicia, por lo tanto, el rol de la ministra culmina al momento de entregar la carpeta a quien corresponde”, afirmó. Añadió que entiende que el presidente se preocupa por los derechos humanos “de todos los ciudadanos” y opinó que hay personas privadas de libertad “en condiciones bastante más precarias que las personas que están en Domingo Arena”.

Hasta ahora no ha habido más expresiones públicas de jerarcas de primera línea del gobierno o de dirigentes del Frente Amplio sobre el tema.

Manini Ríos: “Habla bien del presidente de la República que mueva este tema”

En tanto, este viernes 5, en entrevista con Desayunos informales de Canal 12, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, valoró que el presidente Orsi se haya ocupado personalmente de la situación de los prisioneros en Domingo Arena. “Habla bien del presidente de la República que mueva este tema”.

El general retirado reprochó a sus antiguos socios de la coalición republicana que “miraran para el costado” en el período pasado, cuando tenían mayoría parlamentaria para aprobar una iniciativa legislativa para dar prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años.

“Que este presidente no mire para el costado habla muy bien de él, sobre todo un presidente perteneciente a la izquierda”, opinó Manini Ríos.

Gestión de Orsi da un “mensaje ambiguo hacia la ciudadanía”

La organización Familiares consideró improcedente “toda ‘consulta’ o señal de preocupación institucional que pudiera interpretarse como injerencia sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado”. Y añadió que “la sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática”.

El comunicado recuerda que las personas recluidas en Domingo Arena “no están privadas de libertad por delitos comunes”, sino por “secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad”, que por su gravedad son “crímenes inamnistiables” .

“Todos los procesados y condenados han gozado de todas las garantías del debido proceso”, añade, “garantías que no tuvieron jamás nuestros familiares ni los presos y presas políticas de la dictadura”. También subraya las condiciones “privilegiadas” del establecimiento en el que están recluidos y considera “aberrante” que “se siga intentando instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional”.

El planteo de Manini Ríos a Mujica

A fines de 2024, con el triunfo del Frente Amplio confirmado en las urnas, el líder de Cabildo se reunió con el expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, en su chacra.

Por esos días, el desafío que enfrentaría el gobierno de izquierda sin mayoría en la Cámara de Diputados ya dominaba la agenda política. De acuerdo a lo que reconstruyó Búsqueda en ese entonces, en el encuentro, Mujica y Manini hablaron sobre la posibilidad de que Cabildo apoye algunas iniciativas del gobierno de Orsi en áreas en las que existe coincidencia, y el excomandante en jefe manifestó su voluntad de colaborar. Uno de los temas que planteó Manini a Mujica durante la reunión fue la propuesta de su partido de liberar a los militares de edad avanzada presos por delitos cometidos durante la última dictadura.

Mujica, que falleció en mayo de este año, se manifestó varias veces a favor de liberar a los presos de edad avanzada. Cuando era presidente dijo que no quería “viejos presos” e, incluso, envió a la Suprema Corte un documento de la Cruz Roja Internacional en el que se recomendaba beneficiar con prisión domiciliaria a algunos militares recluidos en Domingo Arena por “estrictos motivos de salud”.