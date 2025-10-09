Feministas reclaman más inversión para políticas de género en el Presupuesto

Un conjunto de organizaciones y referentes feministas manifestaron en una carta su “gran preocupación” por los “reducidos recursos” que el proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo destina a reducir la desigualdad de género.
En una carta firmada por varias organizaciones y referentes feministas manifiestan “gran preocupación” por los “reducidos recursos” que el proyecto de Presupuesto destina a la desigualdad de género
Un conjunto de organizaciones y referentes feministas manifestaron en una carta su “gran preocupación” por los “reducidos recursos” que el proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo destina a reducir la desigualdad de género.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
En la nota, que será presentada mañana a las bancadas del Parlamento y a Presidencia, y a la que accedió Búsqueda, las activistas reclaman que el Presupuesto refleje “el compromiso del gobierno con la igualdad de género”. Argumentan que las políticas de igualdad son una “inversión social y económica”, no un gasto, y constituyen el “corazón de un modelo de desarrollo que coloca la vida —y no la ganancia— en el centro de las decisiones públicas”.
La carta tiene la firma de agrupaciones como el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de Uruguay, Cotidiano Mujer y la Secretaría de Género del PIT-CNT, y de activistas, dirigentes políticas y académicas como Elena Zaffaroni, Margarita Percovich, Graciela Sapriza, Mariella Mazzotti, Silvana Pissano, Niki Johnson y Teresa Herrera, entre otras.
En la nota exigen recursos para “cumplir” con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y destacan que invertir en corresponsabilidad reduce la pobreza infantil, ya que el 34% de los niños pobres viven en hogares monoparentales donde en el 87% de los casos las jefas son mujeres.
Advierten, además, que el presupuesto contra la violencia de género es insuficiente, lo que impide la implementación integral de la Ley 19.580 sobre Violencia contra las Mujeres Basada en Género y la garantía del rediseño del sistema de justicia.
De esta manera, concluyen: “Sin igualdad presupuestal, no hay justicia social posible. Sin recursos, los derechos son letra muerta”.