Fernando Pereira: la conducta de Charles Carrera no "se constituye en un problema ético” para el Frente Amplio

—Descarto que pueda haber una decisión que pueda vulnerar los aspectos éticos que implican integrar nuestra fuerza política. Lo descarto por completo. Y asevero que el ministerio encabezado por Bonomi tomó la decisión de una ayuda humanitaria a una persona que habría sido baleada, presuntamente, por una bala policial. Si la ayuda humanitaria que se encontró puede transformarse en abuso de funciones o no, lo determinará la Justicia. ¿Charles Carrera se benefició con esto? Claramente no. ¿Mejoró su situación con esto? Claramente no. Intentó mejorar la situación de un vecino de La Paloma que había sido herido por una bala policial. Y esto, desde mi punto de vista, no se constituye en un problema ético para la fuerza política. Lo que no quiere decir que haya cometido o no un delito tan amplio, porque toda la jurisprudencia dice que no debería existir este delito, dado que da amplias facultades para definir sobre decisiones políticas que un gobierno tiene que tomar y, de hecho, todo el Parlamento estaba de acuerdo en derogarlo. Luego, por distintos motivos políticos, no se derogó, pero todos los partidos estaban de acuerdo en derogarlo.

—¿Y cree que hay que derogar este delito?

—Ya se tendría que haber derogado. Cualquier gobernante que hoy esté gobernando puede haber cometido un abuso de función. Por ejemplo, se puede entender cuando se repite un gasto observado por el Tribunal de Cuentas. Y muchas veces hay que hacerlo para poder continuar con la gestión. En todo caso, habrá que ver qué mecanismo se toma para que esto funcione de manera más adecuada.

—¿Podría estar en la agenda en el próximo gobierno?

—No creo que sea prioridad. Lo que digo es que en este delito los principales juristas del Uruguay han planteado que es demasiado amplio como para dejarlo así como está, y que genera una vulnerabilidad a quien gobierna que es muy grande, muy amplia. Luego, si eso es una prioridad del Frente Amplio, para nada.