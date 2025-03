Frases de la semana

“Los uruguayos nos merecemos, en estos cinco años, que podamos celebrarnos como Estado y podamos celebrar esa construcción lenta, dura, pesada y por supuesto no ausente de conflictos y enfrentamientos que nos dio origen como país del que tanto orgullo tenemos”. (Yamandú Orsi durante un discurso en la plaza Independencia al asumir como presidente de la República, Montevideo Portal, sábado 1º)

“En los reconocimientos que hace Orsi a expresidentes y figuras que no han sido expresidentes, llamó un poco la atención que, al conmemorarse y celebrarse los 40 años de democracia, no estuviera presente una de las figuras cuya determinación y coraje hizo posible decisivamente que hubiera esa transición, ese 1° de marzo, que fue Liber Seregni”. (Politólogo Óscar Bottinelli, Montevideo Portal, lunes 3)

“Este es un gobierno que llegó para cuidar los ingresos de la gente”. (Nuevo secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, durante una rueda de prensa, Telenoche, martes 4)

“Que la gente los conozca. Vayan a todos los pueblos del país y trabajen en equipo”. (Director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, a los jefes y directores policiales, en la primera reunión de autoridades del Ministerio del Interior con la Policía Nacional, la diaria, miércoles 5)

“Nosotros no reconocemos a nadie en este momento: ni a Maduro, ni al presidente que señaló haber triunfado, según las actas que mostró por Internet. Es una situación ambigua, pero no somos el único país que tiene esa posición”. (Canciller Mario Lubetkin sobre la posición del nuevo gobierno uruguayo respecto a Venezuela, El Mundo, martes 4)

“El gobierno del Frente Amplio ha adoptado una postura que no solo contradice los principios democráticos, sino que también se aparta de la tradición histórica de Uruguay de apoyar la lucha de los pueblos por su libertad y democracia. Este giro diplomático es preocupante y envía un mensaje equivocado a la comunidad internacional, alineándose con actores que han sostenido prácticas antidemocráticas en la región”. (Declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado a raíz de los comentarios del canciller Mario Lubetkin, martes 4)

“Con el clima no se puede discutir”. (Vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, al referirse al pronóstico del tiempo para la trasmisión de mando, El Observador, jueves 27)

“El trabajo del Instituto Nacional de Estadística no es simpático para el statu quo”. (Director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, Montevideo Portal, jueves 27)

“Esta ley necesita modificarse ya. Les está haciendo la vida imposible a muchos uruguayos”. (Senador colorado Andrés Ojeda sobre la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, Informativo Sarandí, jueves 27)

“Él entiende que detrás de Pablo Carrasco y Gustavo Basso hay una figura mucho más grande aún y de las figuras más poderosas en términos económicos del Uruguay. Él entiende que esta persona lo está mandando a callar”. (Abogado penalista Ignacio Durán, defensor de inversores de Conexión Ganadera, en referencia al asesor y periodista Felipe Caorsi, que se encuentra investigando el caso, programa Se arregla el mundo, FM Hit, viernes 21)

“Si dudan aún acerca de nuestra vocación de cambio, recuerden lo que pasó el último año. Para todas y cada una de las reformas puestas en práctica, nos dijeron que era imposible. Pero pronto aprendieron, a regañadientes, que lo que nosotros nos proponemos lo cumplimos. No importa cuán empinado sea el camino y cuántos obstáculos haya en el medio, porque para nosotros la política es el desafío de hacer posible lo que los políticos siempre dijeron que era imposible”. (Presidente argentino Javier Milei al abrir un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, sábado 1º)

“Durante la guerra, todos tienen problemas, incluso ustedes. Pero tienen un bonito océano y no lo sienten todavía. Pero lo sentirán en el futuro”. (Presidente ucraniano Volodímir Zelenski durante un intercambio con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, The New York Times, viernes 28)

“No nos digas lo que vamos a sentir. No estás en una buena posición. Ahora mismo no tienes las cartas. Te estás jugando la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso con el país, este país, que te ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dijo que debería haberlo hecho”. (Respuesta de Trump durante el intercambio con Zelenski, The New York Times, viernes 28)

“Gracias por vuestras oraciones, me siento sostenido por el pueblo de Dios”. (Mensaje del papa Francisco, quien debido a una infección respiratoria se encuentra internado en grave estado desde hace casi un mes en un hospital de Roma, Infobae, domingo 2)

“Los Culkin vuelven a dejar a su hijo Macaulay solo en casa mientras el resto celebra el Oscar de su hermano en el teatro Kodak”. (Título de una nota del periódico satírico El Mundo Today, luego de que Kieran Culkin ganara el Oscar como Mejor actor de reparto en la película Un dolor real, martes 4)