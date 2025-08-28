Frases de la semana

“A priori, a mí, no me resulta muy cómodo, pero estamos probando a ver si efectivamente es una solución”. (Presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública, Pablo Caggiani, sobre el plan piloto de control de asistencia mediante un programa de reconocimiento facial en un liceo de Piriápolis, rueda de prensa, martes 26)

“Ha habido mucha espuma mediática”. (Vicepresidenta Carolina Cosse, consultada en rueda de prensa sobre si su sector, La Amplia, atraviesa una crisis, lunes 25)

Alfonso Lereté Caso Lereté: el Frente Amplio y el Partido Nacional chocan por su continuidad en el Directorio de la ANV

“Están molestos porque les estamos afanando los choreos”. (Presidente argentino Javier Milei en un acto en Junín, al referirse al kirchnerismo con una frase que luego fue usada por sectores opositores para criticarlo en medio de acusaciones de presunto cobro de coimas a través de una empresa proveedora de la Agencia Nacional de Discapacidad, lunes 25 )

“El Día del Comité es el homenaje a la mejor tradición del Frente Amplio, que es el frenteamplista de territorio”. (Senador comunista Óscar Andrade al hablar en el comité de base Los Malvines, en el marco del Día del Comité de Base que el Frente Amplio celebra cada 25 de agosto, lunes 25)

“Se invierte en cámaras y software en lugar de cargos, transporte, alimentación, becas y equipos multidisciplinarios”. (Comunicado de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria contra un plan piloto de la Administración Nacional de Educación Pública en un liceo de Piriápolis que incluye cámaras para recabar información precisa y en tiempo real sobre la asistencia a clases, domingo 24)

“El reconocimiento facial no aporta nada a la educación; solo añade un riesgo permanente para nuestros estudiantes. Uruguay necesita potentes y firmes políticas educativas, no una versión liceal de 1984. Como advirtió Orwell: ‘Quien controla el presente, controla el pasado; y quien controla el pasado, controlará el futuro’”. (Senador colorado y expresidente del Consejo Directivo Central de la ANEP Robert Silva en una columna de opinión referente a la instalación de un sistema biométrico para controlar la asistencia de estudiantes en un liceo público en Piriápolis, El Observador, miércoles 27 )

“Tras nuevas estimaciones sobre cuál será la población de Uruguay en 2050, planta potabilizadora se construirá en una cañada”. (De la sección de humor de la diaria, jueves 21)

“No se trata solo de que no haya pobreza, sino de la sociedad que queremos”. (Economista Andrea Vigorito sobre la pobreza infantil y la desigualdad, Brecha, viernes 22)

“Alguna modificación tributaria deberá aparecer dado que las cuentas públicas están muy comprometidas”. (Contador y decano de la UCU Business School, Marcos Soto, semanario Crónicas, viernes 22)

“Ha violado normas constitucionales y legales, pero además ha incurrido en comentarios incompatibles con la ética, la prudencia y el respeto que debe tener la mayor autoridad policial de un departamento”. (Presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, al reclamar el cese del jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, por participar de una Mesa Política del Frente Amplio y luego por polemizar con un legislador blanco en una radio local, red social X, martes 26)

“Si alguien piensa que le convienen la polarización y los bloqueos, comete un gran error. Cuando crecen los sentimientos de ajenidad y fastidio en la ciudadanía ante el funcionamiento de las instituciones democráticas, todos perdemos”. (De un editorial de la diaria, señalando el reciente recrudecimiento de las tensiones entre el oficialismo y la oposición, sábado 23)

“Si malo es censurar al agredido, peor es la naturaleza de la señal política que toma de rehén un acuerdo de colaboración científica”. (Expresidente colorado, Julio María Sanguinetti, en referencia a la decisión del gobierno uruguayo de dejar en suspenso la oficina de innovación que había abierto en Jerusalén, Correo de los Viernes, viernes 22)

“La vacuna sigue siendo altamente efectiva”. (Virólogo Santiago Mirazo en referencia a la aparición en Uruguay de las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19, Informativo Sarandí, jueves 21)

“Así que el día se acerca y garantizo que la primera uruguaya en ir al espacio ya nació y está en la escuela en algún lado. Eso es un hecho. ¿Será en 5, 10, 15 o 20 años? No sé. Pero los uruguayos van a ir al espacio”. (Profesor estadounidense de políticas aeroespaciales John Horack en su visita a Uruguay, El Observador, lunes 25)

“La vida es muy corta para hacer cosas y muy larga para no hacer nada”. (Presidente de la naviera Buquebus, Juan Carlos López Mena, programa Empresarios de acá de Nuevo Siglo Cable, viernes 22)

“Los psicólogos alertan que la destrucción del planeta podría incrementar la ‘ecoansiedad’”. (Título del diario satírico español El Mundo Today, lunes 25)

“Ya no es promesa, es un mercado en crecimiento. Por eso hablo de una ‘industria del más allá digital’, que ya funciona como un sector propio, dedicado a cómo gestionamos la muerte y todo lo que gira alrededor”. (Investigadora de la Universidad de Cambridge, Katarzyna Nowaczyk-Basinska, sobre empresas tecnológicas que ofrecen servicios para convertir a familiares muertos en avatares con los que chatear, El País de Madrid, martes 26)

“Es vivir al lado de un cráter. ¿Qué le parece?”. (Exsenadora Lucía Topolansky consultada sobre cómo se ha sentido desde el fallecimiento de José Mujica, programa Arriba gente de Canal 10, miércoles 27)