Frases de la semana

“Ojalá que Uruguay se encarezca mucho más, pues eso quiere decir que el país está creciendo”. (Presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, durante una disertación en un evento organizado por Somos Uruguay, El País, martes 16)

“Acá lo que hay que resolver son los problemas de salud de la gente, si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan”. (Presidente Yamandú Orsi sobre el pedido de representantes de la oposición de que renuncie el presidente de ASSE, Álvaro Danza, Subrayado, martes 16)

“Nunca en mis sueños más locos pensé que algún día diría esto: soy medallista de bronce en el Campeonato Mundial”. (Atleta uruguaya ganadora de la medalla de bronce en la maratón del Campeonato Mundial de Atletismo, Julia Paternain, red social Instagram, lunes 15)

“Amenaza la inversión, el empleo y la seguridad jurídica que distinguen a Uruguay en el mundo”. (Presidente de Zonamérica, Orlando Dovat, sobre el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico que crea el proyecto de ley de Presupuesto, red social X, sábado 13)

“Para buscar lo sustantivo es necesario que el alma sostenga, y que el pensamiento pueda fluir, pueda explorar, y pueda encontrar espacios de expresión que sostengan la acción personal en la contribución colectiva”. (Directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, Silvia Nane, al hacer oficial su alejamiento del sector La Amplia en una carta dirigida a quienes integran ese espacio político, El País, lunes 15)

“Si yo después de salir de prisión me guardaba y me quedaba quieto, al mes estaba muerto”. (Exjefe de la custodia de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, El Observador, miércoles 17)

“Me parece que es un tema menor, que yo entiendo que algunos políticos, insisto, algunos editorialistas de medios de prensa están obsesionados con esto. Yo invito a los dos a esforzarse un poco más intelectualmente, a encontrar un mejor argumento para criticar lo que estamos haciendo”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, ante la consulta sobre si no considera un error haber prometido en la campaña electoral que no se subirían impuestos, dado que el gobierno incluyó propuestas tributarias en el proyecto de ley de Presupuesto, entrevista de El País, domingo 14)

“Es muy temprano para que el ministro pierda el buen humor y pase a un estilo provocador. Muy probablemente las adversidades serán mayores en los años venideros. La oposición debe controlar y señalar errores, es su rol. No se enoje ministro”. (Editorial del diario El País, cuestionando al titular de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien en una entrevista con ese mismo medio había objetado el nivel del debate de la oposición acerca del proyecto de Presupuesto, miércoles 17)

“Si yo hubiera sabido que eso iba a trascender, hubiera sido un poco más cuidadoso”. (Subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, al referirse a la afirmación que hizo semanas atrás en el marco del Día del Comité de Base de que el programa del Frente Amplio era “impagable”, Desayunos informales de Teledoce, miércoles 17)

“Tenemos amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas tomadas por la compañera, en la gestión que viene llevando adelante. Lamentablemente, no hemos tenido las posibilidades de trasladarlo antes. Por lo expuesto, queremos dar cuenta que la profesora Collette Spinetti no nos representa”. (De una carta del sector frenteamplista PAIS para informar al presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, y al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre la decisión de desvincular a la secretaria de Derechos Humanos, Collette Spinetti, El País, miércoles 17)

“El genocidio ya no es solo plausible, sino que está ocurriendo ahora mismo”. (De un informe de una comisión independiente de investigación nombrada por las Naciones Unidas que acusa a Israel por primera vez de ser responsable de genocidio en Gaza, martes 16)

“Con el presidente (Donald) Trump y el secretario (Marco) Rubio, esta alianza nunca ha sido más fuerte y la apreciamos profundamente”. (Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al referirse al vínculo de su país con Estados Unidos, tras una reunión con Rubio en Jerusalén, AFP, domingo 14)

“Gaza arde. Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan con mano de hierro la infraestructura terrorista para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás”. (Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sobre una ofensiva terrestre realizada sobre la ciudad de Gaza, red social X, martes 16)

“Protestar e impedir que todo lo que lleve el nombre de Netanyahu prospere es un acto de conciencia cívico”. (Cineasta español Pedro Almodóvar, quien participó de un evento convocado por el colectivo Artistas con Palestina en el que se leyeron los nombres de 18.500 niños asesinados en Gaza para generar conciencia y que “la lista de la vergüenza no crezca más”, El País de Madrid, lunes 15)

“La defensa considera que las condenas impuestas son increíblemente excesivas y desproporcionadas y (...) presentará los recursos correspondientes, incluso a nivel internacional”. (Asesor de Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, en un comunicado publicado en redes sociales tras la condena al expresidente brasileño, viernes 12)