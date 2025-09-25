Frases de la semana

“Yo creo que es verdaderamente sorprendente, ya no saben con qué pegarme. (...) Yo no tengo por qué explicar que me andan pegando porque la verdad —insisto— una y otra vez me sorprenden las herramientas para golpear a mi persona”. (Vicepresidenta Carolina Cosse en plenario nacional de La Amplia, el sector político que lidera, sábado 20)

“Si siguieran entre nosotros, probablemente utilizarían esta plataforma para recordar que el autoritarismo, la degradación medioambiental y la desigualdad no son inexorables, que los únicos derrotados son quienes se resignan, que podemos vencer ante los falsos profetas y oligarcas que explotan el miedo y comercian con el odio”. (Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al recordar en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas al expresidente uruguayo José Mujica y al papa Francisco, martes 23)

Yamandú Orsi En su primera visita a EE.UU., el presidente Orsi da señales a gobiernos de distinto signo político y al empresariado

“No va a haber dinero público, no vamos a gastar un peso”. (Canciller Mario Lubetkin, tras un encuentro en Nueva York de los presidentes de Uruguay y Paraguay, Yamandú Orsi y Santiago Peña, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los titulares de las distintas federaciones de fútbol, por la realización del Mundial 2030 de fútbol, El Observador, miércoles 24)

“Nuestra fortaleza radica en capacidades intangibles, pero que nuestro mundo necesita”. (Presidente Yamandú Orsi, al afirmar en la Asamblea General de las Naciones Unidas que Uruguay puede ser anfitrión de negociaciones de paz, martes 23)

“Creo que la oposición no ha tenido todavía existencia como tal. Se están viendo fisuras importantes en términos del posicionamiento de las oposiciones”. (Director de la empresa de opinión pública Factum, Eduardo Bottinelli, La Mañana, domingo 21)

“Los invito a no perder el entusiasmo. A los colorados nos cuestan mucho las emociones, somos profundamente racionales, somos la ética de la responsabilidad. ¿Y saben qué? Creo que la política en el fondo es pura emoción”. (Senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, durante un encuentro nacional del sector Unir para Crecer, que lidera con Robert Silva y Gustavo Zubía, la diaria, lunes 22)

“Jesús antes de dar quizás el discurso más importante de su vida, en lo que conocemos como el sermón de la montaña, se dio cuenta de algo. De que había mucha gente y no tenían qué comer. Ahí pasó algo que muchos conocen, que fue la multiplicación de los panes y de los peces. Y después predicó. Nosotros tratamos de seguir esos pasos. Es muy difícil hablarle sobre Dios a alguien que tiene la panza vacía”. (Cura Juan Andrés Verde, entrevistado por El País, domingo 21)

“Puede haber algunas cuestiones delicadas que me parece que generan una gran conmoción y preocupación”. (Presidente del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza, sobre algunas de las auditorías que están realizando sobre la gestión pasada, programa Arriba gente de Canal 10, lunes 22)

“En escuelas y liceos se muestra, junto a la bandera nacional, la de los LGBT. Hay que denunciar esta ilegalidad por parte de quienes quieren debilitar la identidad nacional”. (Expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera en una nota que envió a medios de prensa, El País, miércoles 24)

“Estamos pagando los platos rotos de la gestión pasada”. (Secretaria general de Adeom Montevideo, Silvia Tejera, radio Sarandí, viernes 19)

“Antes de la dictadura, creíamos que ciertos golpes de Estado iban a ser imposibles en nuestro suelo”. (Exministro de Educación y columnista político Leonardo Guzmán, El País, viernes 19)

“Es una ciudad cifrada, reservada, no evidente. Y eso lo siento con la propia personalidad montevideana. Cuando alguien me reconoce en la calle. En Buenos Aires en 20 segundos estoy grabándole un video a la cuñada que es mi fan. El montevideano me saluda muy tímidamente, mucho más precavido”. (Escritor argentino Pedro Mairal, refiriéndose a Montevideo, El País, domingo 21)

“El ecofeminismo propugna que los sistemas económicos, políticos y culturales pongan la vida como una prioridad”. (Antropóloga y activista española Yayo Herrero, la diaria, viernes 19)

“Ha hecho un trabajo fantástico, y estoy haciendo algo que no suelo hacer. Le estoy dando todo mi apoyo. Acabamos de respaldarlo para presidente. Como saben, se acerca una elección y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora creo que esto lo asegura, y al pueblo de Argentina le decimos que lo respaldamos al 100%”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje que escribió en la red social Truth Social antes de reunirse con el presidente argentino, Javier Milei, en la sede de Naciones Unidas, martes 23)

“Fue realmente emocionante”. (Ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, tras el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei en el que hablaron detalles del préstamo que el Tesoro de Estados Unidos dará a Argentina, Infobae, martes 23)

“No hay nada más antiestadounidense que cancelar a un cómico”. (Comediante estadounidense Jimmy Kimmel, en el regreso de su late night show, luego de que la cadena ABC suspendiera el programa y después dejara sin efecto esa decisión, por un comentario que el conductor había hecho sobre el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk, que había molestado al entorno del presidente Donald Trump, martes 23)