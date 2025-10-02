Frases de la semana

“Lo primero que hay que decir ante este episodio es que no nos moverán. Ni un centímetro nos van a mover. Y van a caer. Ya empezaron a caer, ya hay dos personas detenidas, señaladas, las evidencias los indican como partícipes de estos hechos. No son los únicos ni serán los últimos en caer”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, en conferencia de prensa tras el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, domingo 28)

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos”. (Primer ministro israelí Benjamín Netanyahu al presidente estadounidense Donald Trump en una conferencia de prensa conjunta luego de que el mandatario estadounidense divulgara un plan de 20 puntos para alcanzar el alto al fuego en Gaza, lunes 29)

Política y religión Forjan nuevo partido político en iglesias y círculos policiales, con el foco en cristianos que votan al Frente Amplio

“Quiero que nos rearmemos, adquiramos más capacidades, innovemos más. Pero debemos ser muy transparentes y francos: es una guerra híbrida, no se puede uno defender de todas las actividades”. (Primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en el marco de una cumbre de líderes de la Unión Europea en la que evaluaron cómo responder a incidentes con aeronaves no tripuladas enviadas por Rusia, El País de Madrid, miércoles 1º)

“En este tema no puede haber diferencias ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección”. (Expresidente Luis Lacalle Pou al informar que se comunicó con el presidente Yamandú Orsi a raíz del atentado que sufrió en su casa la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, domingo 28)

“En este caso, no vamos a hacer caudal político de este hecho. Vamos a respaldar al Uruguay, que es quien toma un golpe en el día de hoy”. (Senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, en una conferencia de prensa por el atentado en la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, domingo 28)

“Teníamos indicios de que algo iba a ocurrir, no fuimos oídos y nada se hizo. Tampoco sé si lo que se hubiera hecho hubiera frenado lo que pasó. El problema ya está y no lo va a resolver solo un partido político”. (Fiscal de homicidios Mirta Morales sobre el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, Informativo Sarandí, martes 30)

“Este atentado fue más bien un ensayo de hasta dónde pueden llegar, con qué facilidad pueden llegar. En el Poder Judicial no estamos inmunes. Son pocos los jueces que tienen custodia, los de Crimen Organizado y alguno más”. (Presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, sobre el atentado en la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, rueda de prensa, miércoles 1º)

“Yo solamente voy a decir, por el momento, que estamos gestionando unas 16.000 declaraciones juradas solamente con tres funcionarias”. (Presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ana Ferraris, al explicar, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, que la estructura del organismo no les permite cumplir con los cometidos que tienen por ley, la diaria, martes 30)

“Tenía la preocupación de que se nos planteara, como país, cifras a las que no podíamos llegar”. (Presidente de la República, Yamandú Orsi, al referirse a su reunión con las autoridades de la FIFA por la organización del Mundial 2030, entrevistado por el programa radial Minuto 1 de Carve Deportiva, jueves 25)

“La entrevista no es un ring, sino un puente”. (Periodista especializada en temas empresariales Tatiana Cortazzo, entrevistada por el semanario Voces, jueves 25)

“Vamos a dar pelea en toda la cancha, con la idea de competir en calidad y no en precio”. (Presidente de Antel, Alejandro Paz, semanario Crónicas, viernes 26)

“Marchemos por respirar también”. (Comentario irónico de la conductora del programa de Canal 12 Puesta a punto Patricia Madrid, que cuestionó la “falta de marco teórico” de participantes de la Marcha de la Diversidad que fueron entrevistados en su programa, El País, sábado 27)

“Es más fácil decir palabras y no hacer nada”. (Canciller Mario Lubetkin al afirmar en la diaria que el gobierno uruguayo usará el término genocidio para referirse a Gaza cuando lo adopte la ONU, lunes 29)

“Hoy propusimos a la bancada del Frente Amplio en el Senado poner barquitos de papel con los colores de Palestina en la sala. Todas y todos pusimos ello en solidaridad con la Flotilla Humanitaria”. (Mensaje de difusión enviado por el senador del Partido Socialista, Gustavo González, miércoles 1º)

“Trump le ha dado a Netanyahu un cheque en blanco para hacer lo que quiera”. (Excandidata demócrata estadounidense Kamala Harris, El País de Madrid, jueves 25)

“La misoginia y el machismo siempre han existido, pero ahora con las redes se han potenciado: antes, si un idiota decía algo, se perdía, pero ahora lo dicen en TikTok y lo ve muchísima gente”. (Marta Lamas, antropóloga y pionera del feminismo mexicano, entrevistada en El País de Madrid, viernes 26)

“El gobierno ve las políticas ambientales como un estorbo”. (Economista Martín Sanguinetti, Brecha, viernes 26)

“Son cosas lindas que uno ya está acostumbrado a vivirlas y las disfruta”. (Golero de Juventud de Las Piedras, Sebastián Sosa, sobre los abucheos que recibió de la hinchada de Nacional por su pasado como jugador de Peñarol, conferencia de prensa, domingo 28)