Frases de la semana

“Al presidente de la República no lo arrastra nadie, ni del Frente Amplio y mucho menos del Partido Nacional”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consultado en rueda de prensa por las declaraciones del expresidente Luis Lacalle Pou sobre el caso Cardama, en las que sostuvo que a Yamandú Orsi “lo arrastraron a una operación política”, lunes 27)

“El país confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible”. (Presidente argentino Javier Milei en el discurso tras la victoria de su partido, La Libertad Avanza, que lo llevó a afirmar que el Congreso que asumirá en diciembre será “el más reformista de la historia”, domingo 26)

“Lo revolucionario en esta época es hacer un giro hacia lo poético, porque la poesía es, sin duda, de todos los lenguajes, el que más trabaja con lo incomunicable, por eso creo que, en una época que nos exige una legibilidad y una literalidad total, hacer un giro hacia la poesía es un gesto de resistencia”. (Escritora uruguaya Fernanda Trías luego de recibir por segunda vez el premio Sor Juana Inés de la Cruz, la diaria, martes 28)

“Mi análisis de la situación es mucho más grave, es mucho más triste, porque yo creo que arrastraron al presidente a una operación política. No me cabe la menor duda”. (Expresidente Luis Lacalle Pou al afirmar que aunque existiera un problema con las garantías en el contrato con Cardama el gobierno debió resolver el tema de otra forma, rueda de prensa tras una sesión del Directorio del Partido Nacional, lunes 27)

“Yo también puedo pensar que a él lo arrastró un amor no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado, como ellos sí de repente se portaron”. (Presidente Yamandú Orsi al responder en rueda de prensa a las afirmaciones del expresidente Luis Lacalle Pou sobre el contrato con Cardama, martes 28)

“¿Baja política es darse cuenta de que hay una empresa de papel?”. (Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en referencia a las acusaciones de senador blanco Javier García al presidente Yamandú Orsi de haber caído en la “baja política”, Radio Sarandí, jueves 23)

“Yo fui estafado. Si yo he estafado al gobierno uruguayo… realmente a mí me han estafado. Me han mentido. Me han dado una garantía que es mentira. Me pongo en contacto con el banco y me dicen que cambiaron de dirección. Tengo una nueva dirección. Le he pedido explicaciones, que me diga que no está en liquidación y que tiene capacidad de pagar el aval. Pero me siento defraudado”. (Empresario español Mario Cardama luego de que el Estado uruguayo rescindiera el contrato con la empresa Cardama por la construcción de dos patrullas oceánicas, El País, domingo 26)

“Significa un buen escenario para nuestro canal comercial y para nuestro canal turístico, en particular para la próxima temporada, en la que creemos que vamos a tener una buena afluencia de turistas argentinos por la paridad de precios”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, respecto a los posibles impactos del resultado de las elecciones legislativas en Argentina sobre la economía uruguaya, sesión en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, lunes 27)

“Me parecen muy lamentables las declaraciones del ministro de Economía porque está pensando en la estabilidad del capital y no está pensando en lo mal que están pasando los jubilados del otro lado del río, lo mal que están pasando los trabajadores, la cantidad de desempleo y la gente que no llega a fin de mes”. (Dirigente del PIT-CNT Carolina Spilman, al cuestionar declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, sobre el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en Argentina, rueda de prensa, miércoles 29)

“Este video es para decirle al Colla, ese sapo, que se deje de andar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia. Donde sea. Estamos preparados para hacer guerra con el que sea”. (Narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en un video difundido en redes sociales en respuesta a declaraciones de su exsocio Ivar García, alias el Colla, quien dijo que el narcotraficante estaría en Bolivia, viernes 24)

“Mis formas hirieron a algunas personas y frente a cualquier herida lo que corresponde es pedir perdón”. (Fragmento de una publicación en redes sociales de la senadora frenteamplista Patricia Kramer, sobre declaraciones vinculadas al conflicto en Gaza que había hecho en el programa radial Malos pensamientos de Azul FM, sábado 25)

“Una cosa es que mi abuela me haya contado del lobisón y otra es que el mercado me imponga Halloween”. (Músico uruguayo Mario Carrero, la diaria, sábado 25)

“Es un gran honor estar con el presidente de Brasil. Creo que podemos lograr muy buenos acuerdos para ambos países. Siempre hemos tenido una buena relación y creo que continuará”. (Presidente de Estados Unidos Donald Trump, tras reunirse en Kuala Lumpur con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuenta oficial de la Casa Blanca, sábado 25)

“Cuando los líderes deciden dialogar, la historia lo agradece”. (Presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Hugo Motta, integrante del partido derechista Republicanos, al felicitar en su cuenta de X la reunión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con su par estadounidense Donald Trump, domingo 26)

“Tenía todo lo que quería, pero estaba muy angustiado, no disfrutaba, sin saber por qué”. (Futbolista Sebastián Fernández al relatar un momento complicado de su vida cuando jugaba en Nacional, El Observador, jueves 23)

“Él me pidió un cambio, lo hizo de una manera muy especial y le terminé haciendo caso, me gustó lo que propuso”. (Director técnico de Wanderers, Daniel Carreño, al contar en una conferencia de prensa una discusión que mantuvo con un hincha en la que le terminó haciendo caso a un cambio que proponía, domingo 26)