Frases de la semana

“Es el cumplimiento de un compromiso de campaña y de un acuerdo en el marco del Diálogo Social”. (Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al anunciar en conferencia de prensa el envío al Parlamento de un proyecto de ley que incluye la creación de una causal de jubilación anticipada a los 60 años, lunes 12)

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Esto es un proyecto presente y un proyecto futuro. Lo estamos firmando en esta administración, pero va a continuar en administraciones que vengan”. (Ministra de Industria, Fernanda Cardona, en una rueda de prensa luego de que Yamandú Orsi anunciara que la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente invertirá unos US$ 5.700 millones en un parque de centros de datos masivos de 500 megavatios y también fotovoltaicos , miércoles 14)

“Estamos evaluando los casos para ofrecer una liberación anticipada a una gran cantidad de reos que sí son culpables, que sí merecen estar en la cárcel, pero que, en las condiciones que vive nuestro país, tal vez se puede hacer una excepción con una gran cantidad de ellos”. (Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al anunciar que su gobierno evaluará otorgar libertad condicional a cerca de la mitad de los más de 92.000 detenidos bajo el régimen de excepción que empezó a regir hace cuatro años y medio, declaración pública, martes 13)

Caso Cardama Con la complicidad de Cabildo Abierto, el Frente Amplio logró aprobar sus conclusiones sobre Cardama en la Asamblea General

“Desmienten que Yamandú Orsi esté impulsando el retiro a los 60 años porque quiere jubilarse en 2027”. (Título de la sección de humor de la diaria, martes 13)

“Raúl Sendic era uno de los referentes de mi generación”. (Vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, El Observador, viernes 9)

“Tenemos plata, pero no nos animamos a usarla”. (Del diagnóstico de AEBU sobre el sistema financiero y su impacto en el desarrollo, la diaria, jueves 8)

“No es habitual, pero tampoco es algo extraño de que efectivamente una obra vial arrastre fibra y rompa. Suele suceder”. (Vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, al explicar que los cortes de fibra óptica que dejaron sin servicio a unos 180.000 usuarios fueron consecuencia de daños generados por obras de limpieza de banquina y ensanche realizadas por empresas contratistas para el Ministerio de Transporte, El Observador, miércoles 14)

“Estamos hablando de algunos productos cuyo peso en la canasta no es tan elevado, entonces pensar en una baja del costo de vida queda un poco grande”. (Economista Alejandra Picco del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, sobre el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, presentado por el gobierno semanas atrás, la diaria, miércoles 14)

“Sus amigos hicimos un asado para festejar su recuperación y el señor Asti, un genio de la maldad y la degradación más grande que se pueda imaginar, resulta que va e investiga eso. ¡Rata rastrera!”. (Senador Pedro Bordaberry sobre el vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Alfredo Asti, que le había dado trámite a una denuncia anónima sobre la participación del director de AFE, Robert Bouvier, en un presunto “acto político partidario” en Florida, que en realidad era una comida por la recuperación del diputado Walter Cervini, sesión parlamentaria, martes 13)

”¿Puedo contestar en latín? Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Toto Caputo, es literalmente simbiótica”. (Presidente argentino, Javier Milei, consultado en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann, sobre una eventual remoción del ministro de Economía Luis Caputo, Radio Mitre, lunes 12)

“Mi corazón está en Uruguay”. (Un japonés que vive en Nagasaki, importa yerba uruguaya y planea visitar el país el año que viene, Montevideo Portal, viernes 9)

“Voy a cantar para el papa. No lo puedo creer”. (Artista sanducera Catherine Vergnes, que cantará durante la visita de León XIV a Paysandú, Telemundo, jueves 8)

“El Papa pasó una noche tranquila”. (Comunicado del Vaticano, luego de que el papa León XIV saliera de una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho, lunes 12)

“Con efecto inmediato hay un alto al fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes lo han acordado. ¡No lo rompan!”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar en su red social Truth Social un alto al fuego que tomó por sorpresa al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, domingo 11)

“Todo esto ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos hiciera su declaración sobre un alto el fuego energético”. (Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al afirmar que hubo ataques rusos a una central eléctrica en Kyiv y a dos instalaciones en Járkiv, red social X, domingo 11)

“Existe el riesgo de que la comunidad internacional se olvide de que los talibanes siguen ahí y de la situación que viven millones de mujeres. Por eso es importante seguir hablando de las mujeres afganas y ofreciéndoles espacios para alzar su voz. Es importante que sepan que no están solas y que vamos a seguir apoyando sus iniciativas y su resistencia”. (Jurista Elisenda Calvet, jueza del Tribunal Popular para las Mujeres de Afganistán, El País de Madrid, lunes 12)

“Hacía mucho tiempo no veía jugar a la selección uruguaya como lo hicimos contra Corea del Sur”. (Director técnico interino de la selección uruguaya de fútbol, Diego Forlán, en una conferencia de prensa en la que hizo un balance de los últimos tres partidos amistosos, conferencia de prensa, martes 13)