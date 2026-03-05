El Frente Amplio analiza postergar sus elecciones internas a 2027

Este 2026 no será un año cualquiera para el Frente Amplio (FA). La fuerza política tiene dos desafíos importantes. Primero, acompañar al gobierno en un necesario repunte luego de que las últimas encuestas de renombre del país reportaran una desaprobación creciente en la población y también en votantes frenteamplistas. Pero, además, este año la izquierda tenía prevista la renovación de sus autoridades. Las elecciones internas, que serán antecedidas por un congreso, definirán la nueva correlación de fuerzas en los organismos nacionales y departamentales del Frente Amplio, y además su presidencia. Hasta el momento el único nombre propuesto es el del actual presidente, Fernando Pereira .

El calendario manejado por el Frente en el plan político elaborado por Pereira ya preveía una postergación de las elecciones —que habitualmente se realizan en el primer semestre— para el final de este año, luego de un congreso que se realizaría tentativamente en setiembre . Pero ahora la concreción de los comicios en 2026 también está en duda, según expresaron a Búsqueda varias fuentes de la fuerza política. La idea, explicaron, busca distanciar aún más las elecciones internas del congreso, lo que implicaría aplazar para marzo del año que viene la instancia electoral. El tema no ha sido tratado aún en ámbitos formales de la izquierda, pero sí se han planteado consultas a referentes.

El tema fue consultado el lunes 2, en la previa del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, por algunos representantes de las bases. Allí, según contaron fuentes que participaron del encuentro, autoridades de la fuerza política comunicaron que las elecciones se distanciarían del congreso, por lo que serían postergadas hasta el 2027. Eso irritó a algunos sectores políticos, que enfatizaron que la contienda debería realizarse este año.

El Movimiento de Participación Popular es uno de los sectores que no quiere postergar la elección. “Queremos hacerlo cuanto antes”, dijo una fuente del sector. En el espacio, ampliamente mayoritario en el plano parlamentario pero segundo en las últimas internas del Frente por detrás del Partido Comunista , sostienen que no hay que postergar el acto eleccionario por más que el resultado de las elecciones no sea el esperado.

Varios factores están llevando a parte de la dirigencia, especialmente a algunos militantes de base, a ser partidarios de una postergación. Un temor es la posibilidad de que el caudal de votación del Frente Amplio sea notoriamente menor al de las elecciones de 2021, cuando la fuerza política arañó los 130.000 votos. Ese año la fuerza política logró reponerse de la magra concurrencia conseguida en las internas de 2016, con apenas 94.000 votos.

A juicio de varios dirigentes, el escenario político no parece alentar a una gran participación. La principal disputa, la presidencia del Frente Amplio, no parece tener más competidores que Pereira, bastante alineado con el gobierno de Yamandú Orsi. Hasta el momento no ha aparecido ningún nombre capaz de hacerle frente.

Pero a su vez son varias las departamentales que han quedado con mandatos interinos y donde todavía no se visualizan apoyos consistentes en los sectores para sus eventuales sucesiones. Un caso es la de Montevideo, donde la expresidenta de la departamental Graciela Villar abandonó su cargo para ser parte del comando de campaña del hoy intendente Mario Bergara y luego directora de Desarrollo Social de la comuna. Su lugar ha sido ocupado por el socialista Ricardo Russo. Más preocupante es, por ejemplo, lo que ocurre en Lavalleja, donde, pese a que la fuerza política está ejerciendo el gobierno por primera vez, algunas fuentes sostuvieron que la orgánica “tiene dificultades de funcionamiento”, por lo que realizar elecciones internas allí requerirá de un trabajo previo. A su vez, otras realidades locales también han sido golpeadas por derrotas en las elecciones departamentales de mayo pasado.

El escenario internacional también es mirado de reojo. Con ese contexto de fondo, un dirigente de base sostuvo que ante una incertidumbre total, con novedades todos los meses, una “prioridad” en el Frente es la “estabilidad” del país, y una elección interna corre el riesgo de generar una “polarización” no deseada.

El año también tiene otros hitos que se entremezclan. El Congreso del Frente Amplio, previsto para setiembre, plantea desafíos. Principalmente porque unos meses antes se disputará la Copa Mundial de Fútbol, lo que mantendrá la atención de buena parte de la sociedad uruguaya. “El Mundial te complica. El congreso no es que se dirima ese mismo día, sino que es toda la preparación, cuando bajás los documentos, y eso te come la previa”, dijo a Búsqueda un dirigente del secretariado.

“La agenda de este año se está cargando y el tiempo se está agotando”, graficó otra fuente del secretariado, que describió que la fuerza política espera una intensa agenda internacional este año. A su vez, todavía no se sabe cuándo se realizará el próximo plenario del Frente, inicialmente previsto para marzo, dado que Pereira y otros dirigentes viajarán a Cuba este mes.

Oficialismo pide nuevas encuestas y lanza nueva gira

En la dirigencia del Frente Amplio hay preocupación por los bajos índices de aprobación del gobierno y del presidente Yamandú Orsi, que se dieron a conocer en los últimos días, tras informes de las consultoras Factum, Opción y Cifra. Según explicaron fuentes de la Mesa Política del Frente Amplio, la fuerza política va a encargar una encuesta propia para conocer de primera mano la aprobación del gobierno.

A su vez, la agenda de la coalición de izquierda estará exigida porque se lanzará en abril una reedición de El FA te Escucha, el plan de la dirigencia de recorrer el país para recibir aportes de la sociedad, ahora con la coalición de izquierdas defendiendo la gestión del gobierno de Orsi.

La nueva edición, con cambios, se llamará El FA Dialoga. “Estamos proponiendo dar un paso más, que es dialogar con la sociedad y ser polea de transmisión de las políticas públicas que se están desarrollando. Hay cosas muy importantes que se están desarrollando y el otro día anunció el presidente”, dijo el exsenador Charles Carrera, destacando, por ejemplo, que más de 8.000 niños fueron beneficiados por el bono escolar en Rivera. “A muchos padres se les soluciona la vida, y eso hay que comunicarlo”, además de “dialogar con todos lo actores, no solo militantes, sino con la sociedad en su conjunto”, dijo.