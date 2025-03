Gobierno promoverá en la negociación colectiva que empresas brinden cuidados para hijos de trabajadores

En el acto el gobierno anunciará cuáles serán “las líneas de trabajo” en materia de equidad de género y enumerará algunas de las medidas, prioridades y metas que buscará concretar este año, contó Xavier.

Definir medidas prioritarias sobre género

El presidente instruyó a todos los ministerios a que definan medidas prioritarias sobre género para poner en marcha el primer año de gestión. El plan es que dentro de un año, el 8 de marzo de 2026, se haga una evaluación del cumplimiento de las medidas y se fijen nuevas metas.

Las acciones que se tomarán en este primer año están en línea con las bases programáticas del Frente Amplio y con las 48 medidas prioritarias que se anunciaron durante la campaña electoral, dijo Xavier. Añadió que un tema “clave” es la elaboración del Presupuesto Nacional, en el que se buscará incorporar “la mayor perspectiva de género” posible.

Una de las medidas prioritarias que el gobierno se propondrá abordar este año es la vivienda para mujeres jefas de hogar, que en Uruguay son un número “muy importante y que cuando enfrentan una situación de violencia se ven todavía en mayor situación de vulnerabilidad”, detalló Xavier.

También se pondrá foco en “la autonomía de las mujeres”. En especial en lo vinculado a la autonomía económica: “Necesitamos desarrollar oportunidades para que las mujeres tengan rutas de salida”, dijo Xavier. También se prevé trabajar, desde el punto de vista de la salud, revisando y actualizando las normas que “consagran derechos sobre la autonomía del propio cuerpo”. De hecho, la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, ya se pronunció a favor de revisar la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo para ampliar su alcance.

La carga de los cuidados

Otra prioridad es aliviar a las mujeres de la carga de los cuidados. “Si no distribuimos más equitativamente esas cargas entre mujeres y varones, pero también entre el Estado y la comunidad, vamos a estar con dificultades”, dijo la nueva titular del Inmujeres. “Una mujer no se vuelca al mercado de trabajo por más necesidad que tenga si no tiene cómo cubrir el cuidado de sus hijos y de los adultos mayores”.

Para abordar este tema, Inmujeres está trabajando junto con el Ministerio de Trabajo para que “los cuidados tengan un impulso a través de la negociación colectiva”, contó. En concreto, se buscará que empresas y sindicatos provean espacios de cuidados para los hijos de empleados. “Queremos darle el carácter comunitario que una política de esta naturaleza requiere para que se extienda en el territorio, porque no todo puede ser financiable por las arcas públicas”, afirmó. “La sociedad necesita reconocer que tiene un rol y que tiene que involucrarse en estas políticas”.

Otra prioridad estará puesta en el área educativa, donde se buscará capacitar y fomentar la educación sexual integral en la niñez. “Necesitamos la educación sexual integral a lo largo de la vida de niñas y niños, adecuada a los diferentes momentos. Uruguay tiene números indecentes con relación a la violencia sexual” contra menores, indicó.

En paralelo, el gobierno impulsará cambios legislativos. Ayer miércoles los senadores del Frente Amplio solicitaron el desarchivo de tres proyectos de ley presentados en la pasada legislatura. Uno propone que los delitos sexuales sean imprescriptibles, otro eleva la edad mínima para casarse de 16 a 18 años y otro plantea que el Inmujeres pueda acceder a los promedios salariales de hombres y mujeres en empresas de más de 50 personas.

“En la primera sesión del Senado damos un mensaje claro sobre derechos humanos, sobre la asimetría salarial, la autonomía económica de las mujeres y demás”, dijo Cosse, que presidió la sesión, en rueda de prensa.

El desafío de “jerarquizar” las políticas de género sin un ministerio de la mujer

La nueva titular del Inmujeres —un instituto que depende jerárquicamente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)— insistió en que, además de “mejorar la respuesta a las situaciones de violencia” que sufren las mujeres, un tema central de su gestión será “tratar de transversalizar la perspectiva de género en todas las respuestas y orientaciones del Estado”.

“Si nos circunscribiéramos solo a lo que puede hacer el Instituto Nacional de las Mujeres, no estaríamos dando cuenta de la complejidad del tema. Por eso tenemos que lograr con otras dependencias del Estado que podamos dar las mejores respuestas”, dijo Xavier. La jerarca pretende también “tener un fuerte vínculo con la academia porque las políticas públicas tienen que estar definidas por evidencia”.

Xavier es consciente de que para que el Inmujeres asuma “verdaderamente” su rol como rector de las políticas de género, con el poder de incidir sobre las políticas de los ministerios, necesita de un mayor presupuesto y peso institucional. Hoy la “casi totalidad” de sus recursos se destinan a la respuesta a las situaciones de violencia de género.

Este punto fue muy debatido en la interna frenteamplista, donde se llegó a discutir la creación de un “ministerio de la mujer” o de “la igualdad” para darles mayor peso a las políticas de género. Pero la idea naufragó en el plenario que aprobó las bases programáticas del futuro gobierno.

Jerarquizar el Inmujeres

Descartado el ministerio, quedó el compromiso de jerarquizar el Inmujeres.

Feministas de la fuerza política propusieron quitarlo de la órbita del Mides y transformarlo en una agencia de Presidencia o en un servicio descentralizado. Por ahora no se confirmó si se recorrerá uno de esos caminos, pero la designación de una referente como Xavier —exsenadora, expresidenta del Frente Amplio, secretaria general del Partido Socialista— fue percibida en la interna como una señal de respaldo político.

Xavier asegura que la discusión sobre el futuro del Inmujeres no está cerrada y que dará la batalla: “Haremos todo lo posible para cumplir con el objetivo de una mayor jerarquización institucional, porque la tarea es enorme y requiere de un mecanismo más fortalecido”, afirmó.

La jerarca señaló que estudios comparados muestran que en el resto de los países de la región los organismos responsables de las políticas de género tienen rangos institucionales más altos que Uruguay: “Nuestro país está en el renglón inferior de la escala institucional; nuestro mandato programático es mejorar esa condición sea por el lado del rango institucional, sea por la posibilidad de ejecución de presupuesto, que no tenemos”, afirmó.

Consultada sobre si considera importante que el Inmujeres tenga un lugar en el gabinete para ser un interlocutor directo con los demás ministerios, Xavier se mostró a favor: el peso del instituto “es clave” a la hora de sentarse a conversar, dijo. “Hay un abanico de posibilidades y esperamos que este gobierno logre concretar alguna de ellas”.