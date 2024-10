Guido Manini Ríos declara el mayor patrimonio entre los presidenciables, seguido por Álvaro Delgado

El segundo candidato que muestra un mayor patrimonio es Delgado, con un total de $ 41.773.744, unos US$ 1.005.482. El nacionalista declaró, por ejemplo, tener una casa valuada en $ 28 millones (US$ 674.457), el 50% de otra propiedad, junto con su esposa, (valuada en US$ 158.979), y un vehículo Toyota de US$ 57.810. También dijo ser propietario de la firma Agraciada de Casupá S.A.S., cuyo valor estimado es de $ 33.677.659 (US$ 810.611). Por otro lado, en su declaración expuso tres deudas hipotecarias que suman algo más de $ 21 millones (US$ 512.938).

El presidenciable del partido Por los Cambios Necesarios, Guillermo Franchi, es el tercer candidato con más patrimonio declarado a la Jutep. Exvocero del movimiento Un Solo Uruguay, posee seis terrenos con un valor conjunto de $ 11.022.433 (US$ 265.307), ganado vacuno (169 cabezas) y ovino (90) por $ 4.294.200 (US$ 103.360) y una sociedad agraria. No declaró ingresos.

Yamandú Orsi, el candidato del Frente Amplio y quien encabeza todas las encuestas de intención de voto, es el segundo candidato con menos patrimonio declarado. En total, el exintendente de Canelones dice tener un inmueble por $ 3.715.000 (casi US$ 90.000), dos vehículos por $ 2 millones (US$ 49.270), y deudas por tarjetas de crédito por $ 130.000.

En tanto, el colorado Andrés Ojeda dijo tener un patrimonio de $ 10.727.890 (US$ 258.217). La declaración de este candidato asegura que posee cuatro cuentas bancarias por casi $ 9,5 millones (US$ 226.445), además de un vehículo Mercedes Benz del 2020, cotizado en US$ 31.772. No declara propiedades.

Por su parte, Pablo Mieres, del Partido Independiente, declaró un patrimonio de $ 14.632.412 (US$ 352.198).

El candidato que declaró tener menos patrimonio es Gonzalo Martínez, de Unidad Popular. Aseguró poseer un patrimonio neto de $ 1.059.500 (US$ 25.501), integrado por el 50% de una propiedad que comparte con su hermana.