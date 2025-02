“Hay demasiadas cosas turbias” en el actual gobierno

—¿Qué le critica al gobierno nacional actual?

—Claridad. Creo que tenemos derecho a exigírsela como ciudadanía. Y honestidad. Hay demasiadas cosas... turbias. Y, en los últimos tiempos, un poco de honestidad de la otra. Esto de la firma del proyecto Arazatí me parece una irresponsabilidad. No solo porque creo que el proyecto es irresponsable, porque es irresponsable a esta altura del gobierno, con las alertas de los distintos análisis que se han hecho. Claridad y humildad, me hubiera gustado que tuviera más en estos años y me hubiera gustado que pudiera tener al menos en estos últimos meses y espero que tenga un poco en los últimos días.

—Avanzar con Arazatí, cuando tiene la oposición del gobierno entrante, ¿es una forma de no respetar el mandato popular?

—Hay algo de eso. Por lo menos no lo hizo con humildad. El mandato popular dice que este es el gobierno hasta el primero de marzo, pero entra en terrenos del sentido común, de la lógica. Si yo confiara en ese proyecto, lo transparentaría y le daría el tiempo suficiente para que todos podamos confiar en que es el que va a dar una solución, nada más y nada menos, a un tema tan importante como el agua potable. ¿Por qué no confiar en que eso va a ser posible? ¿Por qué apurarlo? ¿Por qué firmarlo en contra de tanta gente? Hay algo no claro o algo muy soberbio.

—En la transición, las autoridades entrantes han expresado preocupación por el déficit que deja el actual gobierno y por el uso de mecanismos como el adelanto de pagos de impuestos por parte de empresas públicas. ¿Por falta de recursos algunos planes pueden quedar a medio hacer?