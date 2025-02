“Tan mal” no gobernó el Frente Amplio en Montevideo, si tras 35 años lo siguen votando

—No me parece importante si la candidata es... Hay otras cosas para discutir respecto a la intendencia del Frente Amplio . Quiero que tengamos la madurez de discutir qué Montevideo tenemos y queremos construir en los próximos años. Me gustaría que Montevideo tenga la mejor gestión posible para adelante. Con los mejores equipos posibles.

—Sí, las ha tenido. Si durante 35 años gobernás y la gente te sigue votando, las has tenido. ¿Con un montón de cosas para cambiar? Seguro. Pero si gobernaste 35 años, tan mal no lo podés haber hecho. Es innegable que hay un montón de cosas para mejorar. No hay un estado ideal y final en esto, nunca, por suerte. Hay que ser muy inquieto. Ahora, se han hecho muchas cosas que hoy por hoy permiten que los problemas que encontremos sean otros. La primera intendencia que gana Tabaré... capaz que nos hemos olvidado, pero Montevideo era un basural al lado de otro basural. Nos acostumbramos rápido a las cosas que mejoran y tenemos todo el derecho, pero de ahí a negar todo... Y cuando te sacan algunos fondos con los que venís acostumbrado a trabajar... La base de las intendencias es el ABC famoso (alumbrado, basura, calles), y el gobierno frenteamplista venía cumpliendo, pero es cierto que, frente a algunas ausencias del gobierno nacional, algunas intendencias tuvieron que salir a cumplir roles que habían dejado de cumplir, como comedores, policlínicas, para que no se cayera la gente.