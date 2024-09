La caída en la confianza y la polarización

Ese diálogo incluido en el libro Fiesta (The sun also rises), de Ernest Hemingway, es una joya. Podría describir casi cualquier proceso que derivó en un quiebre en términos sociales, institucionales o personales. Sucede de a poco, a veces como una música de fondo. Y luego todo está prendido fuego.

Desde hace años cae de manera sostenida la confianza entre las personas y hacia las instituciones. La campaña no parece ayudar. Está en un momento áspero, los ataques personales y la desinformación aumentan.

Tras un breve descanso, llega la décima entrega de Derrotero Electoral. ¿Habré vuelto un poco pesimista?

Una caída “muy aguda”

No soy un nostálgico. No creo que todo lo anterior era mejor, ni que ahora todo es peor (vale la pena esta edición de la newsletterde Ismael Grau, Detrás de los números). Las cosas ya no son como eran, en eso estoy de acuerdo. Si estuvieran igual, estáticas, viviríamos en un museo.

Un indicador social o económico tras otro, Uruguay suele ser una excepción positiva en América Latina. En la comparación consigo mismo, sin embargo, el país luce peor en algunas áreas. Una de ellas es la confianza.

20201212JC_0020 (1).jpg Peatonal en la calle Arenal Grande del Barrio Reus en Montevideo Javier Calvelo/ adhocFOTOS

El Estudio Mundial de Valores, divulgado en 2024 con datos de encuestas tomadas dos años antes, indica que si bien la cantidad de uruguayos que afirman que “se puede confiar en la mayoría de las personas” se mantuvo estable en la última medición (14%), “se confirma una caída de mediano plazo”. En contraste, el 85% cree que “no se puede ser tan confiado al tratar con la gente”.

El análisis que desarrolla Equipos Consultores detectó una “muy aguda pérdida de confianza” en “los vecinos” y en las personas que se conocen por primera vez.

Embed

En esa área Uruguay solía estar a la cabeza de América Latina, y cercano al promedio mundial, pero ahora la conclusión del estudio es clara: el “desempeño relativo en términos de confianza se ha empobrecido”.

La confianza en el gobierno y el Parlamento también cayó en la comparación histórica, aunque todavía está en un nivel superior al promedio mundial.

La confianza y la democracia

Si Derrotero Electoral es una newsletter sobre las elecciones, ¿por qué hablar de confianza?

La edición anterior cité un artículo de Juan Andrés Moraes sobre la partidocracia uruguaya. Una frase del sociólogo disparó esta newsletter: “Es plausible pensar que cuanto mayor es la confianza interpersonal, mayor es también la confianza de los individuos y la democracia”.

Rosario Queirolo y Fernanda Boidi exploraron el tema en 2008 en el artículo “La cultura política de la democracia en Uruguay”. Allí explicaron que “así como la confianza en las instituciones es importante para la democracia, también es importante la confianza en los individuos”. Las investigaciones, añadieron en el documento, muestran que “es más probable que persista la democracia en países que tienen altos niveles de capital social definido en términos de confianza interpersonal”; “que la confianza interpersonal está asociada con factores que indican la calidad de gobernabilidad en un país, como el grado de criminalidad y de corrupción” y “con el desempeño de los gobiernos locales y nacionales”.

El efecto también puede ser económico. “La desconfianza reduce el crecimiento y la innovación: la inversión, la iniciativa empresarial y el empleo florecen cuando las empresas y el gobierno, los trabajadores y los empleadores, los bancos y prestatarios, así como los consumidores y productores confían unos en otros”, dice un artículo publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2022.

Como si en Ciencias Sociales les tatuaran “correlación no es causalidad”, Moraes me escribió: “No tengo dudas de que la confianza interpersonal puede ayudar a la calidad de la democracia. No creo, definitivamente, que sea un factor que nos permita explicar la inestabilidad de un régimen y eventualmente su quiebre. De igual modo, la confianza interpersonal dudo que sea un factor que haya contribuido al quiebre de un régimen autoritario o despótico. Por tanto, la confianza interpersonal es más un mood general de la población sobre el estado de ‘las cosas’”.

¿El “abajo” se mueve?

El despliegue de la campaña electoral con un tono agresivo, en un ámbito de desconfianza interpersonal mayor, podría traer problemas.

La fundación Friedrich Ebert Stiftung publicó en julio de este año un informe, a cuyo adelanto accedió Búsqueda, sobre la polarización política en Uruguay. Con base en entrevistas a 30 dirigentes uruguayos desarrolladas en 2023, su autor, Iván Schuliaquer, concluyó que “si bien circula entre distintos actores del debate público uruguayo la noción de que el país está más polarizado que antes, entre los dirigentes no hay una polarización que implique un extrañamiento marcado ante los rivales”.

Orsi y Delgado.jpg Yamandú Orsi, Álvaro Delgado y Andrés Ojeda durante una conferencia en el Palacio Legislativo Javier Calvelo / adhocFOTOS

Schuliaquer tituló el documento con un guiño a la política local: Acá nos conocemos todos.

El investigador aclaró que su trabajo no medía si la polarización extrema, ausente en el sistema político, tampoco aparecía “por abajo”. Si esto es una cuestión de elites o no.

Me pregunto si esa premisa planteada por Schuliaquer todavía se sostiene. Quizás el calor de la campaña actual ambienta discursos que la dejan caduca.

A nivel del “abajo”, una encuesta de El Observador, la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de la República, y el estadístico Juan Pablo Ferreira muestra la gran desconfianza de los votantes de los dos “bloques” —Frente Amplio y partidos de la Coalición Republicana— sobre los dirigentes políticos del otro bando.

Embed

Casi la mitad de los encuestados creen que el clima de enfrentamiento político es mayor ahora que hace cinco años.

Embed

No todo debate es negativo

El sociólogo uruguayo Nicolás Somma, junto con otros colegas, publicó en 2022 un estudio sobre el tema de la confianza política en Chile. Detectaron que hay evidencia que apoya la “mirada institucionalista”, que asegura que la confianza política ejerce una “influencia positiva” sobre la confianza social. Pero además, concluyeron que la “confianza social” impacta “positivamente la confianza política”.

Por si tengo que aclararlo, esta edición de Derrotero Electoral no pretende cancelar la discusión política. Una democracia se fortalece con el debate.

La politóloga Victoria Gadea me dijo que las campañas necesitan de “cierto grado de polarización y enfrentamiento”. Si toda la oferta es igual, “también se genera un problema democrático porque no hay representación posible y menos incentivos a que las personas participen”.

Quizás hay que atender a los límites y las formas. Las campañas tienen su “lado B”, que en algunos casos incluye estrategias de desinformación, un tema sobre el que pretendo escribirte pronto.

Cierro con Gadea. “Si los políticos desconfían de los rivales e incluso fomentan que la ciudadanía no confíe en los otros, podría darse un escenario de erosión de las instituciones, ¿no? En este sentido, estrategias de enfrentamiento en el corto plazo pueden tener impacto no deseado en el largo plazo sobre el sistema en su conjunto”.

¿Será que se rompe gradualmente y luego de repente?

Un pedido y las recomendaciones

En Búsqueda queremos hablar con personas que están indecisas respecto de a quién votar en las próximas elecciones.

Esta mirada de la campaña se alimenta, en parte, del trabajo que desarrolla el equipo de Búsqueda sobre el proceso electoral.

El martes 24, Búsqueda organizó una conversación entre tres economistas: Gabriel Oddone, Martín Rama e Isaac Alfie. Estuvo muy interesante. Acá podés encontrar el video y aquí la nota que lo resume. También te sugiero la columna de Queirolo sobre el peso de la economía en el voto.