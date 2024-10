La coalición republicana terminó la jornada con la foto de unidad y ánimo triunfalista

Fue como si se hubiera abierto de pronto una válvula de escape. Y por ahí se fueron la tensión acumulada, el nerviosismo, la ansiedad, las peores sospechas. Antes de las 20.30, la hora señalada por los informativos para dar los resultados primarios de las elecciones con las proyecciones de las encuestadoras, en el búnker del candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado era todo incertidumbre. Pero no era una expectativa amable, había caras de espanto, esa de ojos cerrados esperando el choque, la mala noticia. Sin embargo, cuando aparecieron los números en las pantallas, cuando los dirigentes y militantes blancos vieron que su partido había votado entre cinco y seis puntos más de lo que marcaban las últimas encuestas, hubo una explosión de alegría y alivio en el comando sobre bulevar Artigas. Hubo llantos, abrazos. “¡No vuelven más, no vuelven más!”, empezaron a cantar.

Al filo de la medianoche, el paisaje blanco de bulevar Artigas se fue mezclando con otras banderas. Y se tornó multicolor. A dos cuadras del comando, en la plaza Varela, estaba el escenario listo para el acto conjunto de todos los líderes de la coalición. Era necesaria la foto de unidad para encarar el balotaje. En los parlantes sonaba fuerte la música de la película Rocky. Eye of the tiger, la eterna banda sonora del boxeo, del combate. Hubo un abrazo entre Delgado y el dirigente colorado Pedro Bordaberry justo en el momento de mayor épica de la canción. Y después, todos los socios de la coalición para arriba del escenario. Fueron pasando de a uno. El más entusiasta, el candidato colorado Andrés Ojeda, arengando al público al ritmo de Ciudad mágica, del artista argentino Chano. El menos entusiasta, el general Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, que no hizo ningún esfuerzo para ocultar su cara larga, molesta, de decepción por su magra votación.