La disputa interna del Partido Colorado salpica el tramo final de la campaña de Virginia Cáceres

“Estoy desde el 5 de febrero militando como una loca, yendo a todos lados, armando grupos de trabajo con gente contenta y comprometida de todo el partido, para que este sea un proyecto a largo plazo. Esto lo publicó gente que está un poco descolgada de lo que está haciendo el partido”, dijo Cáceres a Búsqueda, sin ocultar su fastidio. “El CED no está trabajando mucho, no me acompañó a ninguna actividad. Presenté cuatro ejes temáticos y solo fue al primero. De las recorridas que hice habrá ido a uno o dos. Esto (la carta), que la hicieron por WhatsApp, porque ni siquiera se reúnen, surge de gente mezquina, de gente que no tiene la voluntad de hacer un proyecto para Montevideo”, agregó. Ese mismo sábado 26, subrayó, también participó en una actividad en la calle con Laura da Costa. “El CED no lo sabe porque no fue nadie de ahí”.

La intención del CED, donde es mayoría el sector Unir para Crecer, liderado por Ojeda, no era que esa nota se filtrara a la prensa, lo que ocurrió el lunes 28, según supo Búsqueda. Consultada al respecto, Roselló no quiso formular declaraciones: “No quiero que se genere más debate”.

Entre Ojeda y Bordaberry

Luego de un proceso complicado, en el que se barajaron y se bajaron postulantes como Washington Abdala, Nicolás Albertoni, Jorge Barrera, Pedro Bordaberry (una candidatura que murió antes de nacer), Diego Delgrossi, Pablo Ferrari, Gustavo Osta y Alejandro Ruibal, Cáceres, abogada y la primera mujer en presidir el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), había sido designada como la candidata colorada a la Intendencia de Montevideo por la CR el 5 de febrero. La convención departamental la designó por aclamación ese día. Si bien ella integraba el sector de Bordaberry, fue Ojeda quien le acercó la propuesta de candidatearse, la que aceptó luego de que se le asegurara el respaldo de todo el partido.

Pese a ese consenso inicial, la tensión partidaria, que tiene como eje la disputa entre Ojeda y Bordaberry por el liderazgo partidario, desde el regreso al ruedo de este último luego de las internas, acabó permeando. La presencia predominante de la 10 ha sido notoria en este último tramo de campaña, tal como se ve en las redes sociales del sector y de sus protagonistas. De hecho, ayer, martes 29, realizaron otro acto en el local de esa lista en 18 de Julio y Acevedo Díaz. “La de Cáceres ha sido una campaña muy teñida por la gente de Bordaberry, que tiene el vínculo bastante cortado con nosotros, y eso hace que sea muy difícil que los otros grupos se sumen y aporten”, dijo una fuente de Unir para Crecer.

“No entiendo, ¿ahora el sector más coalicionista del Partido Colorado no permite que se comparta un espacio con otra dirigente de la coalición?”, se preguntó Cáceres, en tono irónico, en inequívoca referencia a Unir para Crecer, a su líder, a Meme Ruiz y al acto del sábado 26, el que disparó la discordia.

Según la última encuesta de Cifra, el Frente Amplio tiene 49% de la intención de voto en Montevideo contra 40% de la CR; a Cáceres la votaría el 5% del electorado.

El uso de la Coalición Republicana en tres departamentos, donde había un solo candidato colorado, no ocultó las disputas entre Unir para Crecer y Vamos Uruguay. En Salto, el postulante Marcelo Malaquina (Ojeda) criticó que el ala que responde a Bordaberry (Vamos Salto) presentara una lista que lo apoya a él y otra que respalda al nacionalista Carlos Albisu. Aunque con menos decibeles, dirigentes de Vamos Uruguay en Canelones, donde surgió la candidatura de Walter Cervini, cuestionaron que Unir para Crecer impulsara un sublema propio para la Junta Departamental.