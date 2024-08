Pedro Bordaberry anunció su regreso, negocia cómo presentar su lista y atrae a dirigentes de Ciudadanos

Una incógnita, la mayor del Partido Colorado, se terminó de despejar el martes 6. Pedro Bordaberry confirmó ese día su regreso a la política y su postulación al Senado con la Lista 10, de Vamos Uruguay. Lo hizo solo, sin hablar de sublemas ni de dirigentes que lo acompañaran. Pero era claro que esa soledad no iba a durar.

“Hay muchos legisladores y dirigentes (colorados) que me han venido a hablar, pero lo primero es lo primero. Hoy anuncio mi presentación. Luego veré cómo será la mejor forma de presentarme”, dijo Bordaberry en su intervención. Pocas horas después, el terremoto que él ya había generado, aún sin concretar su anunciado y esperado regreso, movió a tal punto la estructura partidaria que en los últimos días se habló más de él que del propio candidato a la presidencia, Andrés Ojeda, señalaron fuentes políticas.

Según pudo saber Búsqueda , si en un momento se habló de tres listas separadas al Senado —la 10, la 2000 de Viera y la 29 de Gurméndez—, ahora está primando la idea de juntar fuerzas bajo el paraguas de una sola; obviamente, la 10. El primer lugar no genera dudas; sí se negocia quién sería el primer suplente y la segunda fila. Gurméndez es quien ha tenido más contacto con Bordaberry; Coutinho y Viera acordaron ir conjuntamente al Senado.

Interés de Ciudadanos

Toda la estructura partidaria quedó conmocionada. Crece, el sector de Robert Silva, el candidato a vicepresidente, estaba negociando conformar un sublema con Unir para Ganar, el grupo de Ojeda. Sin embargo, ante la aparición de Bordaberry y la no concreción de ningún acuerdo con el presidenciable, una importante cantidad de dirigentes de Ciudadanos (el principal respaldo de Crece) propuso un acercamiento a Bordaberry, dijeron a Búsqueda fuentes de esa agrupación.

“Hoy se está más cerca de un acuerdo con Pedro que de otro tipo”, añadió una fuente.

El diputado por Canelones Walter Cervini, quien era considerado el heredero del fallecido Adrián Peña en Ciudadanos y que hasta la semana pasada participaba de las conversaciones entre Ojeda y Silva, es uno de los que evalúa un posible regreso a Vamos Uruguay, donde ya estuvo en 2007. No es el único integrante de Ciudadanos con pasado en el sector de Bordaberry.

“Estamos en conversaciones, no hay mucho más detalle para decir por ahora. Claramente, la vuelta de Pedro cambió todo el paradigma”, dijo Cervini a Búsqueda. Consultado sobre si ese movimiento lo involucra a él solo o si incluye a más dirigentes de Ciudadanos, el diputado no quiso explayarse: “Se está conversando”.

El diputado Felipe Schipani, uno de los principales dirigentes de Ciudadanos, dijo por su parte que las negociaciones para armar un sublema con Unir para Ganar vienen “muy avanzadas” pero que “no están concretadas todavía”. Silva, Schipani y los diputados María Eugenia Rosselló, Martín Melazzi y Ope Pasquet están entre los dirigentes de Ciudadanos más cerrados a un acuerdo con Bordaberry, indicaron los informantes.

Ojeda-Batlle-acuerdo-adhoc-jc.jpg Andrés Ojeda y el senador suplente Raúl Batlle oficializan un acuerdo para las elecciones en la sede del Partido Colorado. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Desde el entorno del candidato a presidente pusieron paños fríos a un eventual acuerdo con el sector de su compañero de fórmula. El viernes 2 su grupo le dio la bienvenida a la histórica Lista 15, dirigida por Raúl Batlle, hijo del expresidente Jorge Batlle, quien en las internas había apoyado a Gurméndez. La aparición de Bordaberry, que entonces no se había formalizado, pero que ya era un secreto a voces, fue uno de los elementos que motivó ese movimiento, según dijeron a Búsqueda fuentes políticas.

Ojeda tendrá a nivel nacional la Lista 25. En los tres primeros lugares al Senado estarán él, Gustavo Zubía (quien le aportó casi una cuarta parte de los votos para su triunfo en las internas) y la diputada Elsa Capillera. El propio Zubía también sacará su propia lista, la 9007.

El prosecretario general del Partido Colorado, Gustavo Osta, dijo a Búsqueda que en la interna hay un “buen clima” y que se conformó rápidamente una “buena fórmula” que los dejó “bien posicionados” a la hora de buscar un lugar en el balotaje. “Hay que trabajar en el remate”, añadió.

No todos tienen una visión tan optimista de los últimos acontecimientos. “Hay que tener cuidado de no terminar con un candidato con menos votos y menos legisladores que alguien que no participó en la interna”, deslizó una fuente colorada.