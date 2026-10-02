Gandini y su esposa están entre los acreedores que empezaron a cobrar deudas de Conexión Ganadera, un crédito que no declaró a la Jutep

Los acreedores que adhirieron al acuerdo promovido por el síndico de Conexión Ganadera (CG) , junto con varios estudios jurídicos, comenzaron a recuperar una parte de su inversión. En ese grupo se encuentra Laura Scalabrino Muga, esposa del director de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini.

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Inversión en ganado era un bien ganancial que el dirigente del Partido Nacional y su esposa habían incluido en una declaración presentada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en 2023, pero que desapareció de sus declaraciones patrimoniales entregadas después de la caída de CG en 2025, constató Búsqueda a partir de los documentos públicos.

En la declaración que presentó como diputado en marzo de 2023, Gandini incluyó como bien ganancial 84 vacas de cría por un valor total de $ 2.353.150. No especificó que los semovientes estuvieran vinculados con CG.

La siguiente declaración jurada de bienes de Gandini, por su cese como legislador, tiene fecha 22 de febrero de 2025, cinco días después de la entrada en concurso de CG. En ella no hay mención a bienes agropecuarios ni a tener créditos a favor ni ser acreedor de empresa o persona física. Tampoco hay nada de eso en la declaración que presentó en agosto del 2025 al asumir como director en la ANP.

El instructivo de la Jutep especifica que en el apartado Otros Bienes el funcionario deberá incluir “si correspondiere, saldos de precio, cuentas a cobrar y otros derechos del declarante, identificando al deudor”.

“Todo por perdido”

El síndico certificó que Scalabrino, la esposa de Gandini, tenía un crédito quirografario por la suma de $ 2.697.483, al tipo de cambio de la fecha de declaración del concurso, el 17 de febrero de 2025.

En el marco del concurso, de acuerdo con el documento elaborado por el síndico, Scalabrino había reclamado que se le reconocieran créditos a favor por US$ 67.865 contemplando intereses. “Acompaña a su solicitud documentación que justifica la existencia del crédito”, dice el texto. “El acreedor omite considerar el pago de intereses por US$ 5.558,19 del día 07/10/2024” en su cuenta “por los intereses del primer año del contrato”. Y concluye: “Según registros de la concursada la suma del capital e intereses devengados al 17/2/2025 asciende a US$ 62.420,07”.

Consultado por Búsqueda, Gandini dijo que la inversión estuvo incluida antes del concurso, pero cuando cayó CG dieron “todo por perdido”. Los abogados que contrató para representarlo en el concurso le habían dicho que quizás podían recuperar “entre 6.000 y 4.000 dólares” menos honorarios, pero que ni siquiera eso era seguro.

“Cuando ingrese, si ingresa, será bancarizado, como fue integrado, y se declarará. Ahora no tenemos nada para declarar”, sostuvo.

El acuerdo alcanzado entre el síndico y los acreedores establece que cada uno cobrará ahora el 5% de su inversión, con la chance de ir recibiendo más si se recuperan bienes de CG. En el caso de Scalabrino y Gandini, les corresponden en este primer reparto US$ 3.121.

No todas las autoridades siguieron el criterio de Gandini. El presidente de la ANP, Pablo Genta, plasmó en su declaración jurada de agosto de 2025, con la empresa ya en concurso, una inversión en CG por $ 1.500.000.

Fragmento de la declaración jurada del presidente de la ANP, Pablo Genta, presentada en agosto de 2025.

Consultado por Búsqueda acerca de por qué motivo incluyó la inversión en CG, Genta respondió: “Porque entiendo que corresponde pues es parte de mis activos, aunque esté en concurso y recuperemos poco o nada”.

El patrimonio de Gandini quedó en medio de la polémica en las últimas semanas, después de que la Justicia condenara a Pablo Leiva por el delito de lavado de activos del narcotráfico. Leiva, que figuraba como asesor de un edil del sector de Gandini, usó un local de pagos propiedad del exlegislador para mover dinero sucio. La Jutep recibió una denuncia anónima contra el director de la ANP por ese caso.