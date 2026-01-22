La oposición promueve un “verano caliente” en la Comisión Permanente, con citaciones e interpelaciones

“La coalición republicana está actuando como coalición. Por primera vez lo veo así”. Sin ocultar la satisfacción, el senador colorado Robert Silva calificó así a Búsqueda la actuación que está llevando la oposición en la Comisión Permanente, de la que es integrante suplente, durante el receso parlamentario. En concreto, refieren al aluvión de ministros convocados a ese organismo.

Para este jueves 22 está prevista la comparecencia del titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, convocado por el senador nacionalista Sebastián da Silva. La no renovación en sus cargos de seis directores departamentales de la cartera es la causa del llamado. El martes 20 había sido el turno del titular de Ambiente, Edgardo Ortuño, cuya presencia —acompañado por el presidente de OSE, Pablo Ferreri— giró en torno a la sustitución del proyecto Neptuno y el incremento en la tarifa de agua potable. La instancia había sido pedida por el diputado Juan Martín Rodríguez, también blanco.

El 7 de enero habían comparecido los jerarcas de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y Economía, Gabriel Oddone, por los cambios en la tributación del Fonasa. Esto fue a pedido del diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar. Para febrero, en fecha aún no determinada, a pedido del senador Silva llegarán el titular de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública por las políticas trazadas en materia educativa. No se descarta que haya otros llamados. La Comisión Permanente funcionará hasta el inicio de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo.

Aunque la temporada estival suele ser tranquila y el Parlamento funciona en piloto automático, este enero presenció más roces. El martes 20, el mismo día en que la Comisión Permanente recibía a Ortuño y Ferreri, terminó votándose una interpelación al canciller Mario Lubetkin. Esto fue minutos después de que se votara de forma negativa, por cinco votos en 11, la comparecencia del secretario de Estado en régimen de comisión general, como han sido todas las demás.

Eso hizo aflorar un enojo que hasta ese momento transcurría en silencio. El diputado Rodríguez indicó que esa interpelación (régimen que, a diferencia del de comisión general, no requiere mayorías absolutas y puede desembocar en un pronunciamiento político, como una moción de censura) era responsabilidad del Frente Amplio , al que responden dos de los cuatro senadores y cuatro de los siete diputados de la Permanente. “El gobierno se niega al diálogo, no da los votos (para la convocatoria en comisión general) cuando reclama diálogo. Nos amputan las instancias del diálogo”, dijo luego de que la primera moción fuera rechazada, con todos los legisladores del Frente Amplio manifestándose en contra. “De esa forma las bancadas del Partido Nacional y Colorado envían otra propuesta, pero para que sea en régimen de interpelación. No era nuestro objetivo, y luego no se estén ofendiendo públicamente porque andan interpelando ministros. Esto es así porque el gobierno así lo quiso”, expresó el legislador blanco, quien estará a cargo de esa interpelación.

Recibir información sobre “declaraciones y pronunciamientos del gobierno uruguayo en relación a los hechos ocurridos en Venezuela”, interiorizarse sobre los siguientes pasos “en el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea”, profundizar sobre los resultados del inminente viaje a China del presidente Yamandú Orsi, conocer cuáles son las modificaciones en las visas para Estados Unidos y el acuerdo Mercosur-Singapur son los sustentos de la convocatoria.

Fuentes de la bancada frenteamplista señalaron a Búsqueda que les parecía “excesiva” la cantidad de convocatorias a ministros en el receso parlamentario, sobre todo cuando existen “otras instancias” para tratar los temas, y lo atribuyeron a que la oposición quiere “aprovechar” la quietud del verano para instalar en la agenda “críticas al gobierno”.

En su cuenta de X, el senador Daniel Caggiani calificó de “inaudito” el llamado a la interpelación.

Esto último derivó en un cruce en redes con Rodríguez, quien le dijo al senador oficialista que “la falta de gentileza parlamentaria tiene sus consecuencias”.

Legisladores blancos y colorados consultados por Búsqueda señalaron que estas convocatorias no responden a una suerte de estrategia previa, una “marca al hombro” al gobierno. “Esto se ha dado por hechos de la coyuntura. El gobierno ha tenido acciones que es necesario que sean explicadas”, dijo el diputado colorado Walter Verri.

Rodríguez, en cambio, señala que si bien “no existe una voluntad expresa de convocar a cuanto ministro haya”, los blancos y colorados han tenido reuniones previas y de puesta a punto cada día en la que sesiona la Comisión Permanente. “Incluso yo creé un grupo de WhatsApp con ese fin”, agregó.

Este verano ya ha concretado convocatorias por fuera de la Comisión Permanente. El diputado colorado Adrián Juri pidió este miércoles 21 en una sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes que sea citado el ministro de Trabajo, Juan Castillo, por los episodios recientes en la Caja de Profesionales, donde los dos representantes del gobierno en el directorio renunciaron luego de la polémica suscitada tras la votación de una partida de $ 131.000 para sus consejeros, cuyos cargos son honorarios, iniciativa que ambos acompañaron. “Alguien falta a la verdad, Castillo o la economista renunciante” María Noel Sanguinetti, dijo Juri a Búsqueda. El legislador refiere a que Sanguinetti expresó en su carta de renuncia que votó “bajo la sugerencia directa” de representantes de la cartera, extremo que el ministro ha rechazado.