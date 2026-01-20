  • Cotizaciones
    Oficialismo “obliga” a interpelar al canciller Lubetkin, dice el diputado blanco Juan Rodríguez

    Inicialmente, el llamado —por Venezuela, acuerdo Mercosur-Unión Europea y visas a EE.UU.— era en régimen de comisión general, pero el Frente Amplio no dio los votos

    Mario Lubetkin participa durante la instalación de la LXVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur), en Foz de Iguazú (Brasil).

    Mario Lubetkin participa durante la instalación de la LXVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur), en Foz de Iguazú (Brasil).

    FOTO

    EFE / Juan Pablo Pino
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Comisión Permanente votó este martes 20 la interpelación al canciller Mario Lubetkin. Esto ocurrió minutos después de que ese cuerpo votara de forma negativa la comparecencia del secretario de Estado en régimen de comisión general.

    La interpelación estará a cargo del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez.

    Mario Lubetkin participa durante la instalación de la LXVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur), en Foz de Iguazú (Brasil).
    Cumbre del Mercosur

    Canciller Lubetkin lamenta la demora del acuerdo Mercosur-UE y reafirma que sigue siendo central para Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Senador del Frente Amplio Daniel Borbonet, durante el debate sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela. 
    Relaciones Internacionales

    El Parlamento no logró una declaración de consenso sobre Venezuela

    Por Victoria Fernández

    Según expresó el propio Rodríguez, la bancada oficialista es la responsable de esa interpelación. “El gobierno se niega al diálogo, no da los votos (para la convocatoria en comisión general) cuando reclama diálogo. Nos amputan las instancias del diálogo”, dijo luego de que la primera moción fuera rechazada, por cinco votos en 11, con todos los legisladores del Frente Amplio manifestándose en contra. “De esa forma las bancadas del Partido Nacional y Colorado envían otra propuesta, pero para que sea en régimen de interpelación. No era nuestro objetivo, nuestro objeto, y que luego no se estén ofendiendo públicamente porque andan interpelando ministros. Esto es así porque el gobierno así lo quiso”, expresó.

    A diferencia de una interpelación, una llamada a comisión general es una instancia más informativa, que no busca consecuencias políticas (como una moción de censura). La primera, además, no requiere mayoría absoluta para su convocatoria.

    Según la primera moción, la convocatoria a Lubetkin, firmada por los tres legisladores blancos y los dos colorados de la Comisión Permanente, era para recibir información sobre “declaraciones y pronunciamientos del gobierno uruguayo en relación a los hechos ocurridos en Venezuela”, los siguientes pasos “en el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea”, los resultados del reciente viaje a China del presidente de la república, Yamandú Orsi, las modificaciones en las “visas de uruguayos“ para Estados Unidos y el acuerdo Mercosur-Singapur.

    La Comisión Permanente, a cargo de la actividad parlamentaria desde el 15 de diciembre y hasta el 1 de marzo, cuando culmine el receso, ha estado muy activa recibiendo ministros. El 7 comparecieron los jerarcas de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y Economía, Gabriel Oddone. Este martes era el turno del de Ambiente, Edgardo Ortuño.

    El jueves 22 será recibido Alfredo Fratti, de Ganadería, y el 28 Carlos Negro, de Interior. Para febrero, en fecha aún no determinada, será convocado el titular de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. No se descartan otras citaciones por la situación en la “caja de profesionales”, en este caso, los llamados serían para Juan Castillo, de Trabajo, y —nuevamente— Oddone.

