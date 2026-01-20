Oficialismo “obliga” a interpelar al canciller Lubetkin, dice el diputado blanco Juan Rodríguez

Inicialmente, el llamado —por Venezuela, acuerdo Mercosur-Unión Europea y visas a EE.UU.— era en régimen de comisión general, pero el Frente Amplio no dio los votos

Mario Lubetkin participa durante la instalación de la LXVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur), en Foz de Iguazú (Brasil).

La Comisión Permanente votó este martes 20 la interpelación al canciller Mario Lubetkin. Esto ocurrió minutos después de que ese cuerpo votara de forma negativa la comparecencia del secretario de Estado en régimen de comisión general.

La interpelación estará a cargo del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez.

Según expresó el propio Rodríguez, la bancada oficialista es la responsable de esa interpelación. “El gobierno se niega al diálogo, no da los votos (para la convocatoria en comisión general) cuando reclama diálogo. Nos amputan las instancias del diálogo”, dijo luego de que la primera moción fuera rechazada, por cinco votos en 11, con todos los legisladores del Frente Amplio manifestándose en contra. “De esa forma las bancadas del Partido Nacional y Colorado envían otra propuesta, pero para que sea en régimen de interpelación. No era nuestro objetivo, nuestro objeto, y que luego no se estén ofendiendo públicamente porque andan interpelando ministros. Esto es así porque el gobierno así lo quiso”, expresó.

A diferencia de una interpelación, una llamada a comisión general es una instancia más informativa, que no busca consecuencias políticas (como una moción de censura). La primera, además, no requiere mayoría absoluta para su convocatoria.

Según la primera moción, la convocatoria a Lubetkin, firmada por los tres legisladores blancos y los dos colorados de la Comisión Permanente, era para recibir información sobre “declaraciones y pronunciamientos del gobierno uruguayo en relación a los hechos ocurridos en Venezuela”, los siguientes pasos “en el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea”, los resultados del reciente viaje a China del presidente de la república, Yamandú Orsi, las modificaciones en las “visas de uruguayos“ para Estados Unidos y el acuerdo Mercosur-Singapur.