Líderes del Partido Colorado quieren Coalición Republicana en las próximas departamentales

En las departamentales de 2020, el Partido Colorado había obtenido tres municipios. Pero el domingo arrojó que habrá al menos siete alcaldes colorados, aunque cuatro de ellos fueron electos por parte de la Coalición Republicana: Tranqueras y Minas de Corrales en Rivera, Batlle y Ordoñez en Lavalleja, 18 de Julio, Empalme Olmos y Toledo en Canelones, y San Antonio en Salto.

En Salto y Canelones, el Partido Colorado fue parte de la Coalición Republicana. En el primero de ellos, Marcelo Malaquina aportó casi 14.000 votos al triunfo del blanco Carlos Albisu.

Quien se postuló para la Intendencia de Canelones, Walter Cervini, dijo a Búsqueda que el resultado del domingo le supuso “un alegrón”. A los tres municipios ganados por dirigentes colorados (de 14 obtenidos por la Coalición de un total de 32 en Canelones), se le puede sumar el de San Bautista, “que arranca el escrutinio definitivo dos votos abajo”. Además, el Partido Colorado pasará de tener un edil departamental a tres. “La Coalición es una herramienta consolidada”, afirmó el también diputado.

Cruces por Montevideo

En Montevideo, donde también funcionó la Coalición Republicana, el resultado no fue el esperado, coincidieron fuentes partidarias. Virginia Cáceres obtuvo 39.482 votos, que representan 11,4% del caudal de la CR y 4,6% del total de sufragantes. De cuatro ediles departamentales se pasó a uno.

“Aún no hice balance, estoy a la espera de que el CEN (Comité Ejecutivo Nacional) o el CED (Comité Ejecutivo Departamental) me convoque”, dijo Cáceres, quien confirmó a Búsqueda su intención ya proclamada de trabajar y encabezar un proyecto departamental, en principio bajo el nombre de Centro de Estudios Montevideanos.

El resultado en Montevideo reavivó la disputa interna entre los sectores de Ojeda y Bordaberry. El edil electo, Federico Paganini, es de Unir para Crecer. Fuentes de este sector resaltaron ese hecho, luego de que en los últimos días se manejara en la interna que Cáceres había sido más respaldada por la lista 10 de Vamos Uruguay. “Mucho respaldo, mucho ruido, pero el edil fue nuestro”, subrayaron las fuentes.

No es el único dardo en ese sentido. En Unir para Crecer se machaca sobre “la falta de generosidad de Bordaberry” en no haber aceptado la candidatura a la Intendencia de Montevideo, cuando era “el candidato natural” en correr la carrera por el lema CR al no haber participado en las internas de junio. La candidatura de Cáceres, expresidenta del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, fue confirmada sobre el final del plazo legal y su nombre no terminó de hacerse carne en el electorado.

Sin embargo, desde Vamos Uruguay criticaron la postura de Unir para Crecer de no querer que todo el Partido Colorado fuera bajo un sublema común dentro de la Coalición. El sector de Ojeda fue bajo el sublema Unir para Crecer en Coalición y Vamos Uruguay por Montevideo para Todos. “Fue una decisión muy cuestionable. Por un lado, proclaman la unidad y, por otra, quisieron ir por separado”, dijo a Búsqueda el diputado Conrado Rodríguez. Esa decisión, afirmó, repercutió en la baja cosecha de ediles.

“Va a ser necesaria una profunda autocrítica en todos los niveles”, adelantó a Búsqueda la secretaria general departamental colorada, María Eugenia Roselló.